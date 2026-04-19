Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 19., vasárnap Emma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Egyre aggasztóbb részletek kerülnek napvilágra a színésznő egészségi állapotáról. A szklerózis multiplexszel küzdő Christina Applegate ismerősei szerint a helyzet rosszabb lehet, mint azt korábban gondolták.

Christina Applegate-et még márciusban vitték kórházba, hogy pontosan miért, azt nem tudni. A hozzá közelállók azonban aggódnak és egyre többet beszélnek arról, hogy a színésznő egyre rosszabbul van. 

Christina Applegate évek óta küzd a szklerózis multiplexszel.
Forrás: Getty Images North America
  • Christina Applegate-et a múlt hónapban kórházba szállították Los Angelesben.
  • Nem tudni, hogy a szklerózis multiplex miatt kezelik-e.
  • Bennfentesek szerint nagyon rossz állapotban van.
  • A színésznő korábban élő pokolként jellemezte mindennapjait.
  • Képviselője nem kívánt részleteket közölni Applegate egészségi állapotáról.

Christina Applegate barátai aggódnak

Bár az nem tudni, hogy miért vitték kórházba Christina Applegate-et, a színésznőhöz közelállók szerint szívszorító a küzdelme. „Mindenkinek ott motoszkál a fejében, lehet, hogy 'holnap' már nem lesz köztünk” – fogalmazott egy bennfentes a Daily Mailnek

Egy másik forrás szerint a jelenlegi helyzet sem ad okot túlzott optimizmusra: „Rossz állapotban van” – mondta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a környezetében lévők nem adták fel a reményt. „Fel vannak készülve a tragédiára, de mindenki bízik az orvosi csapatában és az élni akarásában” – nyilatkozott.

A színésznő igazi harcos

A jólértesült hangsúlyozta, hogy bár Applegate igazi harcos, a betegséggel folytatott harca teljesen kimeríti, már a saját sírhelyét is megvásárolta. „Vannak jobb és nagyon rossz napjai; de igazán jó napjai nincsenek” – tette hozzá és azt is, hogy a színésznő lelkiállapotát jelentősen befolyásolják a barátai. „Annyi barátja van, akik ott vannak mellette, meghallgatják, megnevettetik vagy éppen együtt sírnak vele” − mondta a lap informátora. 

„Nem élvezem az életet”

Applegate korábban nyíltan beszélt állapotának súlyosságáról. 2024-ben egy podcastban úgy fogalmazott, hogy a nagyrészt ágyhoz kötött élete élő pokol. „Nem élvezem az életet. Már nem élvezem a dolgokat” – mondta akkor és hozzátette, depressziós

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
