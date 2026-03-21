Légy stílusikon a legmerészebb színkombinációkkal: 2026 trendje mindent felülír, amit eddig gondoltál

Megtanultuk már: piros a rózsaszínhez és pöttyös a kockáshoz nem megy. Vagy mégis? 2026-ban a színkombinációk szintet lépnek.

Azt gondolnánk, hogy az igazán élénk minták és színek egyáltalán nem mennek egymáshoz – a divattervezők viszont most megmutatták, hogy ha igazán trendi akarsz lenni, akkor a legváratlanabb színkombinációknak is helye van az öltözködésedben.

Hidd el, az élénk színek nem taszítják egymást! Ezekkel a színkombinációkkal garantált a divatsiker!
Minden szem rád szegeződik, ha ezeket a merész színkombinációkat viseled

A színek szándékosan merész összeválogatása nemcsak a filmekben fontos – mint például a Frankensteinnél –, hanem az öltözködésben is. A látszólag a tiltólistán lévő színpárosításokra már a díva Cher is megannyiszor rácáfolt, ugyanis a  '70-es és ’80-as évek sokszínűsége is frissességet és változást szimbolizált. Ideje újra felfigyelni ezekre a színpárosításokra, hogy a tavaszi gardróbod is olyan élénk legyen, mint ezek a vibráló színek!

Milyen színek mennek egymáshoz?

Tudtad, hogy az öltözködésed tükröt mutat a személyiségedről? Ideje kicsit tudatosabban összeválogatni a ruhatárad darabjait – és miért is ne kezdenéd a tavaszi divatleckéket a legváratlanabb színkombinációkkal?

Julian Klausner, a Dries Van Noten kreatívigazgatója új érát nyitott meg a 2026-os tavaszi divatbemutatóján. A kollekció fő témája az volt, hogy a ruhákon keresztül idézzék fel az öröm és frissesség érzését, amit a színek kombinálásával értek el. Cikkünkben a színpárosításokat ezt a kollekcióit követve mutatjuk be.

1. Piros és pink

Egészen biztosan hallottad már az a szabályt, hogy piroshoz nem szabad rózsaszín felvenni. Akkor hadd áruljuk el: ez már nincs többé így! Akármilyen rikító is legyen az a piros rajtad, mindig vehetsz fel hozzá pink, vagy egyenesen ciklámen színű kiegészítőt vagy ruhadarabot.

A pink remekül megy a piroshoz.
2. Citromsárga és kék

A citromsárga szín rendkívül jól ellensúlyozza és kiegészíti a mélyebb kék színeket, de még türkizt is felvehetsz hozzá. Akkor leszel igazán trendi, ha a citromsárga ruhadarabodon kék minták vannak.

Párosítsd a citromsárgát kékkel!
3. Kék és narancssárga

Elsőre talán furán hangzik, de amint kipróbálod ezt a színpárosítást, rájössz, hogy egyszerűen csak jó és kész! Van, amikor nem kell túlgondolni, elég, ha a szemedre bízod magad.

Akár hiszed, akár nem, a kékhez remekül passzol a narancssárga!
4. Rózsaszín és zöld

A Wicked óta tudjuk, hogy a pink jól megy a zöldhöz. Ez pedig a gardróbodban sincs másképp. Próbálj ki egy pink színű blúzt egy mélyzöld szoknyával, és meglátod, isteni párosítás lesz!

Nem csak Elphabánál és Glindánál érvényes az, hogy a pink megy a zöldhöz.
5. Olívazöld és barna

Az olívazöld szín már 2025-ben is nagy reflektorfényt kapott, most viszont az a trendi, ha a színt barna árnyalatokkal párosítod.

Az olívazöld még soha nem volt ilyen szárnyaló.
Vadító színpárosítások, amelyekkel megérkezik a tavasz a gardróbodba

Próbáld ki ezeket a látszólag egymáshoz nem passzoló színeket, és meglátod, ezek a ruhadarabok csak arra vágytak, hogy végre egymásra találjanak. Az élénk színek szinte összeölelkeznek majd rajtad, és együtt beragyogják az egész napodat. Ezekkel a párosításokkal tuti lesz a siker.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
