Botrány, rivalizálás és nagy visszatérés: megjött Az ördög Pradát visel 2 utolsó előzetese – Videó

Már a célegyenesben jár Az ördög Pradát visel 2 bemutatója, és ennek megfelelően megérkezett a folytatás utolsó, nagyszabású előzetese is. A 20th Century Studios által közzétett trailer új jeleneteket villant fel a várva várt produkcióból, amelyben ismét együtt láthatjuk a két ikonikus főszereplőt.

Megérkezett Az ördög Pradát visel 2 utolsó előzetese, amelyben már felcsendül Lady Gaga és Doechii közös dala, a Runway is.

Forrás: GC Images

Megérkezett Az ördög Pradát visel 2. végső előzetese

Új jeleneteket is mutat a trailer

Emily már Miranda riválisaként tér vissza

Nigel karaktere is feltűnik a folytatásban

A film április 30-án érkezik a mozikba

Az ördög Pradát visel 2 utolsó előzeteséből már sejthető, milyen dráma vár ránk

A friss képsorokból kiderül, hogyan sodorja újra egymás mellé az élet Andy Sachsot és Miranda Priestlyt, akiket természetesen Anne Hathaway és Meryl Streep alakít. A történet szerint Andy ezúttal egy kényes helyzet megoldásában segíthet korábbi főnökének, miközben saját ambíciói is előtérbe kerülnek: felmerül benne, hogy könyvet ír a divatipar egyik legbefolyásosabb alakjáról.

A folytatás középpontjában a Runway magazin vezetője áll, aki a nyomtatott sajtó hanyatlásával és a reklámbevételek csökkenésével kénytelen szembenézni, miközben saját karrierjének jövője is kérdésessé válik. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egykori asszisztense, Emily Charlton – Emily Blunt alakításában – időközben komoly befolyásra tett szert az iparágban, és immár Miranda egyik legnagyobb riválisaként lép fel. A visszatérő szereplők között ott van a Stanley Tucci által megformált Nigel is, így a jól ismert karakterek új dinamikában találkoznak.

David Frankel rendező szerint a film egyik központi témája a változás és az alkalmazkodás. A karakterek két évtizeddel később, teljesen más élethelyzetben térnek vissza, miközben a médiavilág is gyökeresen átalakult körülöttük. A történet egy negyvenes éveiben járó nő útkereséséről is szól, arról, hogyan lehet elfogadni a valóságot olyannak, amilyen, nem pedig olyannak, amilyennek látni szeretnénk.

Az új előzetes megjelenése azért is különösen figyelemre méltó, mert az első trailer hatalmas sikert aratott: 24 óra alatt 222 millió megtekintést ért el, ezzel a stúdió történetének legnézettebb előzetese lett. A legelső, még novemberben bemutatott kedvcsináló szintén rekordokat döntött, és a 2025-ös év legnézettebb trailerének számított 181,5 milliós megtekintéssel – részben annak köszönhetően, hogy a nézettség jelentős része Anne Hathaway közösségi médiás megosztásaiból érkezett.