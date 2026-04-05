Dolly Parton felépült a rejtélyes betegségéből, és dögösebb, mint valaha - Videó

Ha nem hiszed el, hogy a kor csak egy szám, akkor várj amíg meglátod Dolly Parton legújabb videóját. A 80 éves énekesnő ugyanis egy fotózás kedvéért merész szettbe bújt, amely megmutatta a feszes és lapos hasát, valamint azt, hogy elképesztő formában van, annak ellenére is, hogy nemrég egy ijesztő egészségügyi krízisen kellett keresztülmennie.

Dolly Parton végre újra kirobbanó formában érzi magát

Forrás: Getty Images

Dolly Parton egészségügyi állapota Az énekesnő testvére, Freida tavaly szeptemberben imára buzdította a rajongókat , miután Dolly Parton kórházba került és le kellett mondania a közelgő turnéját

, miután és le kellett mondania a közelgő turnéját A következő hetekben többször is olyan hírek kaptak szárnyra a közösségi médiában, amelyek szerint súlyos betegség állhat a kórházi kezelések hátterében

Decemberben azonban a countrysztár egy nyilvános videóban megnyugtatta a rajongóit és az érte aggódókat , hogy nem olyan nagy a baj, mint ahogy terjesztették róla.

egy nyilvános videóban , hogy nem olyan nagy a baj, mint ahogy terjesztették róla. Egy néhány hónapos kényszerpihenő után március elején visszatért és személyesen találkozott a rajongóival a Dollywood vidámpark 41. évadának nyitóünnepségén.

Áprilisban pedig újra munkához látott és résztvett egy farmerreklámban.

A 80 éves Dolly Parton csinosabb, mint valaha

Hiába az elmúlt hónapok kihívásai, a countrylegenda továbbra is kirobbanó formában van. Nemrég felkérték az énekesnőt, hogy álljon modellt egy farmermárka nagyköveteként, Dolly pedig szívesen fogadta el a felkérést. A betegségéből felépült sztár egy sokat mutató felsőben és kivillanó hassal pózolt a reklámfilm kedvéért, azt pedig továbbra is vitathatatlan, hogy évtizedeket tagadhatna le a korából. Dolly a közösségi médiában megosztotta a róla készült friss fotókat és megfogalmazta rövid életfilozófiáját is, amelyhez az öltözködés terén mindig is ragaszkodott.

„Azt kell viselned, amiben jól érzed magad. Én ezt tartom az igazi stílusnak. Elég idős vagyok már ahhoz, hogy mindent láttam már jönni és menni, sokat hordtam is közülük, de a farmer volt az egyetlen, ami örök" - árulta el az énekesnő.

Dolly Parton legfrissebb videóját itt tudod megtekinteni:

