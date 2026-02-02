Dokumentum bizonyítja, hogy Palvin Barbarát is Jeffrey Epstein figyelmébe ajánlották

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma pénteken nyilvánosságra hozta az Epstein-üggyel kapcsolatos, óriási mennyiségű, több mint hárommillió oldalas dokumentumcsomagot. Az anyagban több ezer fotó és videó szerepel, és számos alkalommal bukkannak fel ismert nevek – többek között Palvin Barbara is említésre kerül.

Palvin Barbara neve is felbukkant az Epstein-dokumetumokban

Forrás: Getty Image

Palvin Barbara az Epstein-iratokban: a magyar modellt is beajánlották

Egy Tancredi Marchiolo nevű olasz üzletember – akit száznál is több dokumentumban emlegetnek Epstein partnereként – ajánlotta be a magyar modellt a 2010-es évek elején. Az üzenetváltásban Marchiolo kérdésre válaszolva közli: „19 éves, magyar, a Victoria’s Secret új sztárja.” A párbeszéd alapján Jeffrey Epstein addig még nem hallott Palvin Barbaráról, de érdeklődést mutatott iránta.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy Marchiolo különleges kapcsolati hálóval rendelkezett: levelezéseik alapján meghívta Epsteint több luxusbuliba is, többek között egy St. Tropez-i partra, ahogy rengeteg modell is részt vett, és rendszeresen vendégeskedett Epstein ingatlanjaiban. Egy másik levélváltásban olyat is kérdezett Epseintől, hogy „csak szex legyen, vagy jöhet kínzás is?” – ez is jól érzékelteti, hogyan bánt Epstein az áldozataival.

Egy másik magyar Barbara neve is felmerült

Palvin barbarán kívül más magyar nevek is felmerültnek az Epstein-iratokban. Egy másik, 2016 áprilisában keltezett levélben egy ismeretlen feladó – akinek a nevét a nyilvánosságra hozott iratokban kitakarták – egy másik magyar nőt ajánl Epstein figyelmébe. A nőt szintén Barbarának hívták, de ezuttal nem Palvin Barbiról volt szó.

„Barbarát ajánom neked. Jó lehetne valamelyik pénzügyi szolgáltatásodhoz, de csak barátok is lehettek. Barbara neked való. Sokat utazik, kíváncsi természetű, modellként dolgozott és magyar. A Cambridge-re járt. Nyolc évet dolgozott befektetési bankoknál. Jelenleg a saját blogját vezeti, járja a világot, és keresi a lehetőségeket. Budapesten és London között ingázik. Ma este találkozom vele Magyarországon. Örülne neki, ha Skype-olhatna veled, és elreptetnéd Párizsba, hogy találkozzatok ” - áll a dokumetumokban.