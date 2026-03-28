Nem csak Bruce Willis, a 90 éves édesanyja is legenda: így tette zsebre a Los Angeles-rendőrséget

Horváth Angéla
2026.03.28.
Bruce Willis nevét világszerte ismerik, de a családban van valaki, aki legalább annyira népszerű, csak éppen más területen. A 90 éves Marlene Willis több mint két évtizede önkénteskedik a Los Angeles-i rendőrségnél, és a kollégák szerint nélkülözhetetlen tagja a közösségnek.

Nem a vörös szőnyegen, nem filmekben és nem a reflektorfényben született meg az a történet, amely miatt ma sokan példaképként tekintenek Bruce Willis édesanyjára. Marlene Willis, Bruce Willis édesanyja csendben, minden felhajtás nélkül dolgozik – mégis hatalmas tisztelet övezi.

Bruce Willis édesanyja igazi legenda Los Angelesben
Bruce Willis édesanyja a Los Angeles-i rendőrkapitányság egyik legfontosabb embere

Az NBC Los Angeles beszámolója szerint Marlene Willis már 22 éve segíti önkéntesként a Los Angeles-i Rendőrség nyugat-los angelesi kapitányságának munkáját. Hetente három napon – kedden, szerdán és csütörtökön – jár be, és főként adminisztratív feladatokat lát el: jelentéseket néz át, jegyzeteket készít, valamint nyelvtani hibákat javít.

A vele dolgozók szerint azonban messze nem csak a munkájával járul hozzá a mindennapok sikereihez. Jelenléte önmagában is jó hatással van a csapatra: a rendőrök azt mondják, már attól vidámabbak, hogy ott van. Amikor nehéz bevetések után visszatérnek, gyakran öleléssel fogadja őket.

Rich Gabaldon kapitány így fogalmazott: Marlene Willis a közösség szerves része, és valódi ikon a rendőrök szemében.

Maga Marlene Willis sem fogalmaz visszafogottabban, ha a munkájáról van szó. „Ez az én családom. Ezt teljesen komolyan mondom. Annyira szeetek segíteni, hogy azt el sem tudják képzelni” nyilatkozta.

Marlene Willis nem beszél híres fiáról

Marlene Willis szinte soha nem beszél Bruce Willisről. Nem használja ki a fia hírnevét, nem hivatkozik rá a munkája során, és a mindennapi beszélgetésekben sem hozza szóba. Az egyetlen apró utalás a családi kapcsolatra a számítógépe képernyővédője, amelyen a színész fia öleli őt. Ez a szerénység mély benyomást tett Michel Moore-ra, a Los Angeles-i rendőrség korábbi vezetőjére is. Mint mondta, ritka, hogy valaki ennyire természetesen, mindenféle felhajtás nélkül végzi a munkáját, közben pedig egy világhírű család tagja.

Marlene Willis elkötelezettsége nem maradt észrevétlen. Korábban elnyerte az Év önkéntese címet, és Michel Moore egy különleges gesztussal ismerte el a munkáját: egy hivatalos LAPD-jelvényt adott át neki.

Ezzel ugyan nem válhatott rendőrré, de megkapta azt a jelképet, amely a szolgálat és az elhivatottság lényegét testesíti meg. 

Olvass még többet Bruce Willisről!

Megható, sosem látott családi fotókkal köszöntötte fel Bruce Willist Demi Moore − Képeken a színész és unokája

Az Instagramon is boldog születésnapot kívánt Demi Moore egykori férjének. A 71 éves Bruce Willist a színésznő olyan képekkel köszöntötte fel, ahol unokájával, Louettával látható.

Bruce Willis és felesége, Emma Heming Willis közösen harcolnak a demencia ellen – Videó

Az afáziában szenvedő Bruce Willis és felesége, Emma Heming Willis közösen hoztak létre egy alapítványt, amely a demencia elleni küzdelmet támogatja.

Bruce Willis 71 éves lett: ilyen vadítóan festett fiatalon a súlyos betegséggel küzdő színész

Bruce Willis betegsége miatt az elmúlt években már visszavonultan él, azonban sokan emlékezhetnek rá, milyen szívdöglesztő volt fiatalon.

 

 

 

