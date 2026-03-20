Saját szépségmárkát indít Harper Beckham: 14 évesen multimiliomossá válhat – Videó

Úgy tűnik, újabb sztárcsemete készül meghódítani a szépségipart – ráadásul nem is akárhogyan. A mindössze 14 éves Harper Beckham már most komoly terveket sző, és minden jel arra utal, hogy hamarosan saját sminkmárkával léphet piacra.
Harper Beckham szépségmárkája nagyot fog szólni
David Beckham és Victoria Beckham lánya láthatóan nem aprózza el: bennfentesek szerint már javában zajlik a márka előkészítése, sőt, Londonban titokban le is forgatták az első kampányfilmjét. Ha a projekt sikeres lesz, Harper akár a kozmetikai ipar egyik legfiatalabb multimilliomosává válhat.
Nem véletlen a párhuzam Kylie Jennerrel sem, aki saját márkájával fiatalon épített fel dollármilliárdos birodalmat. Harper célja szintén az, hogy megszólítsa a Z és az Alfa generációt – azaz pontosan azokat, akik ma a szépségtrendeket diktálják.
A hírek szerint a termékek koncepcióját részben a dél-koreai kozmetikai ipar inspirálta, amely az utóbbi években világszerte hatalmas népszerűségre tett szert innovatív formuláival és letisztult, mégis játékos megjelenésével.
„Ez Harper régi álma, és rengeteg munkát tett bele” – árulta el egy bennfentes. „Első kézből látta, hogyan építette fel az édesanyja a saját márkáját, és teljesen magával ragadta a divat és a szépség világa.”
És valóban: Victoria Beckham neve ma már egyet jelent a kifinomult stílussal és a sikeres üzleti érzékkel, így Harpernek igazán erős példaképe van otthon. A tervek szerint a termékcsalád már idén nyár végén debütálhat. Ha pedig minden a várakozások szerint alakul, könnyen lehet, hogy hamarosan egy újabb fiatal szépségmogul nevét tanulja meg a világ.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: