2026. ápr. 17., péntek

Visszatér a rettegés: itt az új Insidious-film előzetese, és brutálisabb, mint valaha

Hajdu Viktória
2026.04.17.
A démonok visszatérnek, és most már nem csak a túlvilágon vadásznak. Az Insidious új része minden eddiginél ijesztőbb és "orvosibb" lehet.

A horrorrajongók számára a „Insidious” szó már régóta egyet jelent a hátborzongató rémálmokkal. Most pedig újra kinyílik a kapu: érkezik az Insidious-sorozat hatodik része, az Insidious: Out of the Further, amelynek első trailere a CinemaCon közönségét is sikeresen a székhez szegezte.

Augusztusban droppol az új Insidious film a mozikba.
Új rémálom a moziban! Az Insidious: Out of the Further előzetesében a démonok már a való világba is betörnek

  • Megjelent az Insidious: Out of the Further első trailere, amely új történetet és szereplőgárdát mutat be.
  • A film középpontjában egy fiatal anya áll, aki képes belépni a démonok világába és akár vissza is hozni őket.
  • A horrorfranchise eddig több mint 740 millió dollárt (kb 228 milliárd forint) termelt világszerte, így a rajongók már most nagy várakozással figyelik az új részt.

A franchise – amely a túlvilági, purgatóriumszerű dimenzió, az úgynevezett Further köré épül – már több mint egy évtizede bizonyítja, hogy az alacsony költségvetésű horrorok is lehetnek kasszasikerek. Az eddigi öt film együtt több mint 740 millió dollárt (228 milliárd forintot) hozott világszerte, ami a műfajban kifejezetten erős teljesítménynek számít.

Miről szól az új film? 

Az új rész története időben a 2023-as Insidious: The Red Door után játszódik, és egy teljesen új család életét követi. A középpontban Gemma áll, egy fiatal anya, aki visszaköltözik gyerekkori otthonába a lányával. A horrorfilmek rajongói már most sejthetik: ha egy régi ház kerül a képbe, az ritkán jelent békés családi idillt.

Gemma hamarosan felfedezi, hogy különleges képességgel rendelkezik: képes belépni a Further dimenziójába, ahol a halottak és a démonok kóborolnak, borzasztó fogászati problémákkal. Csakhogy ez még nem minden. A trailer egyik legijesztőbb fordulata szerint nemcsak be tud lépni ebbe a világba, hanem vissza is hozhat onnan dolgokat. És amikor a démonok rájönnek erre a képességre, a mi világunk könnyen az ő játszóterükké válhat. És ekkor jön a rajongók számára, az a jól eső félelem, amit úgy szeretnek. 

Kik a szereplők?

A film új szereplőgárdát mutat be, többek között Amelia Eve, Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell és Laura Gordon főszereplésével. A franchise rajongóinak azonban jó hír, hogy Lin Shaye visszatér ikonikus szerepében, így a sorozat jól ismert misztikus hangulata biztosan nem tűnik el.

A filmet Jacob Chase írta és rendezte, a produceri csapatban pedig ott találjuk a horror egyik legnagyobb nevét, Jason Blum, valamint a franchise megalkotóit, James Wan és Leigh Whannell. Ha ez a névsor nem lenne elég garancia egy jó adag paranormális rémületre, akkor semmi sem az.

Érdekesség, hogy bár a történet a korábbi filmekhez kapcsolódik, a klasszikus főszereplők – például Patrick Wilson és Rose Byrne – ezúttal nem térnek vissza, mivel a történet időben az eredeti események előtt játszódik.

A premiert 2026. augusztus 21-re tűzték ki, és ha a trailer hangulatából lehet következtetni, az új rész ismét a klasszikus Insidious-receptet követi: sötét folyosók, gyerekeket fenyegető démonok, és az a kellemetlen érzés, hogy valaki – vagy valami – épp a vállad mögött áll. És hogy miért mondták, hogy azok ne nézzék meg, akik félnek a fogorvostól? Az előzetesből kiderül! 

