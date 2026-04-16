Meghan Markle sokkoló vallomása: „Tíz éven át minden nap zaklattak és támadtak”

Rideg Léna
2026.04.16.
A sussexi hercegi pár 2018 óta most először tért vissza Ausztráliába. Körútjuk során a látogatások mellett Meghan Markle és Harry herceg is betekintést engedett abba, milyen hatással volt rájuk a nyilvánosság nyomása és az online világ árnyoldala.

Meghan Markle és Harry herceg ausztráliai körútja nemcsak hivatalos programokról és látványos megjelenésekről szól: a sussexi pár ezúttal meglepően személyes témákat is érintett. A melbourne-i látogatásuk során mindketten őszintén beszéltek a mentális egészséggel kapcsolatos tapasztalataikról, sőt, Meghan Markle egy egészen sokkoló kijelentést is tett.

Meghan Markle kendőzetlen őszinteséggel beszélt magánéletéről.
Meghan Markle kendőzetlen őszinteséggel beszélt magánéletéről.
Forrás: Getty Images AsiaPac
  • Meghan Markle arról beszélt Ausztráliában, hogy éveken át napi szinten érte online zaklatás
  • A hercegné úgy fogalmazott, ő volt „a világ legtöbbet trollkodott embere” az interneten
  • A közösségi médiát egy kegyetlenségre épülő iparágnak nevezte
  • Harry herceg a magányról és a segítségkérés nehézségéről beszélt
  • Édesanyja, Diana hercegnő elvesztése máig meghatározó élmény számára
  • A sussexi pár ausztráliai körútján több mentális egészséggel kapcsolatos témát is érintett
  • A látogatás során kórházakat, szervezeteket és rendezvényeket is felkerestek

Meghan Markle az internetes zaklatásról beszélt Ausztráliában

A hercegné a Swinburne Műszaki Egyetemen működő Batyr nevű ifjúsági mentálhigiénés szervezetnél járt, ahol diákokkal beszélgetett az online zaklatásról. Saját példáján keresztül mutatta be, milyen súlyos következményei lehetnek a közösségi médiában tapasztalható bántalmazásnak. Elmondása szerint éveken keresztül napi szinten érte támadás az interneten. „Tíz éven át minden nap zaklattak és támadtak. Én voltam a világ első számú céltáblája az interneten” – fogalmazott.

Meghan Markle szerint a digitális térben tapasztalható kegyetlenség nem egyedi jelenség, hanem egy sokkal szélesebb probléma része. Úgy látja, hogy a közösségi média egy olyan iparággá vált, amely gyakran a negatív tartalmakból és a kattintásvadászatból él. „Ez egy milliárd dolláros iparág, amely a kegyetlenségre épül – és ez nem fog egyik napról a másikra megváltozni”mondta, hozzátéve, hogy a fiataloknak különösen fontos, hogy megtanulják kezelni ezeket a helyzeteket, és mentálisan erősek maradjanak.

Harry herceg őszintén vallott a gyászról és a gyógyulásról

Harry herceg szintén megosztotta saját tapasztalatait. Beszélt arról, hogy a közösségi média hogyan járulhat hozzá a magány érzéséhez, és arról is, milyen nehézségek árán jutott el oda, hogy segítséget kérjen. Elmondta: volt egy pont az életében, amikor annyira mélyre került, hogy a konyha padlóján fekve, magzatpózban gondolkodott el azon, hogy talán ideje lenne segítséget kérnie.

A herceg később a Melbourne Parkban megrendezett InterEdge csúcstalálkozón is felszólalt, ahol a munkahelyi mentális egészség volt a középpontban. Beszédében felidézte édesanyja, Diana hercegnő 1997-es halálát, amely mindössze 12 éves korában érte. Elmondta, hogy a gyász és a folyamatos nyilvánosság komoly lelki terhet jelentett számára. „Gyerekként egy aranyhalas akváriumban élni – ennek megvannak a maga kihívásai. És ez képes teljesen összetörni az embert” – fogalmazott.

Harry azt is bevallotta, hogy hosszú ideig nem akarta elfogadni a hercegi szerepkörét. Úgy érezte, ez a világ az édesanyja életébe került, és ő maga is elutasította. „Nem akartam ezt a szerepet. Nem tetszett, amerre tart” – mondta. Végül azonban arra jutott, hogy Diana hercegnő azt szeretné, ha a rendelkezésére álló lehetőségeket arra használná, hogy pozitív változást hozzon a világba.

A pár ausztráliai körútja több helyszínt is érintett: ellátogattak egy gyermekkórházba, egy női hajléktalanszállóra és egy veterán múzeumába is, Meghan Markle pedig egy rövid vendégszereplést is vállalt a MasterChef Australia műsorában. A szakértők szerint a sussexiek akár jelentős bevételre is szert tehetnek az előadások és márkaegyüttműködések révén. Bár a látogatás számos hivatalos elemet tartalmaz, az biztos, hogy Meghan és Harry ezúttal a megszokottnál személyesebb oldalát mutatta meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
