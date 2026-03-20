Saját szépségmárkát indít Harper Beckham: 14 évesen multimiliomossá válhat – Videó

Úgy tűnik, újabb sztárcsemete készül meghódítani a szépségipart – ráadásul nem is akárhogyan. A mindössze 14 éves Harper Beckham már most komoly terveket sző, és minden jel arra utal, hogy hamarosan saját sminkmárkával léphet piacra.

Harper Beckham lehet az új Kylie Jenner.

Forrás: GC Images

Harper Beckham szépségmárkája nagyot fog szólni

David Beckham és Victoria Beckham lánya láthatóan nem aprózza el: bennfentesek szerint már javában zajlik a márka előkészítése, sőt, Londonban titokban le is forgatták az első kampányfilmjét. Ha a projekt sikeres lesz, Harper akár a kozmetikai ipar egyik legfiatalabb multimilliomosává válhat.

Nem véletlen a párhuzam Kylie Jennerrel sem, aki saját márkájával fiatalon épített fel dollármilliárdos birodalmat. Harper célja szintén az, hogy megszólítsa a Z és az Alfa generációt – azaz pontosan azokat, akik ma a szépségtrendeket diktálják.

A hírek szerint a termékek koncepcióját részben a dél-koreai kozmetikai ipar inspirálta, amely az utóbbi években világszerte hatalmas népszerűségre tett szert innovatív formuláival és letisztult, mégis játékos megjelenésével.

„Ez Harper régi álma, és rengeteg munkát tett bele” – árulta el egy bennfentes. „Első kézből látta, hogyan építette fel az édesanyja a saját márkáját, és teljesen magával ragadta a divat és a szépség világa.”

És valóban: Victoria Beckham neve ma már egyet jelent a kifinomult stílussal és a sikeres üzleti érzékkel, így Harpernek igazán erős példaképe van otthon. A tervek szerint a termékcsalád már idén nyár végén debütálhat. Ha pedig minden a várakozások szerint alakul, könnyen lehet, hogy hamarosan egy újabb fiatal szépségmogul nevét tanulja meg a világ.

Nézd meg a videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: