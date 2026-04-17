Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 17., péntek Rudolf

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család meghan markle Harry herceg
Horváth Angéla
2026.04.17.
Meghan Markle arról beszélt ausztráliai útján, hogy pontosan tudja, milyen pusztító hatása van az online zaklatásnak. Az elmúlt tíz évben őt is mindennap támadták az interneten, és szerinte ő a világ egyik legtöbbet zaklatott közszereplője.

Meghan Markle és Harry herceg ausztráliai körútjuk harmadik napján látogattak el a Swinburne Műszaki Egyetemre Melbourne-ben, ahol diákokkal beszélgettek a mentális egészségről és a közösségi média hatásairól. A 44 éves hercegné arra biztatta a fiatalokat és a rajongóit, hogy álljanak ki az online bántalmazással szemben. Hangsúlyozta, hogy számára a téma személyesen is rendkívül fontos.

Meghan Markle úgy gondolja, ő a világ egyik legtöbbet zaklatott embere
Forrás: Getty Images AsiaPac

Elmondása szerint éppen ezért szeret figyelni és meghallgatni másokat a témában, mert ezek a problémák hozzá is nagyon közel állnak. Úgy fogalmazott: tíz éve, minden egyes nap zaklatják és támadják, mégis itt van, és továbbra is kitart. Ez annak fényében nagyon érdekes kijelentés, hogy a hercegné több alkalmazottja mondott fel Meghan kiállhatalan stílusa és másokat megalázó viselkedése miatt.

Meghan Markle és Harry herceg Ausztráliában: a mentális egészség fontosságát hagsúlyozták

Harry herceg szintén a mentális egészségről beszélt az ausztráliai programsorozatukban. Melbourne-ben, az InterEdge csúcstalálkozón tartott nyitóbeszédet, amelynek témája a pszichoszociális biztonság és az emberi kapcsolatok a munkahelyen volt a támája. A sussexi herceg a közönség soraiban helyet foglaló Meghan Markle  jelenlétében beszélt arról, hogy élete során többször is érezte magát túlterheltnek, elveszettnek vagy teljesen tehetetlennek. Azt mondta, voltak időszakok, amikor a folyamatos nyomás szinte elviselhetetlennek tűnt, ennek ellenére úgy érezte, azt kell mutatnia, hogy minden rendben van, nehogy csalódást okozzon másoknak. Hozzátette, hosszú éveken át nem foglalkozott az ezzel kapcsolatos érzéseivel, és bár ez akkor talán egyszerűbbnek tűnt, még nem voltak meg az eszközei ahhoz, hogy valóban kezelni tudja ezeket a helyzeteket.

Harry azt is bevallotta, hogy soha nem akart dolgozó tagja lenni a királyi családnak. Azt mondta, ez a szerep ölte meg az édesanyját, Diana hercegnét. Felidézte, hogy Diana hercegné halála után magának megfogalmazta: nem akarja ezt a munkát, nem akarja ezt a szerepet, és nem tetszik neki az az irány, amerre ez az egész tart. Üdvözölte az ausztrál kormány azon törekvését is, hogy megtiltaná a 16 év alattiaknak a hozzáférést a legnagyobb közösségi platformokhoz.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
