Grammy 2026: Tom Hanks ritkán látott unokája tündökölt a gálán, ilyen csodálatos Olivia − FOTÓ

A Grammy 2026 díjátadó most nemcsak a zeneipar legnagyobb neveiről szólt, hanem egy megható, mégis stílusos családi pillanatról is. Rita Wilson, a 69 éves énekesnő és színésznő ritkán látott unokájával, Olivia Hanksszel jelent meg a vörös szőnyegen, és a páros azonnal magára vonta a figyelmet.

A Grammy 2026 legidillibb pillanata nagyi-unoka páros megjelenése.

Forrás: GettyImages

Grammy 2026 vörös szőnyeg: Rita Wilson és 15 éves unokája ellopta a show-t Rita Wilson 15 éves unokájával, Olivia Hanksszel jelent meg a vörös szőnyegen.

A nagyi–unoka páros stílusosan és feltűnően lopta el a figyelmet.

A díjátadó most egyszerre szólt családról, divatról és a zene legnagyobb neveiről.

A fiatal lány, Olivia, Colin Hanks és felesége, Samantha Bryant lánya, Rita Wilson és Tom Hanks unokája, ugyan Ritának nem vér szerinti. A legendás színész korábban már mesélt arról, mennyire élvezi a nagyszülői szerepet:

Minden szülői móka megvan, csak az álmatlan éjszakák nélkül.

És ezt a könnyedséget most a Grammy vörös szőnyegén is látni lehetett.

Egyébként Olivia Hanks nem akármiért került a reflektorfénybe. A fiatal lány épp a díjátadó estéjén ünnepelte 15. születésnapját. A Grammy 2026 így szó szerint életre szóló emlékké vált számára. Rita Wilson pedig büszkén pózolt mellette, mintha csak azt üzente volna, hogy „a stílus és a magabiztosság családi örökség.” Sajnos Tom Hanks nem jelent meg a gálán.

A kommentszekciók szerint „Tom papának ilyenkor már ágyban a helye”, de azért mi ezzel vitatkoznánk, bár ez a nagyi-unoka páros is felkerült a legcukibb családi momentumok listájára.

Természetesen a Grammy 2026 nem állt meg a családi pillanatoknál. A Los Angeles-i Crypto.com Arénában a zene legnagyobb sztárjai gyűltek össze, Trevor Noah immár hatodik alkalommal tért vissza házigazdaként, a jelölések élén Kendrick Lamar állt, míg Lady Gaga, Justin Bieber és Rosé fellépései gondoskodtak a hangulatról.

Mégis, az este egyik legszebb momentuma az volt, amikor három generáció (1-et átugorva) találkozott egyetlen fotón – csillogás, szeretet és egy 15 éves lány első nagy vörös szőnyeges emléke.

Ezek is érdekelhetnek: