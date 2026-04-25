„Az esküvőm napján is rá fogok gondolni” – Liam Payne volt barátnője, Kate Cassidy újra a szerelmet keresi

Új fejezet kezdődhet Liam Payne egykori barátnője életében: a 27 éves nő másfél évvel a tragédia után úgy érzi, készen áll arra, hogy újra rátaláljon a szerelem. Az influenszer ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindig szeretni fogja a One Direction egykori sztárját.

Liam Payne és Kate Cassidy két éven át alkottak egy párt.

Liam Payne halála az egész világot megrázta

Kate teljesen összetört, amikor Liam Payne 2024 októberében, 31 évesen életét vesztette, miután lezuhant egy hotel erkélyéről Buenos Airesben. A pár a tragédiát megelőzően két évig volt együtt, kapcsolatuk pedig őszinte és meghatározó volt számára. Az influenszer most egy Instagram-videóban beszélt arról, hogy elérkezettnek látja az időt a továbblépésre. „Készen állok arra, hogy újra randizni kezdjek. Másfél év telt el Liam halála óta. Úgy gondolom, a veszteség utáni szerelem a gyász egy fontos része, bár még nem tudom, milyen lesz ez az érzés” – fogalmazott.

Hozzátette: mindig is szeretett szerelmes lenni, és a jövőben családot szeretne.

„Egy nap gyerekeket akarok, családot akarok, és tudom, hogy Liam is ezt kívánná nekem. Ha a helyzet fordított lenne, én is azt szeretném, hogy boldog legyen és újra szerelmes lehessen.”

Mély érzelmek fűzik a One Direction egykori sztárjához

Kate ugyanakkor világossá tette: érzései nem változnak. „Mindig szeretni fogom Liamet, és ez soha nem fog megváltozni, függetlenül attól, hogy ki lép be az életembe. Az esküvőm napján is rá fogok gondolni, és életem végéig minden nap eszembe jut majd.”

Korábban a TikTokon is hangsúlyozta, hogy a jövőbeli párjának el kell fogadnia ezt a helyzetet. „Bárkivel is leszek, tudnia kell, hogy Liamet mindig szeretni fogom. Mindig beszélni fogok róla, nevetni fogok rajta, és néha sírni is fogok miatta. Ő nemcsak egy híresség volt számomra, hanem a szerelmem.”

A kritikákra reagálva arról is beszélt, mennyire fáj neki, amikor emiatt támadják. „Nagyon bánt, hogy sokan ezért bírálni próbálnak. Liam az életem egyik legfontosabb része volt. A legjobb barátom volt, és úgy gondoltam, vele töltöm majd az életem.”

Bár Kate Cassidy tisztában van azzal, hogy egyszer továbblép, a múltját nem akarja elengedni. „Egy nap férjhez szeretnék menni, gyerekeket szeretnék, de Liam mindig velem marad. Amikor valaki meghal, kétszer hal meg: egyszer akkor, amikor valóban meghal, és másodszor akkor, amikor már nem beszélnek róla. Nem fogom hagyni, hogy Liam kétszer haljon meg. Örökké szeretni fogom.”