David Beckham és Victoria Beckham továbbra is békülne: meglepő ajánlatot küldtek Brooklynnak

Továbbra sem látni a végét a konfliktusnak. Lapunk korábban beszámolt arról, hogy több próbálkozás is volt a Beckham család részéről az elmúlt hetekben, azonban Brooklyn Beckham egyelőre hajthatatlannak tűnik. Pedig még a keresztapja, Elton John is megpróbálta őt meggyőzni. Most a szülők, David Beckham és Victoria Beckham meglepő ajánlattal álltak elő, amitől azt remélik, hogy rendeződhet a kapcsolatuk.
Brooklyn Beckham szakítása a családdal
- A fiatal szakács a 2022-es esküvője óta neheztelt a szüleire.
- Idén januárban a közösségi médiában tálalt ki arról, hogy miért hagyta el a családját.
- Posztjában azt állította, hogy elege lett a családja kontrollmániájából és abból, hogy keresztbe akartak tenni a kapcsolatának Nicolával.
- A közösségi médiát felrobbantotta a hír, hogy Victoria Beckham a fia esküvőjén ellopta a friss házasok első táncát és illetlenül viselkedett a színpadon.
- Később kiderült, hogy már az esküvői ruhatervezés során is voltak konfliktusok, később pedig a szertartást vezető rabbi többször is megsértette az ifjú házasokat.
- Az azóta eltelt hónapokban Brooklyn Beckham testvérei többször is jelezték felé, hogy mennyire hiányolják, a kereszapja, Elton John pedig személyesen jelezte neki, hogy örülne, ha visszatérne a családjához.
David Beckham és Victoria Beckham titokban üzenetet küldtek Brooklynnak
Most a Page Six hozta nyilvánosságra, hogy bár megszűnt a kapcsolat a felek között – Brooklyn ugyanis csak ügyvédeken keresztül hajlandó kommunikálni a rokonaival – mégis sikerült a szülőknek eljuttatni egy üzenetet a legidősebb fiuknak.
A korábbi sztárfocista és felesége a levélben azt írták, hogy szeretnék megbeszélni a nézeteltéréseiket és megértik, hogy a fiuk nem akar hazatérni. Ezért felajánlották, hogy szívesen elutaznak bármelyik semleges államba, hogy találkozhassanak egymással személyesen. Kijelentették, hogy ezen a beszélgetésen résztvehetnek akár ügyvédek vagy terapeuták is, sőt szívesen látnák újra Nicole Peltzet is ezen a találkozón.
- hozta nyilvánosságra a lap. Most Brooklynon a sor, hogy döntsön: tisztázni akarja-e a konfliktusukat, vagy végleg maga mögött hagyja a családját.
A családi viszály további részleteiről itt olvashatsz bővebben: