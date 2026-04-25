Eva Longoria és Madonna életét is teljesen megváltoztatta ez az egy szokás - Sosem mondanának le róla

A jóga ma már szinte mindenhol jelen van: stúdiókban, edzőtermekben, TikTok-videókban és influenszerek reggeli rutinjában. Sokan azonban még mindig csak egy divatos mozgásformaként tekintenek rá – egy újabb trendként, ami jön és megy. Pedig azok, akik valóban beépítik a mindennapjaikba, egészen másról számolnak be. Jógázó sztárokat gyűjtöttünk össze!

Jógázó sztárok - Eva Longoria és a jóga kapcsolata már a Született feleségekben elkezdődött.

A világ legismertebb hírességei közül is sokan nem pusztán hobbiként tekintenek rá. Van, aki fizikai fájdalmak miatt kezdte, más a mentális terhelést akarta kezelni, és olyan is akad, aki egyszerűen csak választ keresett az életében felmerülő kérdésekre. A közös bennük az, hogy egyikük sem bánta meg – sőt, többen úgy érzik, a jóga nélkül ma teljesen más ember lennének. Olvasd el, kik azok a sztárok, akik jógáznak!

Jógázó sztárok, akiknek az élete is megváltozott tőle

Sting

„A jóga megtanított arra, hogyan legyek jelen. Ez az egyik legnagyobb ajándék az életemben” – mondta egy interjúban Sting, aki nem csak zenéiről, hanem spirituális életmódjáról is ismert. A legenda napi rutinjának része a jóga, amelyet feleségével együtt gyakorol. A rajongók szerint Sting kisugárzása is ennek köszönhető: mindig nyugodt, kiegyensúlyozott és energikus.

Eva Longoria

A Született feleségek sztárja is a jógában lelte meg a belső nyugalmát. „A jóga segít visszatérni önmagamhoz. Amikor túl sok minden történik körülöttem, ez az, ami lelassít” – árulta el Eva Longoria. Barátai szerint, amióta a színésznő jógázik, sokkal tudatosabban él, és a stresszt is jobban kezeli.

Madonna

„A jóga nem csak a testemet tartja karban, hanem az elmémet is. Ez az egyetlen dolog, ami igazán lecsendesít” – magyarázta Madonna. A popikon napi szinten jógázik, és nem is titkolja, hogy ez az egyik legfontosabb rituálé az életében. A bennfentesek szerint Madonna még a turnéi alatt is ragaszkodik a gyakorláshoz, reggeli jóga rutinja miatt képes akár kora hajnalban is felkelni.

Gisele Bündchen

A jóga segítségével keresi a test és a lélek harmóniáját Gisele Bündchen, aki nemcsak a kifutókon ragyog, hanem a wellness világában is példakép lett. A szupermodell régóta elkötelezett híve a jógának, amit szinte minden nap gyakorol, és közösségi oldalain gyakran oszt meg erről fotókat. „A jóga segített megtalálni az egyensúlyt a testem és a lelkem között. Nélküle nem lennék az, aki ma vagyok” – vallotta be.