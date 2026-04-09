„Élek és virulok!" Michael J. Fox megtörte a csendet, miután a halálhírét keltették a tévében

A Vissza a jövőbe sztárja, Michael J. Fox mindenkit nyugalomra intett, miután a CNN félrevezető videót közölt a haláláról. A színész menedzsmentje visszautasította a rosszindulatú pletykákat és tolmácsolták Michael szavait, mely szerint remekül érzi magát és továbbra is aktívan dolgozik a régóta tartó Parkinson-kórja ellenére is.

Forrás: Variety

Michael J. Fox halálhírét keltették A CNN kedd este egy félrevezető videómontázst közölt Michael J. Fox haláláról.

A felvételen a színész karrierjének fontosabb állomásait mutatták be, mintegy megemlékezvén az életéről.

A hírt később az online felületeiken és a közösségi médiában is megosztották, a sztár rajongói pedig több ezer gyászoló hozzászólást írtak.

Szerdán Michael J. Fox a menedzserén keresztül jelezte a csatornának, hogy továbbra is életben van, válaszul a tévétársaság törölte minden platformjáról a téves bejegyzéseket.

A tévétársaság nyilvánosan kért bocsánatot a végzetes baklövéséért

A Page Six információ szerint a CNN szóvivője nyilvánosan bocsánatot kért a színésztől, amiért megosztották a „Remembering the life of actor Michael J. Fox" című felvételt.

„A csomagot tévesen tettük közzé, eltávolítottuk minden platformunkról és elnézést kértünk Michael J. Foxtól és a családjától a nekik okozott kellemetlenség miatt" – nyilatkozta a csatorna.

A hír hallatán a világsztár is megszólalt, rövid üzenetet küldött a rajongóinak és az érte aggódóknak a menedzserén keresztül:

„Michael remekül van. Tegnap a PaleyFesten volt, még színpadra is lépett és interjúkat is adott. Később pedig csatlakozott a Shrinking című sorozat 3. évada után tartott stábbulihoz" – olvasható a közleményben. Bár a Parkinson-kórral küzdő sztár korábban arról beszélt, hogy a betegsége miatt valószínűleg nem fogja megélni a 80 éves kort, attól még a rajongók reménykednek benne, hogy igaz a mondás, hogy akinek a halálhírét keltik, sokáig fog élni.

A Michael J. Fox betegségével kapcsolatos korábbi cikkeinket itt tudod elolvasni: