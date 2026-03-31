Meghalt a legendás rádiós: "Gyakran maradtam fent kora reggelig, hogy hallgassam a műsorait"

A manchesteri rádiós, James Stannage hétfőn, családja körében vesztette életét. Távozása sok hallgatót megrendített, hiszen hangja évtizedeken át meghatározó volt.
A halálhírt fia, Darren Stannage közölte, aki arról is beszámolt, hogy édesapja, James Stannage békés körülmények között, zenét hallgatva, családja körében töltötte utolsó perceit. Így emlékezett rá: „Valaki, aki oly sokat jelentett oly sok manchesteri embernek.”
Stannage pályafutása az 1970-es években indult, és az évtizedek során több rádióállomásnál is dolgozott. Kiemelkedő műsora a Piccadilly Rádió politikai és sporttémájú vitaműsora volt, amely szókimondó hangvétele és éles vitái miatt vált különösen népszerűvé.
Hallgatói éppen ezért a nyers őszinteségéért és karakteres stílusáért kedvelték. Egy rajongó így idézte fel emlékeit: „Gyakran maradtam fent kora reggelig, hogy hallgassam a műsorait” − idézi a The Sun.
