David Beckham és Victoria Beckham továbbra is békülne: meglepő ajánlatot küldtek Brooklynnak

Továbbra sem látni a végét a konfliktusnak. Lapunk korábban beszámolt arról, hogy több próbálkozás is volt a Beckham család részéről az elmúlt hetekben, azonban Brooklyn Beckham egyelőre hajthatatlannak tűnik. Pedig még a keresztapja, Elton John is megpróbálta őt meggyőzni. Most a szülők, David Beckham és Victoria Beckham meglepő ajánlattal álltak elő, amitől azt remélik, hogy rendeződhet a kapcsolatuk.

David Beckham és Victoria Beckham megdöbbentő lépésre szánták el magukat: kétségbeesett ajánlatot küldtek Brooklynnak

Forrás: Getty Images

David Beckham és Victoria Beckham titokban üzenetet küldtek Brooklynnak

Most a Page Six hozta nyilvánosságra, hogy bár megszűnt a kapcsolat a felek között – Brooklyn ugyanis csak ügyvédeken keresztül hajlandó kommunikálni a rokonaival – mégis sikerült a szülőknek eljuttatni egy üzenetet a legidősebb fiuknak.

A korábbi sztárfocista és felesége a levélben azt írták, hogy szeretnék megbeszélni a nézeteltéréseiket és megértik, hogy a fiuk nem akar hazatérni. Ezért felajánlották, hogy szívesen elutaznak bármelyik semleges államba, hogy találkozhassanak egymással személyesen. Kijelentették, hogy ezen a beszélgetésen résztvehetnek akár ügyvédek vagy terapeuták is, sőt szívesen látnák újra Nicole Peltzet is ezen a találkozón.

- hozta nyilvánosságra a lap. Most Brooklynon a sor, hogy döntsön: tisztázni akarja-e a konfliktusukat, vagy végleg maga mögött hagyja a családját.