Annus Anonymous: Vilmos herceg száműzi Beatrixet és Eugéniát a reflektorfényből, egy királyi családtag sem mutatkozhat velük

Brit sajtóértesülések szerint Vilmos herceg azt tanácsolta a királyi család tagjainak, hogy kerüljék a közös fotókat a testvérpárral, miközben több rangos társasági eseményről is kizárhatják őket. Beatrix és Eugénia apjuk és anyjuk után nem kívánatos személyek lettek.

Királyi publicisták szerint a 2026-os év Beatrix és Eugénia hercegnők számára akár az Annus Anonymous, vagyis a névtelenség éve is lehet, miután a királyi család Andrew Mountbatten-Windsor botrányai miatt igyekszik távolságot tartani yorkoktól. 

2026 nem Beatrix és Eugénia éve lesz.
2026 nem Beatrix és Eugénia éve lesz.
Forrás: Getty Images Europe
  • Vilmos herceg állítólag azt tanácsolta a királyi család tagjainak, hogy ne fényképezkedjenek Beatrixszel és Eugéniával.
  • A hercegnők idén nem csatlakozhatnak a királyi családhoz a Royal Ascoton.
  • A Nemzetközösség Napján, a húsvéti istentiszteleten és több királyi kerti partin való részvételük is valószínűleg a kútba esett.
  • A háttérben Andrew Mountbatten-Windsor letartóztatása és az Epstein-aktákban szereplő részletek állnak.

A 2026 az Annus Anonymous lehet Beatrix és Eugénia számára

A brit királyi család történetében az 1992-es év II. Erzsébet királynő beszéde nyomán Annus Horribilisként vonult be a történelembe. A windsori kastélyban kitört tűz, több királyi házasság felbomlása és a család körüli botrányok miatt az uralkodó így nevezte azt az időszakot. A család szakértői szerint Beatrix és Eugénia hercegnők számára 2026 akár az Annus Anonymous, azaz a névtelenség éve lehet. Vilmos herceg igyekszik a lehetőség szerint a legjobban csökkenteni a királyi családot érintő Epstein-botrány okozta károkat. A walesi herceget és feleségét, Katalin hercegnét állítólag különösen megrázták az Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson kapcsolatáról napvilágra került részletek az amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel, és az is, hogy az Epstein-aktákban szereplő információk szerint Beatrix és Eugénia korábban édesanyjukkal New Yorkba utaztak, hogy üdvözöljék a pedofilt szabadulásakor. Bennfentesek szerint ez hatalmas hiba volt, ugyanis a hercegnők, akik a botrány árnyékában is foggal-körömmel ragaszkodnak királyi státuszukhoz, ekkor már felnőttek voltak, tudniuk kellett volna, mit lehet és mit nem. A beszámolók szerint Vilmos közölte a két hercegnővel, hogy idén nem csatlakozhatnak a királyi családhoz a Royal Ascoton, amely a brit arisztokrácia egyik legfontosabb eseménye. Emellett úgy tudni, hogy a herceg arra kérte a család többi tagját, az év hátralévő részében ne készítsenek közös fényképeket a testvérpárral. Források szerint Beatrice és Eugenie nem biztos, hogy részt vehetnek a Westminster-apátságban tartandó istentiszteleten a Nemzetközösség Napján, a windsori Szent György-kápolnában megrendezett húsvétvasárnapi misén, valamint a májusra tervezett három királyi kerti partin − írja az Express.

András botránya az egész családot magával rántotta.
András botránya az egész családot magával rántotta.
Forrás: Getty Images Europe

Royal Ascot: vagy ők, vagy Vilmos és Katalin

A Royal Ascotról való kitiltásuk különösen fáj a testvéreknek. Az esemény II. Erzsébet királynő egyik kedvence volt, és a királyi hintós felvonulás – amely során a család tagjai ünnepélyesen érkeznek a pályára – 1825 óta hagyomány. A szakértők szerint a hercegnők részvétele logisztikailag is nehéz lenne, mivel a felvonulás résztvevői hagyományosan a rendezvény előtti este a windsori kastélyban maradnak, ahol a családdal vacsoráznak. Ha azonban a hercegnők mégis megjelennének a versenyen, felmerült annak lehetősége, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné inkább távol maradnának az eseménytől. A beszámolók szerint a pár nem szeretne együtt szerepelni velük az év egyik legnagyobb társasági eseményén. A feszültség már korábban is tapintható volt: tavaly decemberben Vilmos és Katalin ügyeltek arra, hogy ne kerüljenek közös fényképre a hercegnőkkel a sandringhami karácsonyi istentiszteleten.

Royals at Royal Ascot
Royal Ascot - Day four
Katalin szettjei a Royal Ascoton, 2016
Adrian DENNIS / AFP

Mi az a Royal Ascot? 

A Royal Ascot nem csupán elegáns lóverseny, hanem a brit társasági szezon egyik legfényűzőbb és legjobban várt eseménye. Az 1711-ben alapított versenyt minden év júniusában rendezik meg Ascotban, és hagyományosan a brit királyi család jelenléte is emeli a rangját. A rendezvény híres a szigorú öltözködési szabályairól – különösen a női kalapkreációkról –, a királyi felvonulásról és arról az egyedülálló hangulatról, ahol a sport, az arisztokratikus hagyomány és a divat találkozik.

A 2025-ös Royal Ascot kalapjaitól káprázik a szemünk
WireImage
Beatrixet és Eugéniát is kerüli a királyai család.
Beatrixet és Eugéniát is kerüli a királyai család.
Forrás: Getty Images

Szüleik után társadalmi számkivetettség várhat Beatrixre és Eugéniára is

Úgy tudni a yorki hercegnők folyamatosan aggódnak, mi minden derül ki az apjukról. „Az Epstein-botrány miatt Sarah Fergusont és Andrew Mountbatten-Windsort úgy kezelik felsőbb körökben, mint ha leprások lennének tette, és egyre valószínűbb társadalmi számkivetettség vár Beatrix és Eugénia hercegnőkre is” − mondta egy királyi szakíró.  „A megítélésüket az is rontja, hogy bár visszafogták a nyilvános szerepléseiket szüleikkel, egyikük sem szakította meg velük a kapcsolatot” − tette hozzá. 

