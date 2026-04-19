2026. ápr. 19., vasárnap

Végzetes éjszaka: így ölte meg Charlize Theron anyja az agresszív apját

A színésznő a minap egy interjúban idézte fel azt a szörnyű éjszakát, amikor anyja lelőtte az apját, miután az megpróbálta megölni őket. Charlize Theron szerint erről azért is fontos beszélni, hogy más, nehéz helyzetben lévő családok azt érezzék, nincsenek egyedül.

Charlize Theron nemrégiben egy interjúban részletesen beszámolt az 1991-es végzetes baleset előzményeiről és annak mentális következményeiről. A színésznő úgy véli, ha nyíltan beszél a múltjáról, azzal másokon is segít. 

Charlize Theron és édesanyja, Gerda Maritz.
Charlize Theron és édesanyja, Gerda Maritz.
Szörnyű gyerekkora volt Charlize Theronnak

„Azt hiszem, ezekről a dolgokról beszélni kell, mert így mások sem érzik magukat annyira egyedül” – nyilatkozta a The New York Timesnak Charlize Theron. A beszélgetésben felidézte, hogy nehéz gyermekkora volt. Édesapja alkoholista volt és nagyon agresszíven viselkedett a családjával. Ő mindössze 15 éves volt, amikor az apja részegen rájuk lőtt. A golyó nem találta el őket, az anyja azonban úgy érezte, véget kell vetnie a folyamatos rémálomnak, ezért 1991. június 21-én Charlize szeme láttára önvédelemből megölte a férfit. Gerdát a bíróság felmentette. 

„Ha az én lányom lenne ugyanilyen helyzetben, én is ugyanezt tenném” 

A család hosszú évek óta nem érezte magát biztonságban, Theron korábban arról beszélt, hogy teljesen kiszámíthatatlan volt az életük, minden azon múlt, az apja aznap épp hogyan viselkedik. Akkor hozzátette, bár most már tud beszélni a múltról, akkor szégyelte az apját. Charlize a 20-as évei végén terápiára is járt, hogy feldolgozza a vele történteket.  Charlize azt mondja, büszke az édesanyjára, aki tettével őt védte. „Ha az én lányom lenne ugyanilyen helyzetben, én is ugyanezt tenném” – mondta. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu