Újabb részletek derültek ki Jennifer Aniston esküvőjéről: „Közeledik a nagy nap dátuma"

Közeledik az esküvő dátuma. A bennfentesek szerint hamarabb összeházasodhat Jennifer Aniston és Jim Curtis, mint azt bárki gondolta volna. Lapunk az elsők között számolt be arról, hogy a múlt héten nyilvánosságra került, hogy a szerelmespár elkezdte tervezgetni az esküvőjét. Akkor még úgy tűnt, hogy még csak a tervezés kezdeti fázisában vannak, azonban most kiderült, hogy néhány hónapon belül megtörténhet a ceremónia, aminek már a részletei is ismertek.

Jim Curtis és Jennifer Aniston esküvője: kiderült, milyen ceremóniára vágynak a szerelmesek

Minden, amit Jennifer Aniston párkapcsolatáról tudni lehet A színésznő új barátja nem más, mint Jim Curtis, népszerű hipnoterapeuta.

Több mint másfél éve alkotnak egy párt, de előtte hosszú éveken át közeli barátságot ápoltak egymással.

A kapcsolatuk elején sokan kritikusak voltak Curtisszel kapcsolatban, ugyanis nagy nőcsábász hírében állt.

Jennifer Aniston és az új párja nem csak érzelmileg, hanem spirituálisan is nagyon közel kerültek egymáshoz.

Sokat utazgatnak együtt és korábban mindketten arról beszéltek, hogy soha nem volt még ennyire mély kapcsolatuk másokkal.

Jim Curtis egy alkalommal arról beszélt, hogy talán már az előző életükben is ismerhették egymást, ennek köszönhetően lettek lelkitársak.

Sokáig titkolóztak a nyilvánosság előtt, azonban 2025 novemberében egy szerelmesfotóval tették hivatalossá a kapcsolatukat.

Idén áprilisban pedig a szerelmespár egyik barátja kikotyogta, hogy már a közös esküvőjüket tervezik.

Jennifer Aniston párja szűkkörű ceremóniát szeretne a tengerparton

A Jóbarátok sztárja a harmadik esküvőjére készül. Jennifer Aniston hamarosan kimondja a boldogító igent a szerelmének, Jim Curtisnek. A sztárpár ismerősei szerint a felek készen állnak erre a hatalmas lépésre és azt is tudják már, hogy milyen ceremóniát szeretnének. Sőt, egy bennfentes szerint már a dátum is meg van:

„Jen és Jim egy tengerparti esküvőt szeretnének, Malibuban. Nagyon egyszerű és szép szertartást szeretnének, csak a szűk baráti körük jelenlétében. Jim nagyon mély és jelentőségteljes személyiség, úgyhogy arra számítsatok, hogy a ceremónia is meghitt és bensőséges lesz. Főszerepben pedig az érzelmek lesznek. Ráadásul sokan azt hiszik, hogy még sok idő van az esküvőig. Jobb, ha tőlem tudjátok, hogy egy elég közeli dátumra tűzték ki az esküvő napját. Közeledik a nagy nap dátuma" – árulta el Jennifer Aniston barátja a Mirrornak.