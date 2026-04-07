2026. ápr. 7., kedd

Botrány, rivalizálás és nagy visszatérés: megjött Az ördög Pradát visel 2 utolsó előzetese – Videó

Anne Hathaway Az Ördög Pradát visel Meryl Streep
Rideg Léna
2026.04.07.
Közel két évtized után újra felpörög a divatvilág egyik legikonikusabb története. Az ördög Pradát visel 2 utolsó, közel kétperces előzetese azt sugallja, hogy a folytatás még több drámát, feszültséget és emlékezetes pillanatot tartogat, mint az első rész.

Már a célegyenesben jár Az ördög Pradát visel 2 bemutatója, és ennek megfelelően megérkezett a folytatás utolsó, nagyszabású előzetese is. A 20th Century Studios által közzétett trailer új jeleneteket villant fel a várva várt produkcióból, amelyben ismét együtt láthatjuk a két ikonikus főszereplőt.

Megérkezett Az ördög Pradát visel 2 utolsó előzetese, amelyben már felcsendül Lady Gaga és Doechii közös dala, a Runway is.
  • Megérkezett Az ördög Pradát visel 2. végső előzetese
  • Új jeleneteket is mutat a trailer
  • Emily már Miranda riválisaként tér vissza
  • Nigel karaktere is feltűnik a folytatásban
  • A film április 30-án érkezik a mozikba

Az ördög Pradát visel 2 utolsó előzeteséből már sejthető, milyen dráma vár ránk

A friss képsorokból kiderül, hogyan sodorja újra egymás mellé az élet Andy Sachsot és Miranda Priestlyt, akiket természetesen Anne Hathaway és Meryl Streep alakít. A történet szerint Andy ezúttal egy kényes helyzet megoldásában segíthet korábbi főnökének, miközben saját ambíciói is előtérbe kerülnek: felmerül benne, hogy könyvet ír a divatipar egyik legbefolyásosabb alakjáról.

A folytatás középpontjában a Runway magazin vezetője áll, aki a nyomtatott sajtó hanyatlásával és a reklámbevételek csökkenésével kénytelen szembenézni, miközben saját karrierjének jövője is kérdésessé válik. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egykori asszisztense, Emily Charlton – Emily Blunt alakításában – időközben komoly befolyásra tett szert az iparágban, és immár Miranda egyik legnagyobb riválisaként lép fel. A visszatérő szereplők között ott van a Stanley Tucci által megformált Nigel is, így a jól ismert karakterek új dinamikában találkoznak.

David Frankel rendező szerint a film egyik központi témája a változás és az alkalmazkodás. A karakterek két évtizeddel később, teljesen más élethelyzetben térnek vissza, miközben a médiavilág is gyökeresen átalakult körülöttük. A történet egy negyvenes éveiben járó nő útkereséséről is szól, arról, hogyan lehet elfogadni a valóságot olyannak, amilyen, nem pedig olyannak, amilyennek látni szeretnénk.

Az új előzetes megjelenése azért is különösen figyelemre méltó, mert az első trailer hatalmas sikert aratott: 24 óra alatt 222 millió megtekintést ért el, ezzel a stúdió történetének legnézettebb előzetese lett. A legelső, még novemberben bemutatott kedvcsináló szintén rekordokat döntött, és a 2025-ös év legnézettebb trailerének számított 181,5 milliós megtekintéssel – részben annak köszönhetően, hogy a nézettség jelentős része Anne Hathaway közösségi médiás megosztásaiból érkezett.

Az eredeti Az ördög Pradát visel – amely Lauren Weisberger azonos című regényén alapul – világszerte több mint 326 millió dolláros bevételt hozott, és a mai napig népszerű a nézők körében – írja a Deadline.

 A folytatás magyarországi premierje április 30-án lesz a mozikban.

Nézd meg Anne Hathaway és Meryl Streep legmenőbb szettjeit – Ezeket viselték az Ördög Pradát visel 2 turnéján

Nosztalgia, luxus és a legendás cerulean-kék: Anne Hathaway és Meryl Streep stílusosabb, mint valaha! Megkezdődött Az Ördög Pradát visel 2 sajtókörútja, a színésznők pedig máris bebizonyították, hogy majdnem húsz év után is ők a divatvilág vitathatatlan királynői.

Meryl Streep elárulta, mely két világsztárt "másolta" Miranda Priestly karakteréhez − Egyik sem Anna Wintour

Meryl Streep két évtizeddel a film bemutatója után tisztázta, melyik két hollywoodi legenda inspirálta. Az ördög Pradát visel divatszerkesztője férfiaktól merített ihletet.

Az ördög Pradát visel 2.: Anne Hathaway kikötötte, milyen modellek szerepelhetnek a folytatásban

Ahogy közeleg a májusi premier, egyre több kulisszatitkot árul el Meryl Streep és Anne Hathaway a kultikus film folytatásáról. Az ördög Pradát visel 2 forgatásán nemcsak a divatvilág árnyoldalai kerültek fókuszba, hanem komoly döntések is születtek arról, milyen értékeket képviseljen a produkció.

 

