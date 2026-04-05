2026. ápr. 6., hétfő

Dolly Parton felépült a rejtélyes betegségéből, és dögösebb, mint valaha - Videó

Komáromi Bence
2026.04.05.
Az énekesnő mindössze néhány héttel ezelőtt tért vissza egy pár hónapos kényszerszünet után és egyből a címlapokra került. Dolly Parton ugyanis egy dögös farmerszettben mutatta meg elképesztő alakját.

Ha nem hiszed el, hogy a kor csak egy szám, akkor várj amíg meglátod Dolly Parton legújabb videóját. A 80 éves énekesnő ugyanis egy fotózás kedvéért merész szettbe bújt, amely megmutatta a feszes és lapos hasát, valamint azt, hogy elképesztő formában van, annak ellenére is, hogy nemrég egy ijesztő egészségügyi krízisen kellett keresztülmennie. 

Dolly Parton végre újra kirobbanó formában érzi magát
Dolly Parton egészségügyi állapota

  • Az énekesnő testvére, Freida tavaly szeptemberben imára buzdította a rajongókat, miután Dolly Parton kórházba került és le kellett mondania a közelgő turnéját
  • A következő hetekben többször is olyan hírek kaptak szárnyra a közösségi médiában, amelyek szerint súlyos betegség állhat a kórházi kezelések hátterében
  • Decemberben azonban a countrysztár egy nyilvános videóban megnyugtatta a rajongóit és az érte aggódókat, hogy nem olyan nagy a baj, mint ahogy terjesztették róla.
  • Egy néhány hónapos kényszerpihenő után március elején visszatért és személyesen találkozott a rajongóival a Dollywood vidámpark 41. évadának nyitóünnepségén.
  • Áprilisban pedig újra munkához látott és résztvett egy farmerreklámban.

A 80 éves Dolly Parton csinosabb, mint valaha

Hiába az elmúlt hónapok kihívásai, a countrylegenda továbbra is kirobbanó formában van. Nemrég felkérték az énekesnőt, hogy álljon modellt egy farmermárka nagyköveteként, Dolly pedig szívesen fogadta el a felkérést. A betegségéből felépült sztár egy sokat mutató felsőben és kivillanó hassal pózolt a reklámfilm kedvéért, azt pedig továbbra is vitathatatlan, hogy évtizedeket tagadhatna le a korából. Dolly a közösségi médiában megosztotta a róla készült friss fotókat és megfogalmazta rövid életfilozófiáját is, amelyhez az öltözködés terén mindig is ragaszkodott.

„Azt kell viselned, amiben jól érzed magad. Én ezt tartom az igazi stílusnak. Elég idős vagyok már ahhoz, hogy mindent láttam már jönni és menni, sokat hordtam is közülük, de a farmer volt az egyetlen, ami örök" - árulta el az énekesnő.

Dolly Parton legfrissebb videóját itt tudod megtekinteni:

Az énekesnő egészségügyi kríziséről szóló korábbi cikkeinket itt tudod elolvasni:

„Még nem állok készen a halálra" - Dolly Parton hírt adott magáról - Videó!

Szerdán a fél világ a szívéhez kapott, miután Dolly Parton húga arra kérte a rajongókat, hogy imádkozzanak a testvére felépüléséért.

Már nem keresi a szerelmet: Dolly Parton szerint a férje volt az utolsó férfi az életében

Kisebb riadalmat keltett az elmúlt hónapokban, amikor kiderült, hogy az énekesnő egészségügyi gondokkal küzd. Dolly Parton azonban most visszatért és megnyugtatta az érte aggódókat.

Dolly Parton az életéért küzd! Testvére imára szólította fel a rajongókat - Videó!

Nagy lehet a baj! Az énekesnő testvére Freida Parton a minap arról beszélt, hogy Dolly Parton egészsége borzasztóan leromlott az elmúlt hetekben.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

