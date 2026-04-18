Retteg a hazatéréstől Sarah Ferguson: tudja, hogy komoly bajban van

Sarah Ferguson hónapok óta visszavonultan él, és lapinformációk szerint fél hazatérni az Egyesült Királyságba.

Hosszas találgatás után kiderült, Sarah Ferguson jelenleg Ausztriában tartózkodik. Legutóbb egy egy alpesi üdülőhelyen, Ausztriában látták a volt hercegnét. 

Sarah Ferguson jelenleg Ausztriában tartózkodik.
Sarah Ferguson jelenleg Ausztriában tartózkodik.
  • Sarah Ferguson jelenleg Ausztriában tartózkodik, egy síparadicsomban fotózták le.
  • Hét hónapja bujkál a nyilvánosság elől.
  • Fél visszatérni az Egyesült Királyságba.

Sarah Ferguson konkrétan elmenekült az Egyesült Királyságból

A volt yorki hercegné unokája keresztelője után tűnt el a nyilvánosság elől. Talán még a lányai sem tudták, hol van, arról azonban lehetett olvasni, hogy egy ideig Priscilla Prestleynél, majd volt szerelménél, Paddy Mc Nallynél húzta meg magát. A legfrissebb hírek szerint egy osztrák síparadicsomban van most és holisztikus gyógyító is segíti a történtek feldolgozásában, de azzal tisztában van, a britek nem felejtenek. Fergusonnak az Epstein-aktákból kiszivárgott e-mailváltásai hatalmas presztizsveszteséget okoztak.  

„Félelemben él” – a jövője bizonytalan 

A Mirror beszámolója szerint a volt hercegné lelkiállapota tovább romlott az elmúlt időszakban. Egy közeli ismerőse így nyilatkozott: „Sarah folyamatos félelemben él. Tudja, hogy ezúttal komoly bajban van és egyedül nem birkózik meg vele. Fél hazatérni az Egyesült Királyságba, és most a barátai kedvességére támaszkodik, hogy segítsenek neki átvészelni a helyzetet. De tudja, hogy nem bujkálhat örökké. Sarah úgy érzi, a királyi család elhagyta, és nagyon igazságtalanul bántak vele. Teljesen tanácstalan, hogy mit tegyen” − tette hozzá a jólértesült. 

Mindeközben András beköltözött a Marsh Farmra és olyan pletykák is napvilágot láttak, hogy a sandringhami birtok ad otthont majd Fergusonnak is. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu