Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 12., vasárnap Gyula

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
pletyka

Kiderült, ki rejtegeti a bukott Sarah Fergusont: szeretője fogadhatta be a volt hercegnét

sarah ferguson priscilla presley paddy mcnally
Hónapok óta nem mutatkozik a nyilvánosság előtt York egykori hercegnéje. Sarah Ferguson elmenekült a botrány elől, sokan pedig azt is tudni vélik, kinél húzza meg magát.

Az elmúlt időszakban több pletyka is napvilágot látott arról, kinél lakhat most Sarah Ferguson. Úgy tudni, a tartózkodási helyét váltogatja, de van, ahova bármikor visszatérhet. 

Forrás: FilmMagic
  • Sarah Ferguson utoljára december 12-én jelent meg a nyilvánosság előtt unokája keresztelőjén.
  • Bennfentesek szerint egykori szerelme, Paddy McNally otthonában tartózkodhat.
  • Szeretné, ha minél kevesebb figyelem irányulna rá.

Sarah Fergusonnak egykori szerelme lett a menedéke

Bennfentesek szerint a volt yorki hercegnét Paddy McNally, a 88 éves egykori autóversenyző és motorsport-vezető fogadta be, akivel Ferguson éveken át kapcsolatban állt. Bár nem házasodtak össze, a pletykák szerint a szakításuk óta viszonyuk volt. „Sarah úgy véli, McNally otthonában menedékre lelt, ráadásul teljesen megbízik a férfiban” − nyilatkozta egy jólértesült. „Sarah és Paddy kapcsolata örök; sok évre nyúlik vissza, és élete minden hullámvölgyét átvészelte. Amikor minden más bizonytalannak tűnik, a férfi ott van számára” − tette hozzá.

Sarah Ferguson és Paddy McNally.
Forrás: Sutton Images

Priscilla Presley is segítő kezet nyújtott neki

Arról is lehetett korábban olvasni, hogy Priscilla Presleynél lakik, és valószínű, ez is igaz volt, ahigyan az is, hogy magánklinikán kezeltette magát. „Nincs egyetlen állandó bázisa – inkább arról van szó, hogy biztonságos vagy annék vélt helyek között mozog, és csak nagyon kevés emberrel érintkezik. Úgy tűnik, mégis az egyik bizalmasa leplezte le és elárulta, Paddy otthonában tölti a legtöbb időt” − idézi a bennfentest a RadarOnline

Mentálisan összeomlott

„Sarah komoly szorongással és stresszel küzd, összeomlott. Hatalmas rajta a nyomás a magánéletében, a nyilvánosság elől pedig menekül, adni szeretne magának egy kis időt, hogy összeszedje a gondolatait és visszanyerje a belső stabilitását anélkül, hogy megfigyelnék vagy ítélkeznének felette” – vélekedikmegy ismerőse.

A 66 éves Sarah Fergusont utoljára december 12-én látták a londoni St. James-palotában, unokája, Athena Mapelli Mozzi keresztelőjén. Ezt követően szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, amikor újra reflektorfénybe kerültek korábbi, Jeffrey Epsteinnek írt emailjei. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
