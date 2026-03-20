Mi igaz a Netflix-pletykákból? Meghan Markle váratlanul tűnt fel a vörös szőnyegen – Fotón a sussexi hercegné

Egy Beverly Hills-i eseményen jelent meg Meghan Markle, miközben pletykák láttak napvilágot a Netflixszel való kapcsolatáról vagyis annak végéről. Az üggyel kapcsolatban a stramingóriás tartalomigazgatója is megszólalt.

A Meghan Markle és Harry herceg körül kialakult médiavisszhang ellenére a sussexi hercegné kiegyensúlyozott és mosolygós volt az Alliance for Children's Rights vörös szőnyegén. 

Kelly McKee Zajfen és Meghan Markle az Alliance for Children's Rightson.
  • Meghan Markle március 19-én, csütörtökön Kelly McKee Zajfennel vett részt az Alliance for Children's Rights eseményen.
  • A megjelenés nem sokkal azután történt, hogy felröppentek a pletykák, amely szerint feszültség alakult ki a Netflix és a sussexi pár között.
  • „Ne higgy el mindent, amit olvasol” – nyilatkozta Bela Bajaria, a Netflix tartalomigazgatója.

Minden szem Meghan Markle-re szegeződött

Meghan Markle március 19-én barátnőjével Kelly McKee Zajfennel jelent meg a kaliforniai Beverly Hillsben, a Beverly Wilshire-ben megrendezett Alliance for Children's Rights Champions for Children eseményen. A sussexi hercegné ezúttal különösen nagy nagy figyelmet kapott, mivel egy nappal korábban a sajtóban olyan állítások jelentek meg, amelyek szerint feszültség alakult ki közte és Harry, valamint a streamingóriás között. A Variety beszámolója szerint az állítólagos konfliktus hátterében a pár 2021-es, Oprah Winfreyvel készült interjúja, valamint Harry herceg 2023-as memoárja, a Tartalék (Spare) állhat.

Ki az a Kelly McKee Zajfen? 

Kelly McKee Zajfen amerikai filantróp és közéleti szereplő, aki elsősorban jótékonysági tevékenysége és társadalmi kapcsolatai révén ismert. Társalapítója a Alliance of Moms nevű szervezetnek, amely Los Angelesben a nevelőszülői rendszerben élő, várandós vagy már édesanya fiatal nőket támogatja – például oktatással, közösségi programokkal és alapvető szükségletek biztosításával. Közeli kapcsolatban áll több hollywoodi hírességgel, köztük Jessica Albaval és Meghan Markle-vel is. Kelly McKee Zajfen korábban, 2024 októberében nyilvánosan méltatta Meghant, igazán inspirálónak nevezve elkötelezettségét. „Nagyon hálás vagyok, hogy mellettem állsz” − fogalmazott. 

A Netflix reagált: „Nincs itt semmi látnivaló”

A híresztelésekre reagálva Bela Bajaria, a Netflix tartalomigazgatója március 18-án, a Next on Netflix rendezvényen egyértelműen cáfolta a konfliktusról szóló állításokat. „Ne higgyetek el mindent, amit olvastok” – fogalmazott, majd egy kis tényellenőrzést javasolt. Bajaria hangsúlyozta, hogy a Netflix továbbra is aktív munkakapcsolatban áll Meghannel és Harryvel, és jelenleg is több közös tévés és filmes projektjük is fut. „Nincs itt semmi izgalom, nincs semmi látnivaló” – idézi a People Bajariát. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
