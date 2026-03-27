Taylor Swift és Travis Kelce felrobbantották a zenei díjátadót: a kamerák előtt csókolóztak

Horváth Angéla
2026.03.27.
Ellopták a show-t a zenei díjátadón. Taylor Swift és Travis Kelce még sosem jelent meg együtt ilyen rangos eseményen.

Hosszú idő után tért vissza az iHeartRadio Music Awards színpadára Taylor Swift, és ezúttal nem  egyedül: ez volt az első alkalom, hogy Travis Kelce oldalán jelent meg egy ilyen nagyszabású díjátadón.

Travis Kelce és Taylor Swift az iHeartRadio Music Awardson
Forrás: Getty Images

Taylor Swift és Travis Kelce a kamerák kereszttüzében csókolóztak

Bár a vörös szőnyegen nem együtt vonultak végig, a stadionban már egymás mellett ültek, és a kamerák több alkalommal is elcsípték őket. Nagyon felszabadultak voltak, nevettek, táncoltak. A meghitt pillanatok közül azonban egyértelműen az volt a legemlékezetesebb, amikor Taylor Swift a színpadra lépés előtt megcsókolta vőlegényét.

Taylor Swift and Travis Kelce at the 2026 iHeartRadio Music Awards held at Dolby Theatre on March 26, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)
Travis Kelce és Taylor Swift csókot loptak a gálán
Az este különösen jól sikerült az énekesnőnek: kilenc jelölésből hét díjat vihetett haza. Többek között az év előadója, az év popalbuma, az év popdala, a legjobb dalszöveg és a legjobb videó kategóriában is győzött. Már az első díját – az év popalbumáért járó elismerést – is hatalmas ováció fogadta. Az énekesnő a köszönőbeszédében külön megemlítette vőlegényét, és arról beszélt, mennyire meghatározó a kapcsolatuk. Úgy fogalmazott, hogy az album hangulatát is az a boldogság és szabadság határozta meg, amit a magánéletében él meg, és ebben nagy szerepe van annak, hogy a párja mellette áll és mindenben támogatja.

A zenei díjátadóra Taylor Swift egy mentazöld, fűzős felsőt és hozzá illő miniszoknyát választott, amelyet ezüst gyöngyök és rojtok díszítettek. Haját félig feltűzve viselte, a megszokott vörös rúzst pedig egy visszafogottabb, halvány rózsaszín árnyalatra cserélte. Travis Kelce ezzel szemben egy letisztultabb, hétköznapibb összeállítást választott: barna bőrdzsekit viselt fekete inggel és nadrággal.

Érdekesség, hogy Taylor Swift tavaly nem vett részt személyesen a díjátadón: videóüzenetben jelentkezett be, amikor a rekordokat döntő Eras Tour turnéjáért külön elismerésben részesült.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
