Annus Anonymous: Vilmos herceg száműzi Beatrixet és Eugéniát a reflektorfényből, egy királyi családtag sem mutatkozhat velük

Vilmos herceg állítólag azt tanácsolta a királyi család tagjainak, hogy ne fényképezkedjenek Beatrixszel és Eugéniával.

A hercegnők idén nem csatlakozhatnak a királyi családhoz a Royal Ascoton.

A Nemzetközösség Napján, a húsvéti istentiszteleten és több királyi kerti partin való részvételük is valószínűleg a kútba esett.

A háttérben Andrew Mountbatten-Windsor letartóztatása és az Epstein-aktákban szereplő részletek állnak.

A brit királyi család történetében az 1992-es év II. Erzsébet királynő beszéde nyomán Annus Horribilisként vonult be a történelembe. A windsori kastélyban kitört tűz, több királyi házasság felbomlása és a család körüli botrányok miatt az uralkodó így nevezte azt az időszakot. A család szakértői szerint Beatrix és Eugénia hercegnők számára 2026 akár az Annus Anonymous, azaz a névtelenség éve lehet. Vilmos herceg igyekszik a lehetőség szerint a legjobban csökkenteni a királyi családot érintő Epstein-botrány okozta károkat. A walesi herceget és feleségét, Katalin hercegnét állítólag különösen megrázták az Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson kapcsolatáról napvilágra került részletek az amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel, és az is, hogy az Epstein-aktákban szereplő információk szerint Beatrix és Eugénia korábban édesanyjukkal New Yorkba utaztak, hogy üdvözöljék a pedofilt szabadulásakor. Bennfentesek szerint ez hatalmas hiba volt, ugyanis a hercegnők, akik a botrány árnyékában is foggal-körömmel ragaszkodnak királyi státuszukhoz, ekkor már felnőttek voltak, tudniuk kellett volna, mit lehet és mit nem. A beszámolók szerint Vilmos közölte a két hercegnővel, hogy idén nem csatlakozhatnak a királyi családhoz a Royal Ascoton, amely a brit arisztokrácia egyik legfontosabb eseménye. Emellett úgy tudni, hogy a herceg arra kérte a család többi tagját, az év hátralévő részében ne készítsenek közös fényképeket a testvérpárral. Források szerint Beatrice és Eugenie nem biztos, hogy részt vehetnek a Westminster-apátságban tartandó istentiszteleten a Nemzetközösség Napján, a windsori Szent György-kápolnában megrendezett húsvétvasárnapi misén, valamint a májusra tervezett három királyi kerti partin − írja az Express.