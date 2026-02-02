Heidi Klum mindenkit megdöbbentett: csak botorkálni tudott a Grammy vörös szőnyegén - Videó

Heidi Klum bebizonyította, hogy nincs az a ruha, amit ne lehetne viselni – még akkor is, ha abban alig lehet megmozdulni. A 2026-os Grammy-gálán Los Angelesben a 45 éves szupermodell egy formára öntött, testszínű, vállpánt nélküli műanyagdarabban vonult végig a vörös szőnyegen. A strukturált, térdig érő ruhát a modell alakjára formálták.

Heidi Klum a Grammy-gálán

Forrás: Getty Images

Heidi Klumnak nem volt könnyű dolga a szűk, merev ruhában: apró léptekkel tudott csak közlekedni, rendeltek mellé egy segítőt is, akibe belekapaszkodhatott.

Heidi Klum levetkőzött egy videoklip kedvéért

A Project Runway műsorvezetőjétől nem idegenek az extrém összeállítások és élethelyzetek. Nemrég egy videóklip kedvéért vetkőzött le, mindössze egy tangát és egy bundakabátot viselt a felvételen. Az 52 éves híresség továbbra is elképesztő formában van - azt állítja, 36 éves férje, Tom Kaulitz tartja fiatalon.

