Szoboszlai Dominik kislánya a húsvét legcukibb nyuszija: Buzsik Borka friss fotót posztolt

Buzsik Borka, Szoboszlai Dominik felesége húsvét alkalmából egy különösen kedves képet tett közzé: kislányukat fehér, bolyhos nyuszijelmezben mutatta meg. A baba szinte teljesen eltűnik a puha kezeslábasban, csak az apró keze kandikál ki alóla.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya nyuszijelmezben várta a húsvétot

Forrás: Instagram

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka: továbbra sem mutatják meg kislányuk arcát

Szoboszlai Dominik kislánya 2025. augusztusában született meg, a pár az Instagramon osztotta meg a nagy hírt. A kislányról azóta többször is mutattak fotót, de az arcát még sosem láthattuk. A baba nevét is titkolják, mindössze annyit lehet tudni, hogy L betűvel kezdődik. Az idei a kislány első húsvétja.

A magyar válogatott csapatkapitányát saját bevallása szerint megváltoztatta az apaság.

„Az apaság sokat változtatott rajtam. Régen nagyon dühös voltam a vereségek után, amikor valami nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de mióta megszületett a lányom, már csak két percig vagyok mérges. Aztán eszembe jut ő, és rájövök, mi a legfontosabb az életben" - idézte a Borsonline Szoboszlai Dominik a Liverpool Echonak adott nyilatkozatát.

