Drámai pillanatok: nagy esélyes párost küldtek haza a nézők A Nagy Duettből

A Nagy Duett vasárnapi adásának végén is három duó került veszélyzónába. A zsűri döntése alapján Vastag Csaba és Domján Evelin folytathatta a versenyt, a másik két páros sorsáról pedig a nézők szavazatai határoztak.

Vastag Csabát és Domján Evelint mentette meg A Nagy Duett zsűrije

Forrás: TV2

A Nagy Duett kiesői: rájuk már nem kíváncsi a közönség

A nézők végül Curtis és Barnai Judit produkcióját juttatta tovább, így Gáspár Bea és Peter Šrámek számára véget ért a verseny.

Az elődöntőben négy páros mérheti össze tudását: Gesztesi Panka és Kovács Áron, ifjabb Schóbert Norbert és Lengyel Johanna, Domján Evelin és Vastag Csaba, valamint Curtis és Barnai Judit.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: