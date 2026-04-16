Meghan Markle sokkoló vallomása: „Tíz éven át minden nap zaklattak és támadtak”

Meghan Markle és Harry herceg ausztráliai körútja nemcsak hivatalos programokról és látványos megjelenésekről szól: a sussexi pár ezúttal meglepően személyes témákat is érintett. A melbourne-i látogatásuk során mindketten őszintén beszéltek a mentális egészséggel kapcsolatos tapasztalataikról, sőt, Meghan Markle egy egészen sokkoló kijelentést is tett.

Forrás: Getty Images AsiaPac

A hercegné a Swinburne Műszaki Egyetemen működő Batyr nevű ifjúsági mentálhigiénés szervezetnél járt, ahol diákokkal beszélgetett az online zaklatásról. Saját példáján keresztül mutatta be, milyen súlyos következményei lehetnek a közösségi médiában tapasztalható bántalmazásnak. Elmondása szerint éveken keresztül napi szinten érte támadás az interneten. „Tíz éven át minden nap zaklattak és támadtak. Én voltam a világ első számú céltáblája az interneten” – fogalmazott.

Meghan Markle szerint a digitális térben tapasztalható kegyetlenség nem egyedi jelenség, hanem egy sokkal szélesebb probléma része. Úgy látja, hogy a közösségi média egy olyan iparággá vált, amely gyakran a negatív tartalmakból és a kattintásvadászatból él. „Ez egy milliárd dolláros iparág, amely a kegyetlenségre épül – és ez nem fog egyik napról a másikra megváltozni” – mondta, hozzátéve, hogy a fiataloknak különösen fontos, hogy megtanulják kezelni ezeket a helyzeteket, és mentálisan erősek maradjanak.

Harry herceg őszintén vallott a gyászról és a gyógyulásról

Harry herceg szintén megosztotta saját tapasztalatait. Beszélt arról, hogy a közösségi média hogyan járulhat hozzá a magány érzéséhez, és arról is, milyen nehézségek árán jutott el oda, hogy segítséget kérjen. Elmondta: volt egy pont az életében, amikor annyira mélyre került, hogy a konyha padlóján fekve, magzatpózban gondolkodott el azon, hogy talán ideje lenne segítséget kérnie.