Retteg a hazatéréstől Sarah Ferguson: tudja, hogy komoly bajban van

Hosszas találgatás után kiderült, Sarah Ferguson jelenleg Ausztriában tartózkodik. Legutóbb egy egy alpesi üdülőhelyen, Ausztriában látták a volt hercegnét.

Hét hónapja bujkál a nyilvánosság elől.

Fél visszatérni az Egyesült Királyságba.

Sarah Ferguson konkrétan elmenekült az Egyesült Királyságból

A volt yorki hercegné unokája keresztelője után tűnt el a nyilvánosság elől. Talán még a lányai sem tudták, hol van, arról azonban lehetett olvasni, hogy egy ideig Priscilla Prestleynél, majd volt szerelménél, Paddy Mc Nallynél húzta meg magát. A legfrissebb hírek szerint egy osztrák síparadicsomban van most és holisztikus gyógyító is segíti a történtek feldolgozásában, de azzal tisztában van, a britek nem felejtenek. Fergusonnak az Epstein-aktákból kiszivárgott e-mailváltásai hatalmas presztizsveszteséget okoztak.

„Félelemben él” – a jövője bizonytalan

A Mirror beszámolója szerint a volt hercegné lelkiállapota tovább romlott az elmúlt időszakban. Egy közeli ismerőse így nyilatkozott: „Sarah folyamatos félelemben él. Tudja, hogy ezúttal komoly bajban van és egyedül nem birkózik meg vele. Fél hazatérni az Egyesült Királyságba, és most a barátai kedvességére támaszkodik, hogy segítsenek neki átvészelni a helyzetet. De tudja, hogy nem bujkálhat örökké. Sarah úgy érzi, a királyi család elhagyta, és nagyon igazságtalanul bántak vele. Teljesen tanácstalan, hogy mit tegyen” − tette hozzá a jólértesült.

Mindeközben András beköltözött a Marsh Farmra és olyan pletykák is napvilágot láttak, hogy a sandringhami birtok ad otthont majd Fergusonnak is.

