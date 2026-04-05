Sarah Ferguson mélyponton: András herceg exfeleségét már a kinézete sem érdekli

A yorki hercegné egykori feleségét legutóbb decemberben látták Londonban, azóta alig tudnak róla valamit. Bennfentesek szerint Sarah Ferguson folyamatosan utazik, igyekszik elbújni a nyilvánosság elől, de nincs jól, egyre jobban megviseli a kialakult helyzet.

Sarah Ferguson nincs jól, nehezen viseli a kialakult helyzetet

Forrás: UK Press

Sarah Ferguson elhagyta magát, már az sem érdekli, hogy néz ki

A beszámolók alapján Fergie egyik ismerőse otthonából a másikba költözik, nagy vagyonú barátok vendégszeretetét élvezi. Családtagjaival nem találkozik, videóhívásokon keresztül tartják a kapcsolatot, a nyilvános megjelenéseket tudatosan kerüli. Közeli ismerősei szerint Sarah Ferguson kifejezetten rossz állapotban van: állandóan ideges, és már a megjelenésére sem fordít kellő figyelmet. Elhanyagolja magát, nem törődik a frizurájával sem, és a korábban megszokott kozmetikai kezeléseket is elhagyta.

Egy barátja arról számolt be, hogy egyszerre három mobiltelefont használ, amelyeket folyamatosan cserélget. Állítólag attól tart, hogy megfigyelhetik, és meggyőződése, hogy többen is ártani akarnak neki. Az elmúlt hónapokban több országban is feltűnt – egyesek szerint Dubajban, Svájcban és Írországban is megfordult –, de aktuális tartózkodási helyét igyekszik titokban tartani. Egy forrás szerint egy ideig egy olasz gróf vendégeként élt, mások úgy tudják, korábbi partnere, a 88 éves Paddy McNally birtokán is lakott. A férfival még András herceggel kötött házassága előtt volt kapcsolata, és azóta is jó viszonyban maradtak. Sarah Ferguson kapcsolata volt férjével, András herceggel is megváltozott. Bár továbbra is tartják a kapcsolatot, de már csak ritkán beszélnek. Mindenki a maga módján bírkózik meg a nehézségekkel, nem kapaszkodnak már egymásba. Fergie korábban azt hangoztatta, hogy volt férjével ők a világ „legboldogabb elvált párja”. Hosszú ideig együtt éltek a windsori Royal Lodge-ban a válásuk után, ameddig Károly király az Epstein-botrány után ki nem lakoltatta őket.

Sarah Ferguson anyag helyzete: a volt hercegné könnyen segíthetne magán

Sarah Ferguson pénzügyi helyzetéről is ellentmondásos hírek keringenek. Állítólag panaszkodik, hogy nehéz anyagi helyzetbe került, bár ismerősei szerint ez inkább az ő mércéjével értendő. Baráti körében sokan azt mondják, ha eladná régi luxuscikkeit, semmi problémája nem lenne. Emellett széles kapcsolati hálóra támaszkodhat. Barátai között világsztárok is megtalálhatók, köztük Elton John, Naomi Campbell és Demi Moore, de televíziós személyiségek és európai társasági körök tagjai is segítik. Egy bennfentes szerint sokan – köztük ismert emberek is – továbbra is lojálisak hozzá, még ha ezt most nem is hangoztatják nyilvánosan.