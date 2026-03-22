Amanda Peet őszintén vallott mellrákdiagnózisáról és családi tragédiáiról

Megrendítő és személyes hangvételű esszében számolt be mellrákdiagnózisáról Amanda Peet. A Your Friends and Neighbors (Barátaid és szomszédaid) című sorozat színésznőjének nemcsak betegségével, hanem szülei egyidejű, végstádiumú állapotával is szembe kellett néznie.

Forrás: Deadline

A mellrákot egy rutinvizsgálat során fedezték fel

A rák kezelhetőnek bizonyult, nem volt szükség kemoterápiára

A színésznő mindeközben mindkét szülőjét elvesztette

Édesanyja Parkinson-kór végstádiumában volt, édesapja hospice-ellátásban hunyt el

A színésznő őszintén írt a gyászról, félelemről és túlélésről

A színésznő régóta fokozott orvosi megfigyelés alatt állt, mivel mellállománya sűrűnek és tömörnek számított, ami nagyobb kockázatot jelent. Kéthetente járt kontrollvizsgálatokra, és egy, elsőre rutinszerűnek tűnő ultrahang során merült fel a gyanú. Orvosa ekkor már nem beszélgetett vele a vizsgálat közben, hanem csendben jelezte: nem tetszik neki az egyik elváltozás képe, ezért biopsziát javasol. A mintát személyesen vitte el a Cedars-Sinai kórház patológiai osztályára – ekkor vált egyértelművé Peet számára, hogy komoly problémáról van szó.

Másnap előzetes eredményt kapott: a daganat kicsinek tűnt, de további vizsgálatokra volt szükség, hogy kiderüljön a betegség kiterjedése és típusa. Orvosa szemléletes hasonlattal magyarázta el a különböző rákfajták viselkedését: az egyik végén uszkárok, a másikon pitbullok állnak. A későbbi eredmények megnyugtatóbb képet mutattak, a daganat kezelhetőnek bizonyult.

A vizsgálatok azonban itt nem értek véget: egy MRI során egy második elváltozást is találtak ugyanabban a mellben, ami újabb aggodalomra adott okot. Amanda Peet MRI-vezérelt biopszián esett át, amelyet úgy írt le, mint amikor egy hatalmas, fehér képalkotó berendezés belsejében vesznek mintát a daganatból. Az orvos ekkor még ötven-ötven százalékos esélyt adott arra, hogy újabb rosszindulatú elváltozásról van szó.

Két nappal később azonban kiderült, hogy a második elváltozás jóindulatú. Peetnek így elegendő volt egy lumpektómia és sugárkezelés, nem volt szükség sem kemoterápiára, sem kettős masztektómiára. Az első tiszta ultrahangvizsgálat után megkönnyebbülést érzett, ugyanakkor a diagnózis és a folyamatos vizsgálatok miatti szorongás még sokáig vele maradt.