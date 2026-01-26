Az író, aki rosszul lett Michelangelótól – Stendhal titkai, szerelmei és az a bizonyos művészeti ájulás

Van, akit egy nagy szerelem dönt le a lábáról. Másokat egy szakítás. Stendhalt – a francia irodalom egyik legkülönösebb figuráját – szó szerint Michelangelo, és a firenzei művészet terítette le. Olyannyira, hogy egy betegséget neveztek róla el. De ki volt az az ember, aki ennyire érzékeny volt a szépségre, miközben egész életében álarcokat viselt?

Stendhal valódi neve: Henri Beyle. Különc volt, egy másik valóság után vágyódott, olasz szeretett volna lenni, a szépség és érték szerelmese volt.

Forrás: De Agostini Editorial

Írói stílusa: szenvedélyekre épülő, pszichológiailag elemző próza, amely nem választja el az életet a művészettől; műveiben az érzelmek, a szerelem és az egyéni tapasztalatok hiteles, gyakran realista ábrázolása dominál.

szenvedélyekre épülő, pszichológiailag elemző próza, amely nem választja el az életet a művészettől; műveiben az érzelmek, a szerelem és az egyéni tapasztalatok hiteles, gyakran realista ábrázolása dominál. Kedvelt műfajai: regények, elbeszélések, útirajzok és esztétikai–irodalomelméleti írások; különösen a lélektani regény és az önéletrajzi ihletésű próza állt közel hozzá.

regények, elbeszélések, útirajzok és esztétikai–irodalomelméleti írások; különösen a lélektani regény és az önéletrajzi ihletésű próza állt közel hozzá. Stendhal leghíresebb regényei: Vörös és fekete, A pármai kolostor, Vörös és fehér, A szerelemről.

Amikor a szépség túl sok – Stendhal-szindróma

1817-ben járunk, Firenzében. A Santa Croce-templom hatalmas kapuján belép egy férfi, aki pontos tervvel érkezett: Machiavelli sírja, Galilei sírja, végül Michelangelóé. Csakhogy a terv egy pillanat alatt semmivé foszlik. A rózsaablakok színes fényei a padokra hullanak, az oszlopok évszázados súlya ránehezedik a testére, és hirtelen minden túl sok lesz.

Szapora szívverés. Szédülés. Szinte ájulás.

Hevesen vert a szívem… Kiszállt belőlem az élet. Attól tartottam, bármelyik pillanatban eleshetek.

– írja később. Nem szerelmes volt, nem beteg. Elárasztotta a szépség.

Ez az élmény lett az alapja annak, amit ma Stendhal-szindrómának vagy firenzei szindrómának nevezünk: egy pszichoszomatikus állapotnak, amikor a művészet érzelmi túlterhelést okoz. Aki átéli, az nem hisztizik, hanem szó szerint belebetegszik az elragadtatásba, a szépség, nagyszerűség okozta gyönyörbe.

A műkedvelők betegsége

A jelenséget csak 1979-ben nevezte el egy olasz pszichiáter, Graziella Magherini, miután turisták tucatjainál figyelte meg ugyanazt: hallucinációk, zavartság, sírás, pánikroham a firenzei múzeumokban. Tudományos magyarázat is van rá: a művészet ugyanazokat az agyi területeket aktiválja, mint az erős érzelmek.

Stendhal azonban már 150 évvel korábban pontosan tudta, mi történik vele.

Elértem azt a pontot, amikor az embert megérinti az égi szféra.

– írta. Nála a szépség nem esztétikai kategória volt, hanem testi élmény.