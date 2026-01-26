Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 26., hétfő Paula, Vanda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
irodalom

Az író, aki rosszul lett Michelangelótól – Stendhal titkai, szerelmei és az a bizonyos művészeti ájulás

Universal Images Group Editorial - Universal History Archive
irodalom betegség különc zseni pszichoszomatikus
Tóth Hédi
2026.01.26.
A művészet, a szerelem és a szenvedély a francia író számára nem elvont fogalmak voltak, hanem testi tapasztalatok. Stendhal születésnapja jó alkalom felidézni azt az alkotót, akiről még egy különös betegséget is elneveztek.

Van, akit egy nagy szerelem dönt le a lábáról. Másokat egy szakítás. Stendhalt – a francia irodalom egyik legkülönösebb figuráját – szó szerint Michelangelo, és a firenzei művészet terítette le. Olyannyira, hogy egy betegséget neveztek róla el. De ki volt az az ember, aki ennyire érzékeny volt a szépségre, miközben egész életében álarcokat viselt?

Stendhal valódi neve: Henri Beyle. Számos álnevet használt, saját nevén egy sort sem írt.
Stendhal valódi neve: Henri Beyle. Különc volt, egy másik valóság után vágyódott, olasz szeretett volna lenni, a szépség és érték szerelmese volt.
Forrás: De Agostini Editorial
  • Írói stílusa: szenvedélyekre épülő, pszichológiailag elemző próza, amely nem választja el az életet a művészettől; műveiben az érzelmek, a szerelem és az egyéni tapasztalatok hiteles, gyakran realista ábrázolása dominál.
  • Kedvelt műfajai: regények, elbeszélések, útirajzok és esztétikai–irodalomelméleti írások; különösen a lélektani regény és az önéletrajzi ihletésű próza állt közel hozzá. 
  • Stendhal leghíresebb regényei: Vörös és fekete, A pármai kolostor, Vörös és fehér, A szerelemről.

Amikor a szépség túl sok – Stendhal-szindróma

1817-ben járunk, Firenzében. A Santa Croce-templom hatalmas kapuján belép egy férfi, aki pontos tervvel érkezett: Machiavelli sírja, Galilei sírja, végül Michelangelóé. Csakhogy a terv egy pillanat alatt semmivé foszlik. A rózsaablakok színes fényei a padokra hullanak, az oszlopok évszázados súlya ránehezedik a testére, és hirtelen minden túl sok lesz.
Szapora szívverés. Szédülés. Szinte ájulás.

Hevesen vert a szívem… Kiszállt belőlem az élet. Attól tartottam, bármelyik pillanatban eleshetek.

 – írja később. Nem szerelmes volt, nem beteg. Elárasztotta a szépség.
Ez az élmény lett az alapja annak, amit ma Stendhal-szindrómának vagy firenzei szindrómának nevezünk: egy pszichoszomatikus állapotnak, amikor a művészet érzelmi túlterhelést okoz. Aki átéli, az nem hisztizik, hanem szó szerint belebetegszik az elragadtatásba, a szépség, nagyszerűség okozta gyönyörbe.

A műkedvelők betegsége

A jelenséget csak 1979-ben nevezte el egy olasz pszichiáter, Graziella Magherini, miután turisták tucatjainál figyelte meg ugyanazt: hallucinációk, zavartság, sírás, pánikroham a firenzei múzeumokban. Tudományos magyarázat is van rá: a művészet ugyanazokat az agyi területeket aktiválja, mint az erős érzelmek.
Stendhal azonban már 150 évvel korábban pontosan tudta, mi történik vele. 

Elértem azt a pontot, amikor az embert megérinti az égi szféra.

 – írta. Nála a szépség nem esztétikai kategória volt, hanem testi élmény.

Ki volt ez az érzékeny férfi valójában?

