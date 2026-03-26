Kiderült, mit mondott András herceg Meghan Markle-ről: egyre több részlet szivárog ki az új botránykönyvből

Újabb vihart kavart a brit királyi család körül Tom Bower frissen megjelenő kötete, az Árulás: Hatalom, megtévesztés és a harc a királyi család jövőjéért. A könyv nemcsak a múlt konfliktusait idézi fel, hanem olyan állításokat is tartalmaz, amelyek különösen érzékenyen érinthetik Harry herceget és Meghan Markle-t.
- Új botránykönyv jelent meg a brit királyi családról
- Harry herceg és Meghan Markle reagált a vádakra
- A szóvivő szerint a könyv állításai túlzóak és megalapozatlanok
- Kamilla királyné és Meghan kapcsolatáról is vitatott részletek kerültek elő
- Az Invictus Games kapcsán tett állítások különösen érzékenyen érinthették Harryt
- A könyv tovább mélyítheti a szakadékot Vilmos és Harry között
- András herceg opportunistának nevezhette Meghant
- A koronázás napján is érezhető volt a feszültség a családtagok között
Újabb botránykönyv hozza felszínre az ellentéteket a brit királyi családban
A kialakult helyzetet Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója is elemezte. Szerinte önmagában az is sokatmondó, hogy a sussexi pár ezúttal megszólalt az ügyben. Úgy véli, Harryék általában kerülik, hogy közvetlenül reagáljanak a róluk szóló kritikákra, most azonban kivételt tettek. A gyors és határozott válasz arra utalhat, hogy a könyv olyan pontokat érintett, amelyek valóban érzékenyek számukra.
A pár szóvivője élesen bírálta a kötet állításait, és összeesküvés-elméletekre emlékeztető, melodramatikus vádaknak nevezve azokat. A közlemény szerint a szerző olyan emberekről ír, akiket személyesen nem is ismer.
Különösen fájó állítások kerültek elő
A könyv több olyan részletet is tartalmaz, amely különösen nehéz lehet Harry herceg számára. Egyes állítások szerint Kamilla királyné egy beszélgetés során úgy fogalmazott: Meghan teljesen a befolyása alá vonta a herceget. Egy másik vitatott részlet az Invictus Games köré épül. A szerző szerint Meghan Markle a 2014-ben Harry által alapított nemzetközi sporteseményt saját ismertségének növelésére használhatta. Az esemény eredetileg sebesült és beteg katonák támogatására jött létre, és a herceg egyik legfontosabb személyes projektje.
Jennie Bond szerint éppen ez az a kijelentés, amely a leginkább felzaklathatta Harryt. Úgy látja, a herceg minden, feleségét érő kritikát személyes támadásként él meg, és ösztönösen megvédi Meghant – még akkor is, ha ez tovább mélyíti a családi konfliktusokat.
A bukott András herceg is keményen bírálta Meghan Markle-t
A könyvben szereplő állítások – köztük a kegyvesztett András herceg Meghanre tett megjegyzései, valamint a koronázás körüli feszült pillanatok – tovább árnyalják a királyi családon belüli viszonyokat.
A beszámolók szerint András herceg kifejezetten élesen fogalmazott Meghan Markle-lel kapcsolatban:
egyes források szerint opportunistának nevezte, vagyis olyasvalakinek, aki helyzeteket és kapcsolatokat saját előnyére használ ki.
Ez a kijelentés – még ha közvetett forrásból is származik – jól mutatja, milyen mély bizalmatlanság alakult ki a család egyes tagjai és Meghan között. A megjegyzés súlyát tovább növeli, hogy mindez egy különösen érzékeny időszakban, III. Károly király koronázásának napján került szóba. A leírások szerint Harry herceg és nagybátyja közös érkezése a Westminster-apátságba már eleve feszültséggel terhelt volt, és a kapcsolatuk ekkorra kifejezetten távolságtartóvá vált – írja a Hello! magazin.
A háttérben régóta húzódó konfliktusok állnak: András herceg és unokaöccsei soha nem voltak különösebben közeli viszonyban, a Sussexek kiválása és a családon belüli nyilvános viták pedig tovább mélyítették ezt a távolságot. Egy ilyen éles megjegyzés ebben a közegben nemcsak személyes véleményként, hanem a családon belüli törésvonalak újabb bizonyítékaként is értelmezhető.
Egyre távolabb Vilmos és Harry békülése
A botránykönyv megjelenése ismét ráirányította a figyelmet a Vilmos herceg és Harry közötti feszült viszonyra, amely az elmúlt években többször is a nyilvánosság elé került. Bond szerint a mostani helyzet újabb nézeteltérésekhez vezethet, és a korábbi sérelmek ismét felszínre kerülhetnek. Mindez azt jelenti, hogy a békülés esélye egyre távolibbnak tűnik.
Pedig a hírek szerint Harry nemrégiben azt szerette volna, ha édesapja, III. Károly is részt vesz a 2027-es, birminghami Invictus Games megnyitóján. A gesztus célja az lett volna, hogy erősítse a családi egység képét, miközben a figyelmet a veteránok támogatására irányítja.
