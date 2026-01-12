Forronganak a Stranger Things rajongók: folytatást követelnek a nézők – Videó

A Stranger Things rajongói már egy petíciót is indítottak, hogy folytassák Will Byers és barátai történetét.

Nem tudják elfogadni a rajongók, hogy vége a Stranger Thingsnek

Petíciót indítottak a Stranger Things rajongói

Az ikonikus finálé után a rajongók kitalálták, hogy a sorozat igazi befejezése egy titkos 9. epizód lesz, ami január 7-én jelenik majd meg a Netflixen, az alkotók pedig mindenkit átvertek a békés, boldog happy enddel. A számításaik azonban nem jöttek be, semmilyen új rész nem jelent meg, így most kiakadtak, és petíciót indítottak. Haladéktalanul követelik a Stranger Things folytatását. Nem spin-offokkal és előzménytörténetekkel, hanem az eredeti sztori folytatásával.

@life.hu_official Folytatást követelnek a Stranger Things rajongók A Stranger Things rajongói nem tudják elfogadni, hogy végleg vége lett a sorozatnak. Már petíciót is indítottak, hogy folytassák Will Byers és barátainak történetét. #life #strangerthings #strangerthingseason5 #strangerthingsfinale #finale #theories #petíció #episode9 #conformitygate ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

