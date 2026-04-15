Megvan az új Aragorn – Kiderült a The Hunt for Gollum teljes szereposztása

Hajdu Viktória
2026.04.15.
Végre fény derült a kilétére! Hivatalosan is megvan, hogy ki lett az új Aragorn a Gollam-filmben. Szerinted hogy hozza majd a dögös harcost az új színész?

Úgy tűnik, Középfölde újra mozgolódni kezdett. A rajongók már hónapok óta figyelnek minden apró hírmorzsát a készülő The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum kapcsán, amely időben még A Gyűrűk Ura eseményei előtt játszódik. A történet középpontjában az a küldetés áll, amelyben több karakter is Gollam nyomába ered – még mielőtt Frodóék elhagynák a Megyét. De vajon ki kapta az új Aragorn szerepét? 

Végre kiderült, hogy ki lesz az új Aragorn a Golllam filmben. 
Nem az a színész lett az új Aragorn, akit mindenki várt – Itt a The Hunt for Gollum nagy bejelentése

  • Új információk érkeztek a készülő A Gyűrűk Ura-filmről, a The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum szereposztásáról.
  • Több ikonikus karakter visszatér, köztük Ian McKellen és Elijah Wood.
  • A legnagyobb kérdés végre eldőlt: kiderült, ki játssza Aragornt és nem az, akire sokan számítottak.

A produkciót ráadásul nem más rendezi, mint Andy Serkis, aki természetesen ismét életre kelti a gyűrű által megnyomorított Szméagolt – ahogy korábban már beszámoltunk róla. A rajongók örömére több ikonikus szereplő is visszatér: 

Ian McKellen újra Gandalfként jelenik meg, míg Elijