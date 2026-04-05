Súlyos autóbalesetet szenvedett a Beverly Hills, 90210 sztárja: családjával együtt kórházba szállították

A baleset április 2-án történt Kaliforniában. Tori Spelling négy gyermekével és több fiatallal utazott együtt. A hatóságok és a helyszíni beszámolók szerint a másik autót vezető, szabálytalanul közlekedő sofőr okozta az ütközést.

Tori Spelling súlyos autóbalesetet szenvedett

Tori Spelling autóbalesete: sokkal nagyobb baj is történehett volna

A Riverside megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a rendőröket csütörtökön, helyi idő szerint 17:45 körül riasztották a Temeculában történt balesethez, amely Los Angelestől mintegy 130 km-re található. A helyszínen két, az ütközésben megrongálódott járművet találtak. A 52 éves színésznő négy gyermekét és három barátjukat vitte autóval, amikor egy másik sofőr – a beszámolók szerint – nagy sebességgel érkezve áthajtott a piros jelzésen, és nekiütközött a járművüknek. A hatóságok közlése szerint minden utast még a helyszínen megvizsgáltak. Őrizetbe egyik sofőrt sem vették. Tori Spellinget, a vele utazó gyerekeket és a többi fiatalt végül három mentőautóval szállították kórházba - zúzódásokat, horzsolásokat, agyrázkódást szenvedtek - írja a People magazin.

Nem ez az első alkalom, hogy a színésznő autóbalesetet szenved. 2011-ben is hasonló incidens történt, amikor két idősebb gyermekét vitte iskolába. Akkor egy paparazzi követte, és menekülés közben falnak ütközött. Az eset után Tori Spelling a közösségi médiában arról írt, hogy a fotós még a balesetet követően is tovább fényképezte őket.

Tori Spelling öt gyereket nevel: Liam 19 éves, Stella 17, Hattie 14, Finn 13 és Beau 9. Az édesapjuk a színésznő egykori férje, Dean McDermott.

