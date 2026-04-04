Újabb családtag borítaná a bilit: ismerősei szerint Sarah Ferguson botránykönyvet akar kiadatni

Újabb memoár kiadatását tervezheti Sarah Ferguson. A jogfosztott András herceg exfelesége az elmúlt hónapokban nagyon nehéz helyzetben találta magát, ugyanis nem kívánatos személlyé vált a királyi családban, miután kiderült, hogy ő is szívélyes kapcsolatban állt az elítélt pedofil milliárdossal, Jeffrey Epsteinnel. Az írónő az elmúlt hónapokat bujkálással töltötte, azonban az ismerősei szerint a szabadidejét egy botránykönyv megírásának szentelte.
Sarah Ferguson bukása
- Eugénia hercegnő és Beatrix hercegnő édesanyja sokáig a válása ellenére is részt vehetett a királyi család eseményein.
- Az utóbbi hónapokban azonban András herceggel együtt a süllyesztőbe került, miután napvilágra kerültek olyan levelezések, amelyekből egyértelművé vált, hogy jó barátságot ápoltak Jeffrey Epsteinnel.
- Sarah Ferguson mentálisan teljesen maga alá került és több bizarr spirituális kijelentést is tett, valamint Kamilla királynét kezdte el okolni a saját bukásáért.
- Kiderült, hogy korábban pénzt és munkát kért az elitélt milliárdostól, cserébe pedig VIP-belépést ígért neki a királyi család rendezvényeire. Egyes híresztelések szerint még házassági ajánlatot is adott a tehetős üzletembernek.
- A botrányok hatására több jótékonysági szervezet is megszakította vele a kapcsolatot. Valamint a közvélemény előtt is jelentősen romlott a megítélése.
- Az elmúlt hónapokban eltűnt a nyilvánosság elől, nem ad interjúkat és ritkán mutatkozik az utcán. Ismerősei szerint az ideje nagy részét egy botránykönyv írásának szenteli.
Sarah Ferguson botránykönyv kiadását tervezheti
A legfrissebb hírek szerint az exhercegné nem volt tétlen a bujkálása közben sem, ugyanis ismerősei szerint a harmadik könyve írásának szenteli az idejét. Richard Palmer királyi szakértő szerint Fergie irodája nem ad egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy a jövőben szeretnének-e nyilvánosságra hozni egy készülő botránykönyvet.
„Érdekesnek találom, hogy semmilyen hivatalos választ nem kaptam, amikor megérdeklődtem, hogy folyamatban van-e egy memoár írása. Úgy gondolom, hogy nagyon erős anyagot kell ahhoz készítenie Fergienek, hogy rávegye a kiadókat, hogy a botrányok közepette pénzt áldozzanak egy ilyen műre" – nyilatkozta a Palmer a Mirrornak. Az író szerint több olyan pletyka is szárnyra kapott a királyi családon belül, hogy Sarah Ferguson leleplezésre készül, ami hasonló lehet ahhoz a taktikához, amelyet Harry herceg követett, miután elhagyta Angliát.
A királyi szakértő arról is beszélt, hogy olyan hírek is eljutottak hozzá, melyek szerint néhány hete egy amerikai cég 6 számjegyű összeget fizetett volna azért, hogy Fergie szerepeljen egy műsorban és ott áruljon el részleteket az Epsteinnel kapcsolatos barátságáról és arról, hogy mi köze volt a férfinak a királyi család más tagjaihoz, például András herceghez. Mostanra azonban Palmer szerint annyira sok információ került már napvilágra az ügyről, hogy a tévécsatornák már kockázatosnak találnák egy ilyen interjú elkészítését. Szerinre Sarah Ferguson ezért dönthetett úgy, hogy egy botránykönyvben számolna inkább be a saját nézőpontjáról.
