Újabb családtag borítaná a bilit: ismerősei szerint Sarah Ferguson botránykönyvet akar kiadatni

Újabb memoár kiadatását tervezheti Sarah Ferguson. A jogfosztott András herceg exfelesége az elmúlt hónapokban nagyon nehéz helyzetben találta magát, ugyanis nem kívánatos személlyé vált a királyi családban, miután kiderült, hogy ő is szívélyes kapcsolatban állt az elítélt pedofil milliárdossal, Jeffrey Epsteinnel. Az írónő az elmúlt hónapokat bujkálással töltötte, azonban az ismerősei szerint a szabadidejét egy botránykönyv megírásának szentelte.

Harry herceg után Sarah Ferguson is egy botránykönyv kiadatásával mutatná be a vele történteket

Sarah Ferguson bukása Eugénia hercegnő és Beatrix hercegnő édesanyja sokáig a válása ellenére is részt vehetett a királyi család eseményein.

Az utóbbi hónapokban azonban András herceggel együtt a süllyesztőbe került, miután napvilágra kerültek olyan levelezések, amelyekből egyértelművé vált, hogy jó barátságot ápoltak Jeffrey Epsteinnel.

Sarah Ferguson mentálisan teljesen maga alá került és több bizarr spirituális kijelentést is tett, valamint Kamilla királynét kezdte el okolni a saját bukásáért.

Kiderült, hogy korábban pénzt és munkát kért az elitélt milliárdostól, cserébe pedig VIP-belépést ígért neki a királyi család rendezvényeire. Egyes híresztelések szerint még házassági ajánlatot is adott a tehetős üzletembernek.

A botrányok hatására több jótékonysági szervezet is megszakította vele a kapcsolatot. Valamint a közvélemény előtt is jelentősen romlott a megítélése.

Az elmúlt hónapokban eltűnt a nyilvánosság elől, nem ad interjúkat és ritkán mutatkozik az utcán. Ismerősei szerint az ideje nagy részét egy botránykönyv írásának szenteli.

Sarah Ferguson botránykönyv kiadását tervezheti

A legfrissebb hírek szerint az exhercegné nem volt tétlen a bujkálása közben sem, ugyanis ismerősei szerint a harmadik könyve írásának szenteli az idejét. Richard Palmer királyi szakértő szerint Fergie irodája nem ad egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy a jövőben szeretnének-e nyilvánosságra hozni egy készülő botránykönyvet.

„Érdekesnek találom, hogy semmilyen hivatalos választ nem kaptam, amikor megérdeklődtem, hogy folyamatban van-e egy memoár írása. Úgy gondolom, hogy nagyon erős anyagot kell ahhoz készítenie Fergienek, hogy rávegye a kiadókat, hogy a botrányok közepette pénzt áldozzanak egy ilyen műre" – nyilatkozta a Palmer a Mirrornak. Az író szerint több olyan pletyka is szárnyra kapott a királyi családon belül, hogy Sarah Ferguson leleplezésre készül, ami hasonló lehet ahhoz a taktikához, amelyet Harry herceg követett, miután elhagyta Angliát.