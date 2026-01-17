Megható felvételt osztott meg Meghan Markle és Harry herceg: kislányuk készítette a videót

A fekete-fehér videóhoz Meghan Markle ennyit írt: „Amikor 2026 olyan, mint 2016.” A hercegné azt is jelezte, hogy a felvételt a kislányuk, Lilibet készítette. A bejegyzéshez egy régi fotót is csatolt, amely még 2016 augusztusában készült Botswanában – a harmadik randijuk idején. Akkor öt éjszakát töltöttek együtt a természetben, a csillagos ég alatt.

Meghan Markle és Harry herceg 2016-ban Botswanában

Forrás: Instagram

Harry herceg és Meghan Markle visszatérhetnek Angliába, de ez tönkretehetei a házasságukat

Harry herceg és Meghan Markle kapcsolata 2026-ban újabb fordulóponthoz érkezhet. Egyes források szerint szerint a pár egyre komolyabb nézeteltérésekkel küzd, ami akár váláshoz is vezethet.

A bennfentesek szerint a legfőbb feszültségforrást Harry herceg visszatérése Angliába.

„A köztük lévő feszültség nem abból fakad, hogy megszűnt volna a vonzalom vagy az elköteleződés. Két, egymással ellentétes irányba húzó belső szorongás áll a háttérben. Harry egyre inkább arra összpontosít, hogy gyakrabban visszatérjen Nagy-Britanniába, és ezt rendszeresen szóba is hozza. Tisztában van édesapja romló egészségi állapotával, és attól tart, hogy a családi kibékülés lehetősége lassan elillan. Számára a következő év kifejezetten sürgető és sorsdöntő. Bár mindketten sok sebet hordoznak, ez a visszatérés iránti vágy könnyen végleg próbára teheti a kapcsolatukat” – fogalmazott egy bennfentes.