Kiborult Gigi Hadid: így reagált arra, hogy felbukkant a neve az Epstein-aktákban

A 30 éves szupermodell egy rajongói kommentre reagálva nyilvánult meg először arról, hogyan érintette, hogy a neve felbukkant az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban. Gigi Hadid szerint a helyzet nagyon nyugtalanító.

Gigi Hadid neve is felbukkant az Epstein-aktákban

Gigi Hadid az Esptein-aktákban: karrierjét a gazdag édesapja alakította?

Gigi Hadidot és húgát, Bellát egy 2015 decemberében írt e-mailban említik, amelyet Jeffrey Epstein és egy, a dokumentumokban kitakart személy folytatott. A modellen ezt kérte számon az egyik követője az Instagramon. Hadid személyesen válaszolt neki. Azt írta, megrázó érzés volt számára olyan kijelentéseket olvasni, amelyeket egy olyan ember tett róla, akivel soha életében nem találkozott – különösen egy ilyen súlyos kontextusban. A kommentjét egyébként nem sokkal később törölte. A modell elárulta azt is, hogy azért nem szólalt meg hamarabb, mert nem akarta elvonni a figyelmet az ügy valódi áldozatairól, de most már látja, fontos tisztáznia az álláspontját. Gigi Hadid hangsúlyozta: soha semmilyen kapcsolatban nem állt Epsteinnel.

A modell elmondta, hogy bár kiváltságos körülmények között nőtt fel, szülei – az egykori realityszereplő Yolanda Hadid és az ingatlanfejlesztő Mohamed Hadid – mindig arra tanították, hogy kemény munkával kell érvényesülnie. Felidézte, hogyan indult a karrierje: édesanyja személyesen vitte el őt különböző New York-i modellügynökségekhez még a 18. születésnapja előtt. Több helyre is jelentkezett, végül az IMG Modelsnél szerződött le 2012-ben.

Az Epstein és a névtelen levelezőpartner közötti e-mailben egyébként a Hadid nővérek karrierje is szóba került. A névtelen levélíró azt kérdezte, hogyan lehetnek a lányok ilyen sikeresek, mire Epstein röviden annyit válaszolt: „Tudod.” Akkor a másik fél azt feltételezte, hogy a Hadid-nővérek édesapja fizetett az ügynökségeknek. Epstein ezt tagadta, majd később úgy fogalmazott: „Mert követik az utasításokat, ennyire egyszerű.”

