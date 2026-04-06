Meryl Streep elárulta, mely két világsztárt "másolta" Miranda Priestly karakteréhez − Egyik sem Anna Wintour

Meryl Streep két évtizeddel a film bemutatója után tisztázta, melyik két hollywoodi legenda inspirálta. Az ördög Pradát visel divatszerkesztője férfiaktól merített ihletet.

Miranda Priestlyt, az ördög Pradát visel rettegett karakterét a könyvben, hogy a divatvilág ikonikus szerkesztője, Anna Wintour ihlette, de Meryl Streepet nem. A színésznő egy televíziós interjúban beszélt arról, valójában kik inspirálták. 

Meryl Streep, Az ördög Pradát visel Miranda Priestlyjeként.
  • Meryl Streep elmondta Miranda Priestly karakterét Mike Nichols humora és Clint Eastwood visszafogott tekintélye formálta.
  • A színésznő a The Late Show with Stephen Colbert vendégeként beszélt erről.
  • Kék pulóverével, amit az interjú alatt visel, a filmre utal, konkrétan az Anne Hathaway által megformált Andy Sachs karakterére utal.

Az ördög Pradát visel: Miranda Priestly Mike Nichols és Clint Eastwood szerelemgyereke

A színésznő április 1-jén adott interjút Stephen Colbertnek. „Gyakorlatilag egész végig Mike Nicholst utánoztam” – fogalmazott. A másik kulcsfigura Clint Eastwood volt, akinek visszafogott, mégis határozott jelenléte szintén beépült a karakterbe. „Clint soha nem emelte fel a hangját” – emlékezett vissza Streep. „Ő irányított, de az embereknek mégis közelebb kellett hajolniuk hozzá, hogy hallják, mit mond” – tette hozzá a színésznő, majd egyértelművé tette a karakter lényegét is: „Ha Mike Nicholsnak és Clint Eastwoodnak gyereke lenne…, az Miranda Priestly lenne (...) Sokak szerint gonosz, de vicces. Szerintem vicces.” 

A színésznő azt is elárulta, hogy míg Eastwooddal nem beszélt erről a párhuzamról, Nichols tudott róla, és kifejezetten pozitívan fogadta: „Elmondtam Mike-nak, és nagyon örült.”

NEW YORK - APRIL 1: Meryl Streep and Stephen Colbert on the CBS series The Late Show with Stephen Colbert, scheduled to air on the CBS Television Network. (Photo by Scott Kowalchyk/CBS via Getty Images)
Meryl Streep és az a bizonyos kék pulóver.
És akkor hogy jön a képbe Anna Wintour? 

A divatszerkesztő már nem próbál elhatárolódni attól a karaktertől, amelyet Lauren Weisberger vázol fel regényében. Anna Wintour még a saját környezetének sem szólt arról, hogy részt vesz az idei Oscar-gálán, ráadásul Anne Hathaway oldalán áll a színpadra. Amikor a színésznő a díj átadása előtt megkérdezte Wintourt, hogy mit gondol a ruhájáról, az hűvösen csak annyit mondott: „És a jelöltek…”, majd egy megvető tekintettel elfordult. A közönségnek tetszett a poén, főleg az, hogy az egykori főszerkesztő Emilynek szólította Hathawayt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Titkos esküvőn házasodott össze a Vámpírnaplók két sztárja: hamarosan jön a baba is − Fotók

Candice King és Steven Krueger hivatalosan is egy pár lettek. A Vámpírnaplók színészei szűk körű, bensőséges hangulatú esküvőn kötötték össze az életüket.

Hatalmas a felzúdulás Katalin hercegné szülei körül: királyi rangot kaphatnak a Middleton szülők

Nem először röppen fel a pletyka arról, hogy királyi, de legalább nemesi címet kaphat Carole és Michael Middleton. Akik ezt támogatják, azzal érvelnek, hogy ők nemcsak Katalin hercegné szülei, hanem a leendő brit király nagyszülei is.

Harry herceg az esküvője előtt csúnyán összeveszett Erzsébet királynővel: egy ékszer volt az oka

Egy apróságnak tűnő esküvői részletből komoly feszültség lett: új részletek szerint Meghan Markle tiarája miatt Harry herceg és II. Erzsébet királynő között is elszabadultak az indulatok.

 

