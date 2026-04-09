Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 9., csütörtök

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tévedés

„Élek és virulok!" Michael J. Fox megtörte a csendet, miután a halálhírét keltették a tévében

tévedés Michael J. Fox halálhír Parkinson-kór
Komáromi Bence
2026.04.09.
Egy hatalmas amerikai tévétársaság tévedésből megosztotta a színész halálhírét az esti műsorsávban. Michael J. Foxnak ezért nyilvánosan kellett megnyugtatnia a „gyászoló" rajongóit.

A Vissza a jövőbe sztárja, Michael J. Fox mindenkit nyugalomra intett, miután a CNN félrevezető videót közölt a haláláról. A színész menedzsmentje visszautasította a rosszindulatú pletykákat és tolmácsolták Michael szavait, mely szerint remekül érzi magát és továbbra is aktívan dolgozik a régóta tartó Parkinson-kórja ellenére is.

Michael J. Fox halálhírét keltették a televízióban
Michael J. Fox halálhírét keltették a televízióban
Forrás: Variety

Michael J. Fox halálhírét keltették

  • A CNN kedd este egy félrevezető videómontázst közölt Michael J. Fox haláláról.
  • A felvételen a színész karrierjének fontosabb állomásait mutatták be, mintegy megemlékezvén az életéről.
  • A hírt később az online felületeiken és a közösségi médiában is megosztották, a sztár rajongói pedig több ezer gyászoló hozzászólást írtak.
  • Szerdán Michael J. Fox a menedzserén keresztül jelezte a csatornának, hogy továbbra is életben van, válaszul a tévétársaság törölte minden platformjáról a téves bejegyzéseket.

A tévétársaság nyilvánosan kért bocsánatot a végzetes baklövéséért

A Page Six információ szerint a CNN szóvivője nyilvánosan bocsánatot kért a színésztől, amiért megosztották a „Remembering the life of actor Michael J. Fox" című felvételt. 

„A csomagot tévesen tettük közzé, eltávolítottuk minden platformunkról és elnézést kértünk Michael J. Foxtól és a családjától a nekik okozott kellemetlenség miatt" – nyilatkozta a csatorna.

A hír hallatán a világsztár is megszólalt, rövid üzenetet küldött a rajongóinak és az érte aggódóknak a menedzserén keresztül:

„Michael remekül van. Tegnap a PaleyFesten volt, még színpadra is lépett és interjúkat is adott. Később pedig csatlakozott a Shrinking című sorozat 3. évada után tartott stábbulihoz" – olvasható a közleményben. Bár a Parkinson-kórral küzdő sztár korábban arról beszélt, hogy a betegsége miatt valószínűleg nem fogja megélni a 80 éves kort, attól még a rajongók reménykednek benne, hogy igaz a mondás, hogy akinek a halálhírét keltik, sokáig fog élni.

A Michael J. Fox betegségével kapcsolatos korábbi cikkeinket itt tudod elolvasni:

"Azt hittem, csak másnapos vagyok" – Michael J. Fox elárulta, hogyan kezdődött nála a Parkinson-kór

A világsztár hosszú ideig félreértette teste figyelmeztető jelzéseit: a Parkinson-kór első tüneteit egy átmulatott éjszaka következményének gondolta. Michael J. Fox memoárjában ír arról, miként kapta meg 29 évesen az életét alapjaiban felforgató diagnózist, és hogyan próbált eltűnni a nyilvánosság elől.

Michael J. Fox megrázó vallomása: „Már nem próbálok járni, annyi csontom eltört”

A Vissza a jövőbe sztárja őszintén beszélt a Parkinson-kórral vívott harcáról. A Michael J. Fox elárulta, hogy a betegsége miatt annyi csonttörése volt az elmúlt években, hogy ma már nem mer önállóan járni és nem is megy jól neki.

Michael J. Fox megszólalt, lesújtó az állapota: „Folyamatosan új fizikai kihívásokkal szembesülök”

A Vissza a jövőbe színésze egy interjúban mesélt arról, hogyan küzd a Parkinson-kórral járó mindennapi nehézségekkel, és miként őrzi meg optimizmusát a betegsége ellenére. Michael J. Fox egy új könyv kiadására készül, az ideje többi részében alapítványa munkáját segíti.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu