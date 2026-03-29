Hatalmas trend a TikTokon Pamela Anderson '90-es évekbeli laza kontya – így készítheted el

A kócos konty még sose volt ilyen divatos! Pamela Anderson '90-es években hordott frizurája most szupernépszerű a TikTokon. Nézd meg, hogyan készítheted el te is a laza kontyot!

Kevés híresség tudott akkora stílusikonná válni, mint Pamela Anderson. A ’90-es években nemcsak szexszimbólumként, hanem divatdiktátorként is meghatározó volt, aminek a hatása ma is visszaköszön a trendekben. A jellegzetes, lazán feltűzött, kissé kócos, laza kontya ma újra reneszánszát éli, és egyre többen próbálják újraértelmezni ezt az effortless, mégis nőies frizurát. Nem véletlen, hogy külön trend épült rá – mutatjuk, miért lett ismét mindenki kedvence ez a laza, ikonikus hajviselet!

Pamela Anderson laza kontya a '90-es években.
A Pamela Anderson frizura, ami 30 év után is szupernépszerű

  • Pamela Anderson '90-es évek frizurája trendinggel a TikTokon, és többen is megkísérelték utánozni az ikont.
  • A laza konty vagy félig felfogott haj könnyebben elkészíthető, mint az elsőre gondolnád.
  • Pamela Anderson elárulta a pikáns titkot az ikonikus kócos hajáról.

Pamela Anderson stílusának egyik legikonikusabb eleme a vékony szemöldök és a platinaszőke hajszín mellett a lazán összedobott, kócos konty volt, amely mára igazi védjegyévé vált. A ’90-es évek legendás frizurája most újra hódít, és a TikTok beautygurui szinte megszállottan próbálják újraalkotni.

A félig vagy teljesen feltűzött, kissé rendezetlen konty elkészítéséhez rétegezett haj, valamint egy hajszárító vagy hajsütő is jól jöhet. A 2026-os hajtrend egyik legnagyobb előnye, hogy nem a tökéletességről szól: minél lazább és kuszább az összhatás, annál divatosabb.

Nem meglepő, hogy rengeteg videó és próbálkozás született már a stílus újraértelmezésére. Sőt, Pamela Anderson egy a British Vogue számára készült videóban még egy pikáns kulisszatitkot is megosztott arról, hogyan készült annak idején ez az ikonikus frizura.

Nézd meg Pamela Anderson videóját a szóban forgó frizuráról!

Ahogy a videóban is elhangzik, Pamela Anderson saját bevallása szerint a ’90-es években még apró tangáit is bevetette hajgumiként – ami abszolút passzol a korszak vadóc hangulatához. Bár a sztori hihető, az ikonikus konty elkészítése azért ennél jóval összetettebb.

A több milliós nézettségű TikTok-videók lépésről lépésre megmutatják, hogyan lehet újraalkotni ezt a laza, mégis dögös frizurát, ami mára ismét meghódította a szépségtrendeket.

Laza konty készítése

Fésüld át alaposan a hajad. Kezd el összefogni, úgy, hogy az első két tincsed középen elválasztva maradjon, de a hajad többi része hátra fésülve legyen. Magasan, a fejed tetejére gumizd össze a hajad, úgy hogy az nagyon laza legyen. Az nem jó, ha a hajad nagyon feszes, és rásimul a fejedre. Húz ki egy-egy vékony tincset a füled mellett. Ha ezzel megvagy egy hajsütőre vagy hajszárítóra lesz szükséged. A hajsütővel nagy hullámokba süsd a copfod loknijait, és a kihúzott tincseket is. Ha hajszárítót használsz, egy körkefével szárítsd hullámosra a copfod. A következő lépesnél kezd el áthúzni a hajad kontyba, addig amíg teljesen el nem fogy a hajhosszod. A nagy gubancot hullámcsatokkal rögzítsd, hogy egy helyben maradjon. Így dúsabbnak tűnik majd a hajad. Mindenképpen használj hajlakkot és akár texturáló sprayt is, hogy a hullámok sokáig megtartsák formájukat. 

Nézd meg hasonló TikTok-hajtrendes cikkeinket is:

A hajad megmutatja, ha szerelmes vagy? A TikTok szerint igen!

Ismerkedj meg a hajteória TikTok trenddel!

Szeretnél olyan hullámos hajat, amilyen Kylie Jennernek van? Mutatjuk, hogy érheted el — VIDEÓ

Így készíti el meghatározó haját Kylie Jenner!

Új hajszínnel nyitjuk az évet: íme a tejestea hajszín, amit a sztárok is imádnak

A 2026-os év egyik legmeghatározóbb szépségtrendje a tejestea hajszín lesz, amely a hideg tónusú bronde árnyalatok kifinomultabb változata. Nem véletlen, hogy a sztárok körében is gyorsan népszerűvé vált: egyszerre elegáns, természetes és modern. Mutatjuk, mit érdemes tudni az új kedvencről.

 

