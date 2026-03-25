Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 25., szerda Irén, Írisz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

András ott fúrta, ahol tudta Károly és Kamilla esküvőjét: "mérgező, gonosz és ocsmány volt a viselkedése"

Egy új, a királyi családról szóló könyv szerint András mindent megtett, hogy bátyja ne nősüljön meg másodszor. A kegyvesztett volt herceg azon munkálkodott, hogy Károly és Kamilla esküvője ne jöhessen létre.

Angela Levin Camilla: From Outcast To Queen Consort című könyvében írtak szerint Andrew Mountbatten-Windsor minden eszközzel próbálta megakadályozni, hogy Károly és Kamilla esküvője létrejöhessen. A kötet szerint András odáig is elment, hogy megpróbálta rávenni a  II. Erzsébet királynőt, hogy ne engedje megnősülni legidősebb fiát.

Károly és Kamilla esküvője 2005. április 9-én volt a windsori Guildhallban.
Forrás: Northfoto
Károly és Kamilla 2005. április 9-én kötöttek házasságot a windsori Guildhallban tartott polgári szertartáson. Angela Levin szerint András nagyon helytelenítette a frigyet, de nem tehetett semmit ellene. „A viselkedése nagyon-nagyon negatívvá és rendkívül kellemetlenné vált, miután nem érte el az akaratát” − olvasható a könyvben. A beszámolók szerint András úgy vélte, Kamilla „nem elég arisztokratikus, és hogy nem lehet megbízni benne”. „András viselkedése mérgező volt, és különösen gonosz és nagyon ocsmány volt Kamillával ”− írja a könyv forrása alapján a Daily Mail. A kötetben  idézett bennfentesek szerint Kamilla később is nehezményezte, hogy András nem állt ki mellette és Károly mellett abban az időszakban, amikor Diana hercegné halálát követően a kapcsolatuk társadalmi elfogadottságáért küzdöttek. „Nem segített nekik, pedig a támogatása rengeteget jelentett volna a testvérének” – fogalmazott egy jólértesült.

Miközben Andrew Mountbatten-Windsor és volt felesége, Sarah Ferguson kapcsolatban maradtak az elítélt pedofillal, Jeffrey Epsteinnel, Kamilla királynő az elmúlt években a brit királyi család egyik legaktívabb szereplőjévé vált a nők elleni erőszak elleni fellépés területén.  2026-ban a londoni St. James-palotában, a Women of the World szervezet elnökeként, a nemzetközi nőnap alkalmából tartott beszédében hangsúlyozta az áldozatok támogatásának fontosságát. Egyik legfontosabb üzenete: „nem az áldozatnak, hanem az elkövetőnek kell szégyenkeznie”. Kamilla kiemelten támogatja a szexuális erőszak túlélőit segítő szervezeteket, köztük a Rape Crisis England & Wales hálózatát. Rendszeresen találkozik áldozatokkal és szakemberekkel, hogy első kézből ismerje meg a problémákat, és ezek alapján formálja nyilvános megszólalásait.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
