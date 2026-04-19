Hódíts sikkes könyvtáros stílusban – Jön 2026 legizgalmasabb divattrendje

A library chic visszahozza a könyvtárosok bájos megjelenését, de a modern hölgyek ízlésének megfelelően. Tehát mielőtt azt hinnéd, a könyvtáros stílus alatt egy otthonka alá vett naftalinszagú krepp blúzt értünk klumpával, megnyugtatunk: 2026 legizgalmasabb divattrendje nem a láthatatlanságra, hanem a magabiztos jelenlétre buzdít.

2026 legizgalmasabb divattrendje nem elbújtatni akar, hanem láttatni.

A sikkes könyvtáros 2026 legizgalmasabb divattrendje Ez a trend már nem a láthatatlan, szürke kisegereknek kedvez, hanem a magabiztos, intelligens hölgyeknek.

Az unalmas retró szettek helyett a szuperszexi, mégis visszafogottan elegáns ceruzaszoknyáról, a sikkes kardigánról, a galléros pólóingekről és a modern mellényekről szól.

Mutatjuk a sikkes könyvtáros look alapdarabjait termékekkel, árakkal.

A 2026-os tavaszi–nyári kollekcióikban többek között a Miu Miu, a Prada és a Tory Burch is felvonultatta könyvtáros kisasszonyait. Ennek megfelelően a retró preppy stílus a V-kivágásnak, az áttetsző blúzoknak és a karcsúsított pólóingeknek köszönhetően komplett metamorfózison megy keresztül.

Sikkes könyvtáros stílusban a kifutón is: ceruzaszoknya, hosszú bőrkesztyűvel

Így alkosd meg 2026 legizgalmasabb divattrendjét

Tedd el az uncsi bő kardigánt, szerezz be egy, a tested vonalát követő szoknyát, párosítsd egy elegáns sling szandállal, egy áttetsző blúzzal, és figyeld a férfiak reakcióját!

Tory Burch-modell a kifutón, sling cipőben, pólóingben és természetesen ceruzaszoknyában.

2026 divattrendjének sikkes könyvtáros stílusát egyáltalán nem ördöngösség megalkotni. Alapja a ceruzaszoknya és a kötött kardigán, melyet kiegészíthetsz egy arcformádhoz illő szemüveggel, táskával és sling szandállal vagy oxford cipővel.

A derékig érő blézertől kezdve a galléros pólóingeken és a rafináltan sejtető, áttetsző pöttyös blúzokon át szinte mindennel viselheted.

Victoria Beckhamnek is bevált a sikkes könyvtáros stílus.

A puha kötött kardigán alól nem szégyen, ha kikandikál a spagettipántos top, és a ceruzaszoknya is lehet diszkréten áttetsző. Ami pedig a színpalettát illeti: a csokoládébarna, a bordó, a kék és a krémfehér árnyalatai közül bármelyiket választhatod.

1. Ralphlauren Cable-Knit Cotton Cardigan 81.324 Ft, 2. Stradivarius Gombos kötött mellény 4.295 Ft, 3. Mohito Hosszú ujjú blúz 9.995 Ft, 4. Zalando Michael Kors MIDI SKIRT - Ceruzaszoknya - grey 42.890 Ft, 5. Michael Kors Sarokpántos, törpe sarkú bőr Jaden körömcipő 34.000 Ft

Sikkes könyvtáros haj- és sminktrend

A könyvtáros lookhoz egyáltalán nem illenek a vad, erőteljes sminkek – a legjobb, ha csak egy kevéske alapozót, barack árnyalatú pirosítót és dúsító szempillaspirált használsz, ajkaidat pedig úgy színezed, mintha a párod egy kissé megharapdálta volna. A szexi kontyot se feledd! Az alábbi videóból egy könnyen és gyorsan elkészíthető változatot sajátíthatsz el: