Forronganak a Stranger Things rajongók: folytatást követelnek a nézők – Videó

A Stranger Things rajongói már egy petíciót is indítottak, hogy folytassák Will Byers és barátai történetét.
Petíciót indítottak a Stranger Things rajongói
Az ikonikus finálé után a rajongók kitalálták, hogy a sorozat igazi befejezése egy titkos 9. epizód lesz, ami január 7-én jelenik majd meg a Netflixen, az alkotók pedig mindenkit átvertek a békés, boldog happy enddel. A számításaik azonban nem jöttek be, semmilyen új rész nem jelent meg, így most kiakadtak, és petíciót indítottak. Haladéktalanul követelik a Stranger Things folytatását. Nem spin-offokkal és előzménytörténetekkel, hanem az eredeti sztori folytatásával.
