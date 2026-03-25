András ott fúrta, ahol tudta Károly és Kamilla esküvőjét: "mérgező, gonosz és ocsmány volt a viselkedése"

Angela Levin Camilla: From Outcast To Queen Consort című könyvében írtak szerint Andrew Mountbatten-Windsor minden eszközzel próbálta megakadályozni, hogy Károly és Kamilla esküvője létrejöhessen. A kötet szerint András odáig is elment, hogy megpróbálta rávenni a II. Erzsébet királynőt, hogy ne engedje megnősülni legidősebb fiát.

Károly és Kamilla esküvője: ha Andráson múlik, sose házasodhatnak össze

Károly és Kamilla 2005. április 9-én kötöttek házasságot a windsori Guildhallban tartott polgári szertartáson. Angela Levin szerint András nagyon helytelenítette a frigyet, de nem tehetett semmit ellene. „A viselkedése nagyon-nagyon negatívvá és rendkívül kellemetlenné vált, miután nem érte el az akaratát” − olvasható a könyvben. A beszámolók szerint András úgy vélte, Kamilla „nem elég arisztokratikus, és hogy nem lehet megbízni benne”. „András viselkedése mérgező volt, és különösen gonosz és nagyon ocsmány volt Kamillával ”− írja a könyv forrása alapján a Daily Mail. A kötetben idézett bennfentesek szerint Kamilla később is nehezményezte, hogy András nem állt ki mellette és Károly mellett abban az időszakban, amikor Diana hercegné halálát követően a kapcsolatuk társadalmi elfogadottságáért küzdöttek. „Nem segített nekik, pedig a támogatása rengeteget jelentett volna a testvérének” – fogalmazott egy jólértesült.

Miközben Andrew Mountbatten-Windsor és volt felesége, Sarah Ferguson kapcsolatban maradtak az elítélt pedofillal, Jeffrey Epsteinnel, Kamilla királynő az elmúlt években a brit királyi család egyik legaktívabb szereplőjévé vált a nők elleni erőszak elleni fellépés területén. 2026-ban a londoni St. James-palotában, a Women of the World szervezet elnökeként, a nemzetközi nőnap alkalmából tartott beszédében hangsúlyozta az áldozatok támogatásának fontosságát. Egyik legfontosabb üzenete: „nem az áldozatnak, hanem az elkövetőnek kell szégyenkeznie”. Kamilla kiemelten támogatja a szexuális erőszak túlélőit segítő szervezeteket, köztük a Rape Crisis England & Wales hálózatát. Rendszeresen találkozik áldozatokkal és szakemberekkel, hogy első kézből ismerje meg a problémákat, és ezek alapján formálja nyilvános megszólalásait.

