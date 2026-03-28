Úgy tesz, mintha meg nem értett művész lenne, aki túl elvont a színészethez – Beleálltak Jacob Elordiba, de vajon jogosan?

Most már elég volt! Legalábbis a Free Press szerint, akik jól lehúzták a mindenki által imádott Jacob Elordit. Vajon tényleg csak álca a sztár elvontsága és a finom lelke?

Látszik, hogy Jacob Elordi nem olyan boldog: elvesztett Oscar-díj, lehúzó kampány – nem lennénk a helyében!

Miért is szeretjük kevésbé Jacob Elordit? A karrierje elején szinte csak fuckboyként láthattuk őt, ezt a szerepet pedig valljuk be, rendkívül jól hozta.

Az első filmjéről Elordi igencsak kritikusan szólalt meg, ahelyett, hogy hálás lenne a lehetőségnek, ami elindította őt a hollywoodi úton.

A Frankensteinben alakított Teremtmény egész lényében is az került előtérbe, hogy Elordi mennyire elvont művészlélek, aki túl finom lelkű ehhez a szakmához.

Az Üvöltő szelek sajtóturnéja a Margot Robbie-val való afférjától volt hangos.

Jacob Elordi, a kétméteres szívtipró

A csókfülkében (The Kissing Booth) ismerhettük Jacob Elordit, de a fuckboy karakterét a következő nagy projektjében sem vetette le. Az Eufóriában ugyanis ugyanezt a férfitípust hozta, csak éppen itt sokkal komolyabb státuszt kapott, és Elordi hirtelen saját magát is elkezdte komolyabban venni.

Bár a nézők java még mindig teljesen odáig van érte, hiszen szerintük „szinte minden pórusából párolog az erotika”, azért némelyek nem tudják elengedni azt az érzést, hogy ez még mindig ugyanaz a fuckboy, mint, akit a A csókfülkében láttunk, csak éppen úgy tesz, mintha sokkal elvontabb lenne.

Lehull a lepel

Ezt a furcsa elvont maszlagot pedig mások is észrevették, és hangot is adtak a nemtetszésüknek egy virálissá vált videóban. De bontsuk csak le, hogy honnan indult a lejtő!

Az első lépések

Térjünk vissza az origóhoz! A csókfüle hozta meg neki az első löketet, és természetesen mivel szépfiú, és igazán magas (amit némelyek teljesen indokolatlan okból elképesztően szexinek tartanak), ezért meg is kapta utána a kellő figyelmet (természetesen nem a romkomban nyújtott Oscar-díjas színművészetéért).

Csakhogy míg mások büszkék a kiindulópontjukra, hiszen annak köszönhetnek mindent, addig ő kicsit úgy viselkedett, mint Regé-Jean Page, A Bridgerton család első évadának sztárja, aki annyira hozzá nem méltó szintnek érezte a sorozatot a nagy sikere után, hogy egyből ki is lépett a franchise-ból, hogy „művészibb” pályára lépjen (persze ez a pálya sehol nem leledzett, így most egy ugyanolyan volumenű romkommal fog visszatérni, mint egy tékozló fiú).

És persze a mi Elordink sem tett másképp: a sikeres netflixes filmről ugyanis igencsak negatívan nyilatkozott, mikor már más lehetőségek is álltak előtte. A karrierének origójára, amit egyébként több millió ember igencsak kedvelt, a „nevetséges” jelzőt használta. Jacob, ez nem volt túl szép!

Fullba nyomni a kretént

Azóta persze sokkal több dolgot írhatunk a kontójára – amelyekkel egyénként egy léleknek sem árt, tehát, ha minden hollywoodi színésszel csak ez lenne a probléma, akkor egy boldog világban élnénk. Ezek az „elvont személyiség vagyok, figyeljetek rám, mert én más vagyok, mint a többi, én kiemelkedem a hollywoodi szutyokból” típusú dolgok igazából csupán elképesztően idegesítőek.