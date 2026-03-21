Légy stílusikon a legmerészebb színkombinációkkal: 2026 trendje mindent felülír, amit eddig gondoltál

Azt gondolnánk, hogy az igazán élénk minták és színek egyáltalán nem mennek egymáshoz – a divattervezők viszont most megmutatták, hogy ha igazán trendi akarsz lenni, akkor a legváratlanabb színkombinációknak is helye van az öltözködésedben.
Minden szem rád szegeződik, ha ezeket a merész színkombinációkat viseled
A színek szándékosan merész összeválogatása nemcsak a filmekben fontos – mint például a Frankensteinnél –, hanem az öltözködésben is. A látszólag a tiltólistán lévő színpárosításokra már a díva Cher is megannyiszor rácáfolt, ugyanis a '70-es és ’80-as évek sokszínűsége is frissességet és változást szimbolizált. Ideje újra felfigyelni ezekre a színpárosításokra, hogy a tavaszi gardróbod is olyan élénk legyen, mint ezek a vibráló színek!
Milyen színek mennek egymáshoz?
Tudtad, hogy az öltözködésed tükröt mutat a személyiségedről? Ideje kicsit tudatosabban összeválogatni a ruhatárad darabjait – és miért is ne kezdenéd a tavaszi divatleckéket a legváratlanabb színkombinációkkal?
Julian Klausner, a Dries Van Noten kreatívigazgatója új érát nyitott meg a 2026-os tavaszi divatbemutatóján. A kollekció fő témája az volt, hogy a ruhákon keresztül idézzék fel az öröm és frissesség érzését, amit a színek kombinálásával értek el. Cikkünkben a színpárosításokat ezt a kollekcióit követve mutatjuk be.
1. Piros és pink
Egészen biztosan hallottad már az a szabályt, hogy piroshoz nem szabad rózsaszín felvenni. Akkor hadd áruljuk el: ez már nincs többé így! Akármilyen rikító is legyen az a piros rajtad, mindig vehetsz fel hozzá pink, vagy egyenesen ciklámen színű kiegészítőt vagy ruhadarabot.
2. Citromsárga és kék
A citromsárga szín rendkívül jól ellensúlyozza és kiegészíti a mélyebb kék színeket, de még türkizt is felvehetsz hozzá. Akkor leszel igazán trendi, ha a citromsárga ruhadarabodon kék minták vannak.
3. Kék és narancssárga
Elsőre talán furán hangzik, de amint kipróbálod ezt a színpárosítást, rájössz, hogy egyszerűen csak jó és kész! Van, amikor nem kell túlgondolni, elég, ha a szemedre bízod magad.
4. Rózsaszín és zöld
A Wicked óta tudjuk, hogy a pink jól megy a zöldhöz. Ez pedig a gardróbodban sincs másképp. Próbálj ki egy pink színű blúzt egy mélyzöld szoknyával, és meglátod, isteni párosítás lesz!
5. Olívazöld és barna
Az olívazöld szín már 2025-ben is nagy reflektorfényt kapott, most viszont az a trendi, ha a színt barna árnyalatokkal párosítod.
Vadító színpárosítások, amelyekkel megérkezik a tavasz a gardróbodba
Próbáld ki ezeket a látszólag egymáshoz nem passzoló színeket, és meglátod, ezek a ruhadarabok csak arra vágytak, hogy végre egymásra találjanak. Az élénk színek szinte összeölelkeznek majd rajtad, és együtt beragyogják az egész napodat. Ezekkel a párosításokkal tuti lesz a siker.
