Harry herceget és Meghan Markle-t kiközösítették Montecitóban: a szomszédok sem kíváncsiak rájuk

Egy helyi forrás azt állítja, hogy a környéken élők nem szívesen mutatkoznak Harry herceg és Meghan Markle társaságában, igyekeznek elkerülni őket. Az informátor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ennek nem feltétlenül az irántuk érzett ellenszenv az oka, sokkal inkább az, hogy unják a párral kapcsolatos folyamatos vitákat, és az sem tetszik a lakosoknak, hogy ennyire változó a megítélésük.

Harry herceget és Meghan Markle-t kerülik a szomszédok

Meghan Markle és Harry herceg szomszédai tartják a távolságot

A beszámolók szerint a szomszédok óvatosságának nem egy konkrét botrány az oka. A környezetükben egyre többen látják úgy, hogy Harry és Meghan nem mutatnak kellő önreflexiót, amit nem sokan nincsenek róluk jó véleménnyel. Például a Netflix vezérigazgatója, Ted Sarandos sem volt hajlandó ügyvédi jelenlét nélkül egyeztetni Harry herceggel – ezt azonban a streamingóriás szóvivője és Meghan Markle jogi képviselője is határozottan cáfolta. A távolságtartó szomszédok ellenére a hercegi pár szerenek Montecitóban, nem akarnak onnan elköltözni.

A házaspár 2020-ban vásárolta meg a házat, amiben most élnek, mintegy 14,65 millió dollárért. Akkoriban még arról beszéltek, hogy szeretnének beilleszkedni a helyi, nyugodt közösségi életbe. Úgy tűnik, ez nem sikerült valami jól...

Montecito egyébként számos világsztár otthona: többek között Oprah Winfrey, Katy Perry, Ellen DeGeneres, Gwyneth Paltrow, Ariana Grande és Jennifer Aniston is a környéken élnek.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: