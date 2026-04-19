Christina Applegate-et még márciusban vitték kórházba, hogy pontosan miért, azt nem tudni. A hozzá közelállók azonban aggódnak és egyre többet beszélnek arról, hogy a színésznő egyre rosszabbul van.

Christina Applegate évek óta küzd a szklerózis multiplexszel.

Christina Applegate-et a múlt hónapban kórházba szállították Los Angelesben.

Nem tudni, hogy a szklerózis multiplex miatt kezelik-e.

Bennfentesek szerint nagyon rossz állapotban van.

A színésznő korábban élő pokolként jellemezte mindennapjait.

Képviselője nem kívánt részleteket közölni Applegate egészségi állapotáról.

Christina Applegate barátai aggódnak

Bár az nem tudni, hogy miért vitték kórházba Christina Applegate-et, a színésznőhöz közelállók szerint szívszorító a küzdelme. „Mindenkinek ott motoszkál a fejében, lehet, hogy 'holnap' már nem lesz köztünk” – fogalmazott egy bennfentes a Daily Mailnek.

Egy másik forrás szerint a jelenlegi helyzet sem ad okot túlzott optimizmusra: „Rossz állapotban van” – mondta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a környezetében lévők nem adták fel a reményt. „Fel vannak készülve a tragédiára, de mindenki bízik az orvosi csapatában és az élni akarásában” – nyilatkozott.

A színésznő igazi harcos

A jólértesült hangsúlyozta, hogy bár Applegate igazi harcos, a betegséggel folytatott harca teljesen kimeríti, már a saját sírhelyét is megvásárolta. „Vannak jobb és nagyon rossz napjai; de igazán jó napjai nincsenek” – tette hozzá és azt is, hogy a színésznő lelkiállapotát jelentősen befolyásolják a barátai. „Annyi barátja van, akik ott vannak mellette, meghallgatják, megnevettetik vagy éppen együtt sírnak vele” − mondta a lap informátora.

„Nem élvezem az életet”

Applegate korábban nyíltan beszélt állapotának súlyosságáról. 2024-ben egy podcastban úgy fogalmazott, hogy a nagyrészt ágyhoz kötött élete élő pokol. „Nem élvezem az életet. Már nem élvezem a dolgokat” – mondta akkor és hozzátette, depressziós.

