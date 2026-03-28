Hónapokig nem feküdtek le egymással – durva dolgot mondott Carolyn Bessette JFK Jr. férfiasságáról

A kívülről tökéletesnek látszó kapcsolat valójában korántsem volt idilli. A frissen bemutatott, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette című sorozat másképp ábrázolja a páros szerelmét, mint a korabeli beszámolók: féltékenységgel, hűtlenséggel, függőségekkel és súlyos konfliktusokkal terhelt házasságról beszélnek.

John F. Kennedy, Jr. és Carolyn Bessette Kennedy - Rendkívül viharos, problémákkal terhelt házasságban éltek

John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette házassága: hónapokig nem volt köztük intimitás

Kapcsolatuk egyik legenehezebb időszaka az volt, amikor Carolyn Bessette hónapokon keresztül elzárkózott a szextől. Erről több barátjának is beszélt, sőt, egyes beszámolók szerint kifejezetten megalázó megjegyzéseket tett John F. Kennedy Jr. férfiasságára. A legdurvább az volt, amikor a nő egyenesen impotensnek nevezte az ifjú Kennedyt.

Ám a házasságot nemcsak az intimitás hiánya terhelte. A beszámolók szerint mindkét fél hűtlen volt: JFK Jr. több nővel is megcsalta a feleségét, Carolyn pedig már néhány hónappal az esküvő után viszonyt kezdett korábbi partnerével, Michael Berginnel. A mindennapokban is gyakran veszekedtek. Egy alkalommal John a munkahelyén, kollégái hallatára üvöltötte telefonba a feleségének: „Tűnj el az életemből, a fenébe is!”

A beszámolók szerint ekkorra Carolyn már rendszeresen használt kokaint, John pedig marihuánát stívott. Emellett a nő féltékenysége és kontrollmániája is hozzájárult a kapcsolat megromlásához. Carolyn állítólag megpróbálta kizárni John régi barátait és üzleti partnereit az életükből, hogy teljes mértékben magának tudhassa férjét. Egyes források szerint John egyik közeli munkatársát, Michael Bermant zaklatta is, rendszeresen hívogatta éjszaka is.

John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette kapcsolatát máig egyfajta modern szerelmi történetként emlegetik, de a valóságban inkább volt egy rendkívül viharos, problémákkal terhelt házasság.

