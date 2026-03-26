Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 26., csütörtök Emánuel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Harry herceg

Kiderült, mit mondott András herceg Meghan Markle-ről: egyre több részlet szivárog ki az új botránykönyvből

Harry herceg Meghan Markle András herceg
Rideg Léna
2026.03.26.
Egy frissen megjelenő botránykönyv újra felszította a feszültséget Harry herceg és Meghan Markle háza táján. A kemény állításokat tartalmazó kötet ismét felszínre hozta a brit királyi családon belüli, régóta húzódó ellentéteket.

Újabb vihart kavart a brit királyi család körül Tom Bower frissen megjelenő kötete, az Árulás: Hatalom, megtévesztés és a harc a királyi család jövőjéért. A könyv nemcsak a múlt konfliktusait idézi fel, hanem olyan állításokat is tartalmaz, amelyek különösen érzékenyen érinthetik Harry herceget és Meghan Markle-t.

Újabb botránykönyv borzolja a kedélyeket a brit királyi családban.
Forrás: Getty Images Europe
  • Új botránykönyv jelent meg a brit királyi családról
  • Harry herceg és Meghan Markle reagált a vádakra
  • A szóvivő szerint a könyv állításai túlzóak és megalapozatlanok
  • Kamilla királyné és Meghan kapcsolatáról is vitatott részletek kerültek elő
  • Az Invictus Games kapcsán tett állítások különösen érzékenyen érinthették Harryt
  • A könyv tovább mélyítheti a szakadékot Vilmos és Harry között
  • András herceg opportunistának nevezhette Meghant
  • A koronázás napján is érezhető volt a feszültség a családtagok között

Újabb botránykönyv hozza felszínre az ellentéteket a brit királyi családban

A kialakult helyzetet Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója is elemezte. Szerinte önmagában az is sokatmondó, hogy a sussexi pár ezúttal megszólalt az ügyben. Úgy véli, Harryék általában kerülik, hogy közvetlenül reagáljanak a róluk szóló kritikákra, most azonban kivételt tettek. A gyors és határozott válasz arra utalhat, hogy a könyv olyan pontokat érintett, amelyek valóban érzékenyek számukra.

A pár szóvivője élesen bírálta a kötet állításait, és összeesküvés-elméletekre emlékeztető, melodramatikus vádaknak nevezve azokat. A közlemény szerint a szerző olyan emberekről ír, akiket személyesen nem is ismer.

Különösen fájó állítások kerültek elő

A könyv több olyan részletet is tartalmaz, amely különösen nehéz lehet Harry herceg számára. Egyes állítások szerint Kamilla királyné egy beszélgetés során úgy fogalmazott: Meghan teljesen a befolyása alá vonta a herceget. Egy másik vitatott részlet az Invictus Games köré épül. A szerző szerint Meghan Markle a 2014-ben Harry által alapított nemzetközi sporteseményt saját ismertségének növelésére használhatta. Az esemény eredetileg sebesült és beteg katonák támogatására jött létre, és a herceg egyik legfontosabb személyes projektje.

Jennie Bond szerint éppen ez az a kijelentés, amely a leginkább felzaklathatta Harryt. Úgy látja, a herceg minden, feleségét érő kritikát személyes támadásként él meg, és ösztönösen megvédi Meghant – még akkor is, ha ez tovább mélyíti a családi konfliktusokat.

A bukott András herceg is keményen bírálta Meghan Markle-t

A könyvben szereplő állítások – köztük a kegyvesztett András herceg Meghanre tett megjegyzései, valamint a koronázás körüli feszült pillanatok – tovább árnyalják a királyi családon belüli viszonyokat.

A beszámolók szerint András herceg kifejezetten élesen fogalmazott Meghan Markle-lel kapcsolatban

egyes források szerint opportunistának nevezte, vagyis olyasvalakinek, aki helyzeteket és kapcsolatokat saját előnyére használ ki. 

Ez a kijelentés – még ha közvetett forrásból is származik – jól mutatja, milyen mély bizalmatlanság alakult ki a család egyes tagjai és Meghan között. A megjegyzés súlyát tovább növeli, hogy mindez egy különösen érzékeny időszakban, III. Károly király koronázásának napján került szóba. A leírások szerint Harry herceg és nagybátyja közös érkezése a Westminster-apátságba már eleve feszültséggel terhelt volt, és a kapcsolatuk ekkorra kifejezetten távolságtartóvá vált – írja a Hello! magazin.

LONDON, UNITED KINGDOM - MAY 06: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) King Charles III and Queen Camilla wave from the balcony of Buckingham Palace, whilst watching an RAF flypast, following their coronation at Westminster Abbey on May 6, 2023 in London, England. The Coronation of Charles III and his wife, Camilla, as King and Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the other Commonwealth realms takes place at Westminster Abbey today. Charles acceded to the throne on 8 September 2022, upon the death of his mother, Elizabeth II. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)
Családi feszültségek árnyékolták be Károly király és Kamilla koronázását
Forrás: Getty Images Europe

A háttérben régóta húzódó konfliktusok állnak: András herceg és unokaöccsei soha nem voltak különösebben közeli viszonyban, a Sussexek kiválása és a családon belüli nyilvános viták pedig tovább mélyítették ezt a távolságot. Egy ilyen éles megjegyzés ebben a közegben nemcsak személyes véleményként, hanem a családon belüli törésvonalak újabb bizonyítékaként is értelmezhető.

Egyre távolabb Vilmos és Harry békülése

A botránykönyv megjelenése ismét ráirányította a figyelmet a Vilmos herceg és Harry közötti feszült viszonyra, amely az elmúlt években többször is a nyilvánosság elé került. Bond szerint a mostani helyzet újabb nézeteltérésekhez vezethet, és a korábbi sérelmek ismét felszínre kerülhetnek. Mindez azt jelenti, hogy a békülés esélye egyre távolibbnak tűnik.

Pedig a hírek szerint Harry nemrégiben azt szerette volna, ha édesapja, III. Károly is részt vesz a 2027-es, birminghami Invictus Games megnyitóján. A gesztus célja az lett volna, hogy erősítse a családi egység képét, miközben a figyelmet a veteránok támogatására irányítja.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

True crime a királyi udvarból: mindent letarol a The Lady minisorozat

Egy királyi öltöztető, egy végzetes szerelem és egy sokkoló gyilkossági ügy. A The Lady története garantáltan beszippant majd, ha érdekel a brit elit élete.

András ott fúrta, ahol tudta Károly és Kamilla esküvőjét: "mérgező, gonosz és ocsmány volt a viselkedése"

Egy új, a királyi családról szóló könyv szerint András mindent megtett, hogy bátyja ne nősüljön meg másodszor. A kegyvesztett volt herceg azon munkálkodott, hogy Károly és Kamilla esküvője ne jöhessen létre.

Harry herceget és Meghan Markle-t kiközösítették Montecitóban: a szomszédok sem kíváncsiak rájuk

Úgy tűnik, nemcsak Hollywood fordult el Meghan Markle-től és Harry hercegtől, hanem a közvetlen környezetük is egyre távolságtartóbban viszonyul hozzájuk. A Montecitóban élő hercegi párt kifejezetten kerülik a szomszédaik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
