Saját szépségmárkát indít Harper Beckham: 14 évesen multimiliomossá válhat – Videó

Beckham család David Beckham Harper Beckham Victoria Beckham
Hamarosan egy újgenerációs szépségmárka születhet. A Beckham család legfiatalabb tagja, Harper Beckham már most komoly lépéseket tesz a divat- és beautyipar meghódítására.

Úgy tűnik, újabb sztárcsemete készül meghódítani a szépségipart – ráadásul nem is akárhogyan. A mindössze 14 éves Harper Beckham már most komoly terveket sző, és minden jel arra utal, hogy hamarosan saját sminkmárkával léphet piacra.

PARIS, FRANCE - JANUARY 27: Harper Beckham is seen during the Haute Couture Spring Summer 2026 as part of Paris Fashion Week on January 27, 2026 in Paris, France.
Harper Beckham lehet az új Kylie Jenner.
Harper Beckham szépségmárkája nagyot fog szólni

David Beckham és Victoria Beckham lánya láthatóan nem aprózza el: bennfentesek szerint már javában zajlik a márka előkészítése, sőt, Londonban titokban le is forgatták az első kampányfilmjét. Ha a projekt sikeres lesz, Harper akár a kozmetikai ipar egyik legfiatalabb multimilliomosává válhat.

Nem véletlen a párhuzam Kylie Jennerrel sem, aki saját márkájával fiatalon épített fel dollármilliárdos birodalmat. Harper célja szintén az, hogy megszólítsa a Z és az Alfa generációt – azaz pontosan azokat, akik ma a szépségtrendeket diktálják.

A hírek szerint a termékek koncepcióját részben a dél-koreai kozmetikai ipar inspirálta, amely az utóbbi években világszerte hatalmas népszerűségre tett szert innovatív formuláival és letisztult, mégis játékos megjelenésével.

„Ez Harper régi álma, és rengeteg munkát tett bele” – árulta el egy bennfentes. „Első kézből látta, hogyan építette fel az édesanyja a saját márkáját, és teljesen magával ragadta a divat és a szépség világa.”

És valóban: Victoria Beckham neve ma már egyet jelent a kifinomult stílussal és a sikeres üzleti érzékkel, így Harpernek igazán erős példaképe van otthon. A tervek szerint a termékcsalád már idén nyár végén debütálhat. Ha pedig minden a várakozások szerint alakul, könnyen lehet, hogy hamarosan egy újabb fiatal szépségmogul nevét tanulja meg a világ.

14 évesen multimilliomossá válhat Harper Beckham David és Victoria Beckham lánya Kylie Jennerhez hasonlóan saját sminkmárkát tervez a piacra dobni. #life #HarperBeckham #DavidBeckham #VictoriaBeckham #sminkmárka #sztárhírek

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu