Hódíts sikkes könyvtáros stílusban – Jön 2026 legizgalmasabb divattrendje

2026. ápr. 19., vasárnap

Jónás Ágnes
2026.04.19.
Miért csigázza fel a férfiak fantáziáját a szemüveges könyvtároslányok látványa? A könyvtáros esztétika most levetkőzi minden poros sztereotípiáját, és 2026 legizgalmasabb divattrendjeként hódít a test vonalát követő ceruzaszoknyával, diszkréten sejtető ingblúzzal és könnyen kigombolható kardigánnal. Mutatjuk, melyek az új, intelligensen csábító trend alapdarabjai.

A library chic visszahozza a könyvtárosok bájos megjelenését, de a modern hölgyek ízlésének megfelelően. Tehát mielőtt azt hinnéd, a könyvtáros stílus alatt egy otthonka alá vett naftalinszagú krepp blúzt értünk klumpával, megnyugtatunk: 2026 legizgalmasabb divattrendje nem a láthatatlanságra, hanem a magabiztos jelenlétre buzdít.

2026 legizgalmasabb divattrendje nem elbujtatni akar, hanem láttatni.
2026 legizgalmasabb divattrendje nem elbújtatni akar, hanem láttatni.
A sikkes könyvtáros 2026 legizgalmasabb divattrendje

  • Ez a trend már nem a láthatatlan, szürke kisegereknek kedvez, hanem a magabiztos, intelligens hölgyeknek. 
  • Az unalmas retró szettek helyett a szuperszexi, mégis visszafogottan elegáns ceruzaszoknyáról, a sikkes kardigánról, a galléros pólóingekről és a modern mellényekről szól. 
  • Mutatjuk a sikkes könyvtáros look alapdarabjait termékekkel, árakkal.

A 2026-os tavaszi–nyári kollekcióikban többek között a Miu Miu, a Prada és a Tory Burch is felvonultatta könyvtáros kisasszonyait. Ennek megfelelően a retró preppy stílus a V-kivágásnak, az áttetsző blúzoknak és a karcsúsított pólóingeknek köszönhetően komplett metamorfózison megy keresztül. 

Sikkes könyvtáros stílusban a kifutón is: ceruzaszoknya, hosszú bőrkesztyűvel
Így alkosd meg 2026 legizgalmasabb divattrendjét

Tedd el az uncsi bő kardigánt, szerezz be egy, a tested vonalát követő szoknyát, párosítsd egy elegáns sling szandállal, egy áttetsző blúzzal, és figyeld a férfiak reakcióját!

Tory Burch-modell a kifutón, sling cipőben, pólóingben és természetesen ceruzaszoknyában.
2026 divattrendjének sikkes könyvtáros stílusát egyáltalán nem ördöngösség megalkotni. Alapja a ceruzaszoknya és a kötött kardigán, melyet kiegészíthetsz egy arcformádhoz illő szemüveggel, táskával és sling szandállal vagy oxford cipővel

A derékig érő blézertől kezdve a galléros pólóingeken és a rafináltan sejtető, áttetsző pöttyös blúzokon át szinte mindennel viselheted. 

Victoria Beckhamnek is bevált a sikkes könyvtáros stílus.
A puha kötött kardigán alól nem szégyen, ha kikandikál a spagettipántos top, és a ceruzaszoknya is lehet diszkréten áttetsző. Ami pedig a színpalettát illeti: a csokoládébarna, a bordó, a kék és a krémfehér árnyalatai közül bármelyiket választhatod. 

1. Ralphlauren Cable-Knit Cotton Cardigan 81.324 Ft, 2. Stradivarius Gombos kötött mellény 4.295 Ft, 3. Mohito Hosszú ujjú blúz 9.995 Ft, 4. Zalando Michael Kors MIDI SKIRT - Ceruzaszoknya - grey 42.890 Ft, 5.  Michael Kors Sarokpántos, törpe sarkú bőr Jaden körömcipő 34.000 Ft
Sikkes könyvtáros haj- és sminktrend

A könyvtáros lookhoz egyáltalán nem illenek a vad, erőteljes sminkek – a legjobb, ha csak egy kevéske alapozót, barack árnyalatú pirosítót és dúsító szempillaspirált használsz, ajkaidat pedig úgy színezed, mintha a párod egy kissé megharapdálta volna. A szexi kontyot se feledd! Az alábbi videóból egy könnyen és gyorsan elkészíthető változatot sajátíthatsz el:

A sikkes könyvtáros stílusban a csendes luxus, az időtálló elegancia és az intellektus találkozik – egészen biztosan sikert arat a modern, magabiztos, céljait ismerő hölgyek körében. 

