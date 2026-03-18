Megérkezett az első előzetes Keanu Reeves és Cameron Diaz új filmjéhez, az Outcome-hoz

Az Apple TV+ nemrég hivatalosan is közzétett az Outcome című vígjáték első előzetesét, amely egyben Jonah Hill első rendezői szerepvállalása is. A főszerepben a Reef Hawk nevet viselő Keanu Reeves mellett Cameron Diaz és Matt Bomer lesz látható. A film hivatalos megjelenési dátuma 2026. április 10., kizárólag az Apple TV-n.

Erről szól az Outcome

Az Outcome középpontjában a Keanu Reeves által megformált Reef Hawk áll, egy híres filmsztár, akinek gondosan felépített imidzse egyik napról a másikra veszélybe kerül, miután egy titokzatos videóval kezdik zsarolni, amely nyilvánosságra kerülése esetén tönkreteheti a színészi karrierjét. Hawk korábban négy évtizeden át meghatározó alakja volt a filmes világnak, ám az utóbbi öt évben visszavonult a nyilvánosságtól, hogy titokban legyőzze heroinfüggőségét, így most mindent megtenne, hogy a hollywoodi hírnevén ne essen csorba. A titokzatos fenyegetés arra kényszeríti Reeves által megformált Reef Hawkot, hogy keresse fel mindazokat, akiket élete során megbántott.

A filmben Cameron Diaz és Matt Bomer alakítják Hawk barátait, miközben a rendezőként debütáló Jonah Hill a színész ügyvédjét játssza – utóbbira szinte rá sem lehet ismerni kopasz feje és őszes szakálla miatt. Keanu Reeves és Cameron Diaz új filmjében feltűnik még Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Welker White, Kaia Gerber, Ivy Wolk, sőt, még maga a rendezőfenomén, Martin Scorsese is. Jonah Hill pedig nemcsak szereplő és a rendező, hanem a forgatókönyv egyik írója is.

Az előzetes alapján az Outcome egy olyan fekete komédia lesz, amely a hollywoodi hírnév árnyoldalaira fókuszál, miközben a Jonah Hillre jellemző csipős humorral a nézőket is megnevetteti. A film láthatóan az utóbbi évek sztárbotrányaira is reflektál.