Stendhal – eredeti nevén Henri Beyle – Grenoble-ban született 1783. január 23-án, királypárti, vallásos családban. Apját gyűlölte, anyját korán elvesztette, a tekintélyek ellen lázadt. Rajongott a forradalomért, majd Napóleon katonája lett, végigharcolta Európát, látta Moszkva égését. És közben folyamatosan menekült önmaga elől.
Nemcsak városokat, hanem neveket is cserélt. Több tucat álnéven írt, bujkált, rejtőzködött – a Stendhal nevet is egy német városról vette fel, ahol katonáskodott. Saját nevén alig publikált. Mintha nem akarta volna, hogy felismerjék.
A sírkövére végül ezt vésette – olaszul, mert olasznak akarta hinni magát: „Élt, írt, szeretett.” Ez nem póz volt. Ez volt ő.

Szerelmek, kalandok, megszállottságok

Stendhal magánélete egy romantikus regény és egy pszichoanalitikus jegyzetfüzet keveréke. Szenvedélyesen szeretett, többnyire viszonzatlanul. Élete nagy szerelme, Mathilde Dembowski kikosarazta, de az élmény örökre beleégett: későbbi nőalakjait róla mintázta.
Kicsapongó volt, érzéki, Itália-rajongó, zene- és festészetimádó. Egyszerre volt racionalista és végletekig szenvedélyes. Hitt abban, hogy a boldogság erkölcsi kötelesség:
 

A boldogságot fokozni erényes cselekedet; a rosszat szaporítani bűn.

A férfi, akit nem értettek – Csak később

Kortársai gyakran száraznak, különcnek, nehezen besorolhatónak tartották. Ő maga is tudta: nem a saját korának ír. Úgy vélte, műveit majd csak 50-100 év múlva értik meg igazán. Igaza lett.
Ma a Vörös és fekete és A pármai kolostor a világirodalom alapművei. Stefan Zweig szerint:
 

Kevesen hazudtak többet és mondtak ki bátrabban igazságot egyszerre, mint Stendhal.

Az író, aki túl érzékeny volt a szépségre – ma már szinte felfoghatatlanul

Ma, az értesítések, videók és gyors élmények zajában szinte bámulatra méltó – és kicsit érthetetlen is –, hogy volt idő, amikor a művészet szó szerint meg tudta rendíteni az embert. Amikor egy festmény, egy templomtér vagy egy dallam nem csak tetszett, hanem átalakított. Stendhal idejében az elragadtatás nem metafora volt, hanem testi élmény.
Stendhal egész élete az elvágyódásról szólt: más városokba, más eszmékbe, intenzívebb érzelmekbe. Ebben ma is sokan magunkra ismerhetünk. Csakhogy míg mi gyakran a képernyőkön keresztül próbálunk kilépni a valóságból, ő a magas kultúrában, a valódi művészetben talált menedéket – abban, ami nem elterel, hanem elmélyít.
Talán nem ájulunk el egy múzeumban, de érdemes újra megtanulni lassítani, befogadni, csendben jelen lenni. Kiállításokra járni, könyveket olvasni, hagyni, hogy egy mű hasson ránk. Mert az igazi értékek ma is ott vannak – csak meg kell engednünk magunknak, hogy hassanak.

Ajánljuk figyelmedbe hasonló témájú cikkeinket: 

Anyját választotta a felesége helyett – így lett Madách Imréből keserű, nőgyűlölő zseni

A zseni, akit joggal tisztelünk, magánéletében romokat hagyott maga után.

Kétszer vette el élete szerelmét – Mikszáth Kálmán, aki úgy szeretett, ahogy kevesen mernek

Nemcsak a nagy mesélőt, hanem a szenvedélyesen szerető férfit is ünnepeljük mai szülinapján. 179 éve, ezen a napon született Mikszáth Kálmán.

A szeretet prédikátora, aki pokollá tette a felesége életét, igazi szörnyeteg volt: Dickens igazi arca, amiről irodalomórán nem beszéltek soha

A viktoriánus kor ünnepelt moralistája maga sem tartotta be saját szabályait. Charles Dickens otthon rideg, olykor kegyetlen férj volt, aki a világ előtt példaképnek mutatkozott, miközben megalázással, titkos viszonnyal tette tönkre családját. Az író, aki az empátiáról prédikált, szeretőjét rejtegette, feleségét eltaszította, és nem riadt vissza attól sem, hogy nejét őrültnek nyilváníttassa, csak hogy megszabaduljon tőle.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu