Meghalt a legendás rádiós: "Gyakran maradtam fent kora reggelig, hogy hallgassam a műsorait"

79 éves korában elhunyt a brit rádiózás egyik legismertebb és legkarakteresebb alakja. James Stannage hosszú ideje tartó, rákkal folytatott küzdelem után hunyt el.

A manchesteri rádiós, James Stannage hétfőn, családja körében vesztette életét. Távozása sok hallgatót megrendített, hiszen hangja évtizedeken át meghatározó volt.

James Stannage már életében is legenda volt.
A halálhírt fia, Darren Stannage közölte, aki arról is beszámolt, hogy édesapja, James Stannage békés körülmények között, zenét hallgatva, családja körében töltötte utolsó perceit. Így emlékezett rá: „Valaki, aki oly sokat jelentett oly sok manchesteri embernek.” 

Stannage pályafutása az 1970-es években indult, és az évtizedek során több rádióállomásnál is dolgozott. Kiemelkedő műsora a Piccadilly Rádió politikai és sporttémájú vitaműsora volt, amely szókimondó hangvétele és éles vitái miatt vált különösen népszerűvé.

Hallgatói éppen ezért a nyers őszinteségéért és karakteres stílusáért kedvelték. Egy rajongó így idézte fel emlékeit: „Gyakran maradtam fent kora reggelig, hogy hallgassam a műsorait” − idézi a The Sun

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
