Légy stílusikon a legmerészebb színkombinációkkal: 2026 trendje mindent felülír, amit eddig gondoltál

Azt gondolnánk, hogy az igazán élénk minták és színek egyáltalán nem mennek egymáshoz – a divattervezők viszont most megmutatták, hogy ha igazán trendi akarsz lenni, akkor a legváratlanabb színkombinációknak is helye van az öltözködésedben.

Hidd el, az élénk színek nem taszítják egymást! Ezekkel a színkombinációkkal garantált a divatsiker!

Minden szem rád szegeződik, ha ezeket a merész színkombinációkat viseled

A színek szándékosan merész összeválogatása nemcsak a filmekben fontos – mint például a Frankensteinnél –, hanem az öltözködésben is. A látszólag a tiltólistán lévő színpárosításokra már a díva Cher is megannyiszor rácáfolt, ugyanis a '70-es és ’80-as évek sokszínűsége is frissességet és változást szimbolizált. Ideje újra felfigyelni ezekre a színpárosításokra, hogy a tavaszi gardróbod is olyan élénk legyen, mint ezek a vibráló színek!

Milyen színek mennek egymáshoz?

Tudtad, hogy az öltözködésed tükröt mutat a személyiségedről? Ideje kicsit tudatosabban összeválogatni a ruhatárad darabjait – és miért is ne kezdenéd a tavaszi divatleckéket a legváratlanabb színkombinációkkal?

Julian Klausner, a Dries Van Noten kreatívigazgatója új érát nyitott meg a 2026-os tavaszi divatbemutatóján. A kollekció fő témája az volt, hogy a ruhákon keresztül idézzék fel az öröm és frissesség érzését, amit a színek kombinálásával értek el. Cikkünkben a színpárosításokat ezt a kollekcióit követve mutatjuk be.

1. Piros és pink

Egészen biztosan hallottad már az a szabályt, hogy piroshoz nem szabad rózsaszín felvenni. Akkor hadd áruljuk el: ez már nincs többé így! Akármilyen rikító is legyen az a piros rajtad, mindig vehetsz fel hozzá pink, vagy egyenesen ciklámen színű kiegészítőt vagy ruhadarabot.

A pink remekül megy a piroshoz.

2. Citromsárga és kék

A citromsárga szín rendkívül jól ellensúlyozza és kiegészíti a mélyebb kék színeket, de még türkizt is felvehetsz hozzá. Akkor leszel igazán trendi, ha a citromsárga ruhadarabodon kék minták vannak.

Párosítsd a citromsárgát kékkel!

3. Kék és narancssárga

Elsőre talán furán hangzik, de amint kipróbálod ezt a színpárosítást, rájössz, hogy egyszerűen csak jó és kész! Van, amikor nem kell túlgondolni, elég, ha a szemedre bízod magad.