Al Pacino és 53 évvel fiatalabb exe titokban randiznak – visszatért a szerelem?

hollywood Noor Alfallah randi Al Pacino
Szabados Dániel
2026.01.19.
Úgy tűnik, Al Pacino és egykori párja, Noor Alfallah kapcsolata korántsem ért véget. A 85 éves színészt és a nála több mint fél évszázaddal fiatalabb, 32 éves producert péntek este együtt látták Los Angelesben, ez pedig újabb találgatásokat indított el a viszonyukról.

Al Pacino és egykori párja a West Hollywood-i San Vicente Bungalows éttermében vacsoráztak, akkor fotózták le őket. Noor Alfallah egy elegáns fekete miniruhát viselt nejlonharisnyával és csizmával – sokak szerint egyértelműen randihoz öltözött. 

Al Pacino és Noor Alfallah lesifotón - éppen hazafelé tartanak az étteremből
Al Pacino és Noor Alfallah lesifotón - éppen hazafelé tartanak az étteremből
Forrás: Prodimedia

Al Pacino és Noor Alfallah jó ideje szakítottak

A vacsorára ténye azért is érdekes, mert Al Pacino és Noor Alfallah már 2023 szeptemberében szakítottak. Ennek ellenére a kapcsolatuk nem szakadt meg teljesen – sőt, lehet, hogy éppen újra felmelegítik –, a jelek szerint továbbra is szoros viszonyban maradtak, közös gyermeküket is együtt nevelik. Kisfiuk 2023 júniusában jött világra.

Egy lesifotós egyébként megkérdezte Noor Alfallahot, hogy van a kis Roman. A nő mosolyogva csak annyit mondott: „Két éves lett. Nagyon megnőtt!” Arra a kérdésre viszont, hogy újra együtt vannak-e Pacinóval, nem adott egyértelmű választ.

Korábban a People magazin szóvivője is megerősítette: Al és Noor jó kapcsolatban maradtak, valóban közösen nevelik gyermeküket. A szakításuk után Alfallahot többször is látták más hírességek társaságában, de úgy tűnik, eddig nem talált jobban Al Pacinónál.

Al Pacino és Noor Alfallah 2020-ben ismerkedtek meg, és három évvel később jelentették be, hogy közös gyermekük születik. Al Pacinónak Roman a negyedik gyermeke: korábbi kapcsolatából született egy lánya, Julie, valamint az ikrei, Olivia és Anton.

