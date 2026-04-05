2026. ápr. 6., hétfő

Súlyos autóbalesetet szenvedett a Beverly Hills, 90210 sztárja: családjával együtt kórházba szállították

Horváth Angéla
2026.04.05.
Autóbalesetet szenvedett Tori Spelling, a Beverly Hills, 90210 egykori sztárja. A színésznő gyerekei és azok barátai is a kocsiban ültek, amikor egy másik autó beléjük rohant. A színésznőt és családját kórházba szállították.

A baleset április 2-án történt Kaliforniában. Tori Spelling négy gyermekével és több fiatallal utazott együtt. A hatóságok és a helyszíni beszámolók szerint a másik autót vezető, szabálytalanul közlekedő sofőr okozta az ütközést.

Tori Spelling súlyos autóbalesetet szenvedett
Tori Spelling súlyos autóbalesetet szenvedett
Tori Spelling autóbalesete: sokkal nagyobb baj is történehett volna

A Riverside megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a rendőröket csütörtökön, helyi idő szerint 17:45 körül riasztották a Temeculában történt balesethez, amely Los Angelestől mintegy 130 km-re található. A helyszínen két, az ütközésben megrongálódott járművet találtak. A 52 éves színésznő négy gyermekét és három barátjukat vitte autóval, amikor egy másik sofőr – a beszámolók szerint – nagy sebességgel érkezve áthajtott a piros jelzésen, és nekiütközött a járművüknek. A hatóságok közlése szerint minden utast még a helyszínen megvizsgáltak. Őrizetbe egyik sofőrt sem vették. Tori Spellinget, a vele utazó gyerekeket és a többi fiatalt végül három mentőautóval szállították kórházba - zúzódásokat, horzsolásokat, agyrázkódást szenvedtek - írja a People magazin

Nem ez az első alkalom, hogy a színésznő autóbalesetet szenved. 2011-ben is hasonló incidens történt, amikor két idősebb gyermekét vitte iskolába. Akkor egy paparazzi követte, és menekülés közben falnak ütközött. Az eset után Tori Spelling a közösségi médiában arról írt, hogy a fotós még a balesetet követően is tovább fényképezte őket. 

Tori Spelling öt gyereket nevel: Liam 19 éves, Stella 17, Hattie 14, Finn 13 és Beau 9. Az édesapjuk a színésznő egykori férje, Dean McDermott. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu