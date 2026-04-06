Meryl Streep elárulta, mely két világsztárt "másolta" Miranda Priestly karakteréhez − Egyik sem Anna Wintour

Miranda Priestlyt, az ördög Pradát visel rettegett karakterét a könyvben, hogy a divatvilág ikonikus szerkesztője, Anna Wintour ihlette, de Meryl Streepet nem. A színésznő egy televíziós interjúban beszélt arról, valójában kik inspirálták.

Meryl Streep, Az ördög Pradát visel Miranda Priestlyjeként.

Meryl Streep elmondta Miranda Priestly karakterét Mike Nichols humora és Clint Eastwood visszafogott tekintélye formálta.

A színésznő a The Late Show with Stephen Colbert vendégeként beszélt erről.

Kék pulóverével, amit az interjú alatt visel, a filmre utal, konkrétan az Anne Hathaway által megformált Andy Sachs karakterére utal.

Az ördög Pradát visel: Miranda Priestly Mike Nichols és Clint Eastwood szerelemgyereke

A színésznő április 1-jén adott interjút Stephen Colbertnek. „Gyakorlatilag egész végig Mike Nicholst utánoztam” – fogalmazott. A másik kulcsfigura Clint Eastwood volt, akinek visszafogott, mégis határozott jelenléte szintén beépült a karakterbe. „Clint soha nem emelte fel a hangját” – emlékezett vissza Streep. „Ő irányított, de az embereknek mégis közelebb kellett hajolniuk hozzá, hogy hallják, mit mond” – tette hozzá a színésznő, majd egyértelművé tette a karakter lényegét is: „Ha Mike Nicholsnak és Clint Eastwoodnak gyereke lenne…, az Miranda Priestly lenne (...) Sokak szerint gonosz, de vicces. Szerintem vicces.”

A színésznő azt is elárulta, hogy míg Eastwooddal nem beszélt erről a párhuzamról, Nichols tudott róla, és kifejezetten pozitívan fogadta: „Elmondtam Mike-nak, és nagyon örült.”

Meryl Streep és az a bizonyos kék pulóver.

És akkor hogy jön a képbe Anna Wintour?

A divatszerkesztő már nem próbál elhatárolódni attól a karaktertől, amelyet Lauren Weisberger vázol fel regényében. Anna Wintour még a saját környezetének sem szólt arról, hogy részt vesz az idei Oscar-gálán, ráadásul Anne Hathaway oldalán áll a színpadra. Amikor a színésznő a díj átadása előtt megkérdezte Wintourt, hogy mit gondol a ruhájáról, az hűvösen csak annyit mondott: „És a jelöltek…”, majd egy megvető tekintettel elfordult. A közönségnek tetszett a poén, főleg az, hogy az egykori főszerkesztő Emilynek szólította Hathawayt.