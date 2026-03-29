Hatalmas trend a TikTokon Pamela Anderson '90-es évekbeli laza kontya – így készítheted el

Kevés híresség tudott akkora stílusikonná válni, mint Pamela Anderson. A ’90-es években nemcsak szexszimbólumként, hanem divatdiktátorként is meghatározó volt, aminek a hatása ma is visszaköszön a trendekben. A jellegzetes, lazán feltűzött, kissé kócos, laza kontya ma újra reneszánszát éli, és egyre többen próbálják újraértelmezni ezt az effortless, mégis nőies frizurát. Nem véletlen, hogy külön trend épült rá – mutatjuk, miért lett ismét mindenki kedvence ez a laza, ikonikus hajviselet!

Pamela Anderson laza kontya a '90-es években.

Forrás: gettyimages

A Pamela Anderson frizura, ami 30 év után is szupernépszerű Pamela Anderson '90-es évek frizurája trendinggel a TikTokon, és többen is megkísérelték utánozni az ikont.

A laza konty vagy félig felfogott haj könnyebben elkészíthető, mint az elsőre gondolnád.

Pamela Anderson elárulta a pikáns titkot az ikonikus kócos hajáról.

Pamela Anderson stílusának egyik legikonikusabb eleme a vékony szemöldök és a platinaszőke hajszín mellett a lazán összedobott, kócos konty volt, amely mára igazi védjegyévé vált. A ’90-es évek legendás frizurája most újra hódít, és a TikTok beautygurui szinte megszállottan próbálják újraalkotni.

A félig vagy teljesen feltűzött, kissé rendezetlen konty elkészítéséhez rétegezett haj, valamint egy hajszárító vagy hajsütő is jól jöhet. A 2026-os hajtrend egyik legnagyobb előnye, hogy nem a tökéletességről szól: minél lazább és kuszább az összhatás, annál divatosabb.

Nem meglepő, hogy rengeteg videó és próbálkozás született már a stílus újraértelmezésére. Sőt, Pamela Anderson egy a British Vogue számára készült videóban még egy pikáns kulisszatitkot is megosztott arról, hogyan készült annak idején ez az ikonikus frizura.

Nézd meg Pamela Anderson videóját a szóban forgó frizuráról!

Ahogy a videóban is elhangzik, Pamela Anderson saját bevallása szerint a ’90-es években még apró tangáit is bevetette hajgumiként – ami abszolút passzol a korszak vadóc hangulatához. Bár a sztori hihető, az ikonikus konty elkészítése azért ennél jóval összetettebb.

A több milliós nézettségű TikTok-videók lépésről lépésre megmutatják, hogyan lehet újraalkotni ezt a laza, mégis dögös frizurát, ami mára ismét meghódította a szépségtrendeket.