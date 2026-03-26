Kiderült, mit mondott András herceg Meghan Markle-ről: egyre több részlet szivárog ki az új botránykönyvből

Újabb vihart kavart a brit királyi család körül Tom Bower frissen megjelenő kötete, az Árulás: Hatalom, megtévesztés és a harc a királyi család jövőjéért. A könyv nemcsak a múlt konfliktusait idézi fel, hanem olyan állításokat is tartalmaz, amelyek különösen érzékenyen érinthetik Harry herceget és Meghan Markle-t.

Új botránykönyv jelent meg a brit királyi családról

Harry herceg és Meghan Markle reagált a vádakra

A szóvivő szerint a könyv állításai túlzóak és megalapozatlanok

Kamilla királyné és Meghan kapcsolatáról is vitatott részletek kerültek elő

Az Invictus Games kapcsán tett állítások különösen érzékenyen érinthették Harryt

A könyv tovább mélyítheti a szakadékot Vilmos és Harry között

András herceg opportunistának nevezhette Meghant

A koronázás napján is érezhető volt a feszültség a családtagok között

A kialakult helyzetet Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója is elemezte. Szerinte önmagában az is sokatmondó, hogy a sussexi pár ezúttal megszólalt az ügyben. Úgy véli, Harryék általában kerülik, hogy közvetlenül reagáljanak a róluk szóló kritikákra, most azonban kivételt tettek. A gyors és határozott válasz arra utalhat, hogy a könyv olyan pontokat érintett, amelyek valóban érzékenyek számukra.

A pár szóvivője élesen bírálta a kötet állításait, és összeesküvés-elméletekre emlékeztető, melodramatikus vádaknak nevezve azokat. A közlemény szerint a szerző olyan emberekről ír, akiket személyesen nem is ismer.

Különösen fájó állítások kerültek elő

A könyv több olyan részletet is tartalmaz, amely különösen nehéz lehet Harry herceg számára. Egyes állítások szerint Kamilla királyné egy beszélgetés során úgy fogalmazott: Meghan teljesen a befolyása alá vonta a herceget. Egy másik vitatott részlet az Invictus Games köré épül. A szerző szerint Meghan Markle a 2014-ben Harry által alapított nemzetközi sporteseményt saját ismertségének növelésére használhatta. Az esemény eredetileg sebesült és beteg katonák támogatására jött létre, és a herceg egyik legfontosabb személyes projektje.