Meghan Markle és Harry herceg ausztráliai körútjuk harmadik napján látogattak el a Swinburne Műszaki Egyetemre Melbourne-ben, ahol diákokkal beszélgettek a mentális egészségről és a közösségi média hatásairól. A 44 éves hercegné arra biztatta a fiatalokat és a rajongóit, hogy álljanak ki az online bántalmazással szemben. Hangsúlyozta, hogy számára a téma személyesen is rendkívül fontos.

Meghan Markle úgy gondolja, ő a világ egyik legtöbbet zaklatott embere

Elmondása szerint éppen ezért szeret figyelni és meghallgatni másokat a témában, mert ezek a problémák hozzá is nagyon közel állnak. Úgy fogalmazott: tíz éve, minden egyes nap zaklatják és támadják, mégis itt van, és továbbra is kitart. Ez annak fényében nagyon érdekes kijelentés, hogy a hercegné több alkalmazottja mondott fel Meghan kiállhatalan stílusa és másokat megalázó viselkedése miatt.

Harry herceg szintén a mentális egészségről beszélt az ausztráliai programsorozatukban. Melbourne-ben, az InterEdge csúcstalálkozón tartott nyitóbeszédet, amelynek témája a pszichoszociális biztonság és az emberi kapcsolatok a munkahelyen volt a támája. A sussexi herceg a közönség soraiban helyet foglaló Meghan Markle jelenlétében beszélt arról, hogy élete során többször is érezte magát túlterheltnek, elveszettnek vagy teljesen tehetetlennek. Azt mondta, voltak időszakok, amikor a folyamatos nyomás szinte elviselhetetlennek tűnt, ennek ellenére úgy érezte, azt kell mutatnia, hogy minden rendben van, nehogy csalódást okozzon másoknak. Hozzátette, hosszú éveken át nem foglalkozott az ezzel kapcsolatos érzéseivel, és bár ez akkor talán egyszerűbbnek tűnt, még nem voltak meg az eszközei ahhoz, hogy valóban kezelni tudja ezeket a helyzeteket.

Harry azt is bevallotta, hogy soha nem akart dolgozó tagja lenni a királyi családnak. Azt mondta, ez a szerep ölte meg az édesanyját, Diana hercegnét. Felidézte, hogy Diana hercegné halála után magának megfogalmazta: nem akarja ezt a munkát, nem akarja ezt a szerepet, és nem tetszik neki az az irány, amerre ez az egész tart. Üdvözölte az ausztrál kormány azon törekvését is, hogy megtiltaná a 16 év alattiaknak a hozzáférést a legnagyobb közösségi platformokhoz.