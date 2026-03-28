Nem csak Bruce Willis, a 90 éves édesanyja is legenda: így tette zsebre a Los Angeles-rendőrséget

Nem a vörös szőnyegen, nem filmekben és nem a reflektorfényben született meg az a történet, amely miatt ma sokan példaképként tekintenek Bruce Willis édesanyjára. Marlene Willis, Bruce Willis édesanyja csendben, minden felhajtás nélkül dolgozik – mégis hatalmas tisztelet övezi.

Bruce Willis édesanyja igazi legenda Los Angelesben

Bruce Willis édesanyja a Los Angeles-i rendőrkapitányság egyik legfontosabb embere

Az NBC Los Angeles beszámolója szerint Marlene Willis már 22 éve segíti önkéntesként a Los Angeles-i Rendőrség nyugat-los angelesi kapitányságának munkáját. Hetente három napon – kedden, szerdán és csütörtökön – jár be, és főként adminisztratív feladatokat lát el: jelentéseket néz át, jegyzeteket készít, valamint nyelvtani hibákat javít.

A vele dolgozók szerint azonban messze nem csak a munkájával járul hozzá a mindennapok sikereihez. Jelenléte önmagában is jó hatással van a csapatra: a rendőrök azt mondják, már attól vidámabbak, hogy ott van. Amikor nehéz bevetések után visszatérnek, gyakran öleléssel fogadja őket.

Rich Gabaldon kapitány így fogalmazott: Marlene Willis a közösség szerves része, és valódi ikon a rendőrök szemében.

Maga Marlene Willis sem fogalmaz visszafogottabban, ha a munkájáról van szó. „Ez az én családom. Ezt teljesen komolyan mondom. Annyira szeetek segíteni, hogy azt el sem tudják képzelni” – nyilatkozta.

Marlene Willis nem beszél híres fiáról

Marlene Willis szinte soha nem beszél Bruce Willisről. Nem használja ki a fia hírnevét, nem hivatkozik rá a munkája során, és a mindennapi beszélgetésekben sem hozza szóba. Az egyetlen apró utalás a családi kapcsolatra a számítógépe képernyővédője, amelyen a színész fia öleli őt. Ez a szerénység mély benyomást tett Michel Moore-ra, a Los Angeles-i rendőrség korábbi vezetőjére is. Mint mondta, ritka, hogy valaki ennyire természetesen, mindenféle felhajtás nélkül végzi a munkáját, közben pedig egy világhírű család tagja.

Marlene Willis elkötelezettsége nem maradt észrevétlen. Korábban elnyerte az Év önkéntese címet, és Michel Moore egy különleges gesztussal ismerte el a munkáját: egy hivatalos LAPD-jelvényt adott át neki.