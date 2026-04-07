2026. ápr. 7., kedd

Victoria Beckham szőkére váltott: az egykori Spice Girl dögösebb, mint valaha – Fotó

Rideg Léna
2026.04.07.
Egy jól eltalált hajszínváltás néha többet ér bárminél. Ezt most Victoria Beckham is tökéletesen bizonyította legfrissebb megjelenésével: az üzletasszony új frizurája minden tekintetet magára vonzott.

Victoria Beckham ismét bebizonyította, hogy néha egy apró változtatás is elég ahhoz, hogy teljesen új megjelenést varázsoljon magának: ezúttal világosabb hajszínnel és szemmel láthatóan hosszabb frizurával jelent meg a nyilvánosság előtt.

Victoria Beckhamnek remekül áll a szőke.
Forrás: MLS

Victoria Beckham új hajszínnel hódít

A divattervezőt Miamiban kapták lencsevégre, ahol családjával együtt ünnepelte férje, David Beckham új stadionjának megnyitóját. A 750 millió dolláros beruházás hivatalosan is elkészült, az eseményre pedig a Beckham család apraja-nagyja összegyűlt.

Victoria ezúttal is hozta a rá jellemző kifinomult eleganciát: a saját márkájából választott egy látványos fehér szettet. A laza hatású összeállítás egy bő szárú nadrágból és egy blézerből állt, amely alá mélyebben kivágott felsőt választott. A monokróm összhatást magassarkú cipővel, egy letisztult övvel és ékszerekkel tette teljessé. 

Bár első pillantásra nem feltétlenül ez tűnik fel, a megjelenés egyik legizgalmasabb részlete mégis a frizurája volt. 

A divattervezőnek ezúttal lágy, szőke melírokkal frissítették fel a haját: az új árnyalat modern, napfényes hatást ad az összképnek, és a fotókat elnézve olyan, mintha Victoria haja valamivel hosszabb is lenne, mint korábban.

Victoria Beckham haja mindig is központi szerepet játszott

Victoria egyébként sosem félt kísérletezni a hajával. Az évek során viselt már hosszú póthajat, ikonikus rövid frizurát, sötétebb és világosabb árnyalatokat is, vagyis a haj mindig fontos része volt az önkifejezésének. Ennek ellenére korábban bevallotta, hogy a hajformázás nem tartozik az erősségei közé.

Még 2019-ben mesélt arról, hogy a legtöbb alkalommal meglehetősen egyszerű módszerrel készül el reggelente. Saját bevallása szerint a hajmosás után előre dönti a fejét, nagyjából megszárítja a haját, majd összefogja és kontyba tűzi a feje tetején. Mint mondta, sokszor így indul dolgozni is, mert egyszerűen nem tudja szépen beszárítani a haját. Persze emiatt aligha kell aggódnia, hiszen a fodrásza nem más, mint közeli barátja, Ken Paves, akivel kapcsolatuk annyira szoros, hogy a szakember egyben Victoria és David lánya, Harper keresztszülője is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
