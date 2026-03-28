Úgy tesz, mintha meg nem értett művész lenne, aki túl elvont a színészethez – Beleálltak Jacob Elordiba, de vajon jogosan?

Most már elég volt! Legalábbis a Free Press szerint, akik jól lehúzták a mindenki által imádott Jacob Elordit. Vajon tényleg csak álca a sztár elvontsága és a finom lelke?
Miért is szeretjük kevésbé Jacob Elordit?
- A karrierje elején szinte csak fuckboyként láthattuk őt, ezt a szerepet pedig valljuk be, rendkívül jól hozta.
- Az első filmjéről Elordi igencsak kritikusan szólalt meg, ahelyett, hogy hálás lenne a lehetőségnek, ami elindította őt a hollywoodi úton.
- A Frankensteinben alakított Teremtmény egész lényében is az került előtérbe, hogy Elordi mennyire elvont művészlélek, aki túl finom lelkű ehhez a szakmához.
- Az Üvöltő szelek sajtóturnéja a Margot Robbie-val való afférjától volt hangos.
Jacob Elordi, a kétméteres szívtipró
A csókfülkében (The Kissing Booth) ismerhettük Jacob Elordit, de a fuckboy karakterét a következő nagy projektjében sem vetette le. Az Eufóriában ugyanis ugyanezt a férfitípust hozta, csak éppen itt sokkal komolyabb státuszt kapott, és Elordi hirtelen saját magát is elkezdte komolyabban venni.
Bár a nézők java még mindig teljesen odáig van érte, hiszen szerintük „szinte minden pórusából párolog az erotika”, azért némelyek nem tudják elengedni azt az érzést, hogy ez még mindig ugyanaz a fuckboy, mint, akit a A csókfülkében láttunk, csak éppen úgy tesz, mintha sokkal elvontabb lenne.
Lehull a lepel
Ezt a furcsa elvont maszlagot pedig mások is észrevették, és hangot is adtak a nemtetszésüknek egy virálissá vált videóban. De bontsuk csak le, hogy honnan indult a lejtő!
Az első lépések
Térjünk vissza az origóhoz! A csókfüle hozta meg neki az első löketet, és természetesen mivel szépfiú, és igazán magas (amit némelyek teljesen indokolatlan okból elképesztően szexinek tartanak), ezért meg is kapta utána a kellő figyelmet (természetesen nem a romkomban nyújtott Oscar-díjas színművészetéért).
Csakhogy míg mások büszkék a kiindulópontjukra, hiszen annak köszönhetnek mindent, addig ő kicsit úgy viselkedett, mint Regé-Jean Page, A Bridgerton család első évadának sztárja, aki annyira hozzá nem méltó szintnek érezte a sorozatot a nagy sikere után, hogy egyből ki is lépett a franchise-ból, hogy „művészibb” pályára lépjen (persze ez a pálya sehol nem leledzett, így most egy ugyanolyan volumenű romkommal fog visszatérni, mint egy tékozló fiú).
És persze a mi Elordink sem tett másképp: a sikeres netflixes filmről ugyanis igencsak negatívan nyilatkozott, mikor már más lehetőségek is álltak előtte. A karrierének origójára, amit egyébként több millió ember igencsak kedvelt, a „nevetséges” jelzőt használta. Jacob, ez nem volt túl szép!
Fullba nyomni a kretént
Azóta persze sokkal több dolgot írhatunk a kontójára – amelyekkel egyénként egy léleknek sem árt, tehát, ha minden hollywoodi színésszel csak ez lenne a probléma, akkor egy boldog világban élnénk. Ezek az „elvont személyiség vagyok, figyeljetek rám, mert én más vagyok, mint a többi, én kiemelkedem a hollywoodi szutyokból” típusú dolgok igazából csupán elképesztően idegesítőek.
És bár már Oscar-jelölése is volt az új, Guillermo del Toro-féle Frankensteinben nyújtott alakítása miatt (mely díjat egyébként elveszített az amúgy sem túl sokak által nézett gálán), azért ez manapság már nem jelent túl sokat. Hiszen valljuk be, nem a világ legerősebb alakítását láthattuk tőle.
De természetesen ezzel a produkcióval kapcsolatban is úgy nyilatkozott, mintha a meg nem értett művészek táborát erősítené. Ugyanis egy interjúban bejátszották, hogy esőhangot hallgat a szerepre való felkészülése közben, ő pedig végtelenül „én más vagyok, mint a többiek” attitűdben kezdte el elmesélni, hogy „a hajnal és az eső hangja milyen fontos volt a Teremtmény megformálásában”. Oké, Jacob, értjük! Elvont, poet core-ban tündökölsz!
Botrányok az Üvöltő szelek körül
És akkor itt van a legújabb csepp abban a bizonyos pohárban: az Üvöltő szelek. A filmet és az egészen sajátos értelemezét most hagyjuk is ki, hiszen az más kérdéseket vetne fel.
De bizonyára hallottál arról a botrányról, hogy a házas és kisgyermekes Margot Robbie teljesen belezúgott Jacob Elordiba. Még maga Elordi is úgy nyilatkozott, hogy bár épp nem volt forgatás, egymás tekintetét keresték, és úgy révedtek egymás szemébe, mintha tényleg Heathcliff és Cathy lennének, és az ő szerelmükben részesülnének.
Azért a method actingnek is van határa! Az biztos, hogy nem lennénk Margot Robbie férjének a helyében – akár csak marketing stratégiáról van szó, akár nem!
Ki a művészlélek?
Hát ő! Legalábbis szerinte! Igazából semmi baj nincs vele, hiszen elképesztő cuki minden rajongójával, csak szimplán felettébb idegesítő a tény, hogy úgy tesz, mintha tényleg olyan elvont művészlélek lenne, aki a szakma felett áll, miközben nem akar tudomást venni arról, hogy elsősorban a kinézete miatt van ott, ahol, és nem a zseniális tehetsége miatt.
Ha még többet olvasnál Jacob Elordiról, akkor ezeket se hagyd ki!