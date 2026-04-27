Aggódnak a rajongók: Nicole Kidmant szirénázó mentőautó szállította kórházba – Videó

Rendkívül nehéz időszakon van túl Nicole Kidman. Az elmúlt hónapokban ugyanis megjárta a mennyországot és a poklot is. Sorra jelenti be az újabbnál újabb filmjeit és munkáit, miközben a magánéletében folyamatosan helyt kell állnia, miközben minden darabokra hullik körülötte. Nem véletlen, hogy sokat fogyott az elmúlt hetekben, nemrég pedig a szervezete annyira legyengült, hogy az egyik forgatásáról szirénázó mentőautó szállította őt kórházba. Mutatjuk a részleteket!
Leromlott Nicole Kidman egészsége a lelki megterhelések hatására
2024 szeptemberében Nicole Kidman elvesztette az édesanyját. A két nő nagyon szoros viszonyban volt egymással, emiatt pedig a színésznő később egy új szakma kitanulását választotta életcéljául. Egy évvel a tragédia után pedig újabb fájdalom érte az Oscar-díjat színésznőt: váratlanul bejelentette, hogy elvált a férjétől, Keith Urbantól, akivel 19 évig voltak házasok.
Egy ilyen szívszorító időszak után nem véletlen, hogy a rajongók a szívükhöz kaptak, amikor kiderült, hogy a színésznőt a sürgősségi osztályra szállították, miután összeesett a Margo bajban van című sorozat forgatásán. Most kiderült, hogy egy betegség állt Nicole Kidman rosszulléte mögött.
A Nicole Kidmannel kapcsolatos korábbi cikkeinket itt tudhatod elolvasni: