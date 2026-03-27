Taylor Swift és Travis Kelce felrobbantották a zenei díjátadót: a kamerák előtt csókolóztak

Hosszú idő után tért vissza az iHeartRadio Music Awards színpadára Taylor Swift, és ezúttal nem egyedül: ez volt az első alkalom, hogy Travis Kelce oldalán jelent meg egy ilyen nagyszabású díjátadón.

Travis Kelce és Taylor Swift az iHeartRadio Music Awardson

Taylor Swift és Travis Kelce a kamerák kereszttüzében csókolóztak

Bár a vörös szőnyegen nem együtt vonultak végig, a stadionban már egymás mellett ültek, és a kamerák több alkalommal is elcsípték őket. Nagyon felszabadultak voltak, nevettek, táncoltak. A meghitt pillanatok közül azonban egyértelműen az volt a legemlékezetesebb, amikor Taylor Swift a színpadra lépés előtt megcsókolta vőlegényét.

Travis Kelce és Taylor Swift csókot loptak a gálán

Az este különösen jól sikerült az énekesnőnek: kilenc jelölésből hét díjat vihetett haza. Többek között az év előadója, az év popalbuma, az év popdala, a legjobb dalszöveg és a legjobb videó kategóriában is győzött. Már az első díját – az év popalbumáért járó elismerést – is hatalmas ováció fogadta. Az énekesnő a köszönőbeszédében külön megemlítette vőlegényét, és arról beszélt, mennyire meghatározó a kapcsolatuk. Úgy fogalmazott, hogy az album hangulatát is az a boldogság és szabadság határozta meg, amit a magánéletében él meg, és ebben nagy szerepe van annak, hogy a párja mellette áll és mindenben támogatja.

A zenei díjátadóra Taylor Swift egy mentazöld, fűzős felsőt és hozzá illő miniszoknyát választott, amelyet ezüst gyöngyök és rojtok díszítettek. Haját félig feltűzve viselte, a megszokott vörös rúzst pedig egy visszafogottabb, halvány rózsaszín árnyalatra cserélte. Travis Kelce ezzel szemben egy letisztultabb, hétköznapibb összeállítást választott: barna bőrdzsekit viselt fekete inggel és nadrággal.

Érdekesség, hogy Taylor Swift tavaly nem vett részt személyesen a díjátadón: videóüzenetben jelentkezett be, amikor a rekordokat döntő Eras Tour turnéjáért külön elismerésben részesült.

