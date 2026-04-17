Visszatér a rettegés: itt az új Insidious-film előzetese, és brutálisabb, mint valaha

A horrorrajongók számára a „Insidious” szó már régóta egyet jelent a hátborzongató rémálmokkal. Most pedig újra kinyílik a kapu: érkezik az Insidious-sorozat hatodik része, az Insidious: Out of the Further, amelynek első trailere a CinemaCon közönségét is sikeresen a székhez szegezte.

Augusztusban droppol az új Insidious film a mozikba.

Megjelent az Insidious: Out of the Further első trailere, amely új történetet és szereplőgárdát mutat be.

A film középpontjában egy fiatal anya áll, aki képes belépni a démonok világába és akár vissza is hozni őket.

A franchise – amely a túlvilági, purgatóriumszerű dimenzió, az úgynevezett Further köré épül – már több mint egy évtizede bizonyítja, hogy az alacsony költségvetésű horrorok is lehetnek kasszasikerek. Az eddigi öt film együtt több mint 740 millió dollárt (228 milliárd forintot) hozott világszerte, ami a műfajban kifejezetten erős teljesítménynek számít.

Miről szól az új film?

Az új rész története időben a 2023-as Insidious: The Red Door után játszódik, és egy teljesen új család életét követi. A középpontban Gemma áll, egy fiatal anya, aki visszaköltözik gyerekkori otthonába a lányával. A horrorfilmek rajongói már most sejthetik: ha egy régi ház kerül a képbe, az ritkán jelent békés családi idillt.

Gemma hamarosan felfedezi, hogy különleges képességgel rendelkezik: képes belépni a Further dimenziójába, ahol a halottak és a démonok kóborolnak, borzasztó fogászati problémákkal. Csakhogy ez még nem minden. A trailer egyik legijesztőbb fordulata szerint nemcsak be tud lépni ebbe a világba, hanem vissza is hozhat onnan dolgokat. És amikor a démonok rájönnek erre a képességre, a mi világunk könnyen az ő játszóterükké válhat. És ekkor jön a rajongók számára, az a jól eső félelem, amit úgy szeretnek.

Kik a szereplők?

A film új szereplőgárdát mutat be, többek között Amelia Eve, Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell és Laura Gordon főszereplésével. A franchise rajongóinak azonban jó hír, hogy Lin Shaye visszatér ikonikus szerepében, így a sorozat jól ismert misztikus hangulata biztosan nem tűnik el.