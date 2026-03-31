Meghalt a legendás rádiós: "Gyakran maradtam fent kora reggelig, hogy hallgassam a műsorait"

A manchesteri rádiós, James Stannage hétfőn, családja körében vesztette életét. Távozása sok hallgatót megrendített, hiszen hangja évtizedeken át meghatározó volt.

James Stannage már életében is legenda volt.

Sokan gyászolják a népszerű műsorvezetőt, James Stannage-t

A halálhírt fia, Darren Stannage közölte, aki arról is beszámolt, hogy édesapja, James Stannage békés körülmények között, zenét hallgatva, családja körében töltötte utolsó perceit. Így emlékezett rá: „Valaki, aki oly sokat jelentett oly sok manchesteri embernek.”

Stannage pályafutása az 1970-es években indult, és az évtizedek során több rádióállomásnál is dolgozott. Kiemelkedő műsora a Piccadilly Rádió politikai és sporttémájú vitaműsora volt, amely szókimondó hangvétele és éles vitái miatt vált különösen népszerűvé.

Hallgatói éppen ezért a nyers őszinteségéért és karakteres stílusáért kedvelték. Egy rajongó így idézte fel emlékeit: „Gyakran maradtam fent kora reggelig, hogy hallgassam a műsorait” − idézi a The Sun.

A very special person I loved and knew personally for 36 years, James Stannage has passed away.



Well known in the Manchester area with his late night talk show on Piccadilly Radio. He one really one of a kind.



Will remember all the fun times J xx



Love you always James. RIP 💔 pic.twitter.com/wpxFAIihEj — Rachel Doyle 🐝 (@Rachel_Doyle72) March 30, 2026

