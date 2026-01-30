Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sydney Sweeney újra szingli: elszólta magát a gyönyörű színésznő

Komáromi Bence
2026.01.30.
Hollywood bombázójának magánélete mindig is izgatta az emberek fantáziáját. Most maga Sydney Sweeney árult el részleteket arról, hogyan áll a pasizással.

Az Eufória sztárja 2025 elején jelentette be, hogy vőlegényével, Jonathan Davinóval felbontották az eljegyzésüket. A szakításuk híre hidegzuhanyként érte a rajongókat. Sydney Sweeneyt azóta több hírességgel is hírbe hozták, azonban kiderült, hogy egyetlen férfival ápolt csak romantikus kapcsolatot az elmúlt időszakban, aki nem más, mint az ismert amerikai üzletember, Scooter Braum. A két híresség hosszú ideig randizgatott egymással, azonban most úgy tűnik, hogy véget ért köztük a románc.

Pasik figyelem! Sydney Sweeney egyedülálló
Pasik figyelem! Sydney Sweeney egyedülálló 
Forrás: Getty Images

Sydney Sweeney szingli és nem is vágyik most komoly kapcsolatra

Úgy tűnik, hogy a világsztár kikosarazta az udvarlóját. Miből gondoljuk ezt? Abból, hogy Sydney Sweeney legutóbbi nyilatkozatában arról beszélt, hogy nincs szüksége férfira az életében, ugyanis tökéletesen jól érzi magát egyedülálló, független nőként.

„Valójában nincs szükségem férfira. Nézd, így én vagyok a főnök az életemben. Én irányítok. Azt teszem, amit szeretnék. Magabiztos vagyok és sikeres. Hihetetlen barátnőim vannak, kemény és független csajok. Ez sok pasi számára ijesztő, szóval nem kell egy férfi mellém, hogy helyt tudjak állni" - árulta el a Page Six számára a dögös színésznő. Sydney ezután név nélkül utalt rá, hogy miért érhetett véget a legutóbbi románca:

„Édesanyámmal pont erről beszélgettünk. Mondtam neki, hogy különleges pasi kell ahhoz, hogy megbirkózzon a velem járó világgal. De úgy érzem, hogy kevés olyan srác van, aki tudná ezt kezelni"

A lap felelevenítette, hogy Scooter és Sydney legalább fél éven keresztül randevúzgattak, azonban az elmúlt két hónapban már egyáltalán nem látták őket kettesben. Ez az információ, valamint a színésznő nyilatkozata egybecseng azokkal a sajtóinformációkkal, melyek szerint újra szingli a világsztár.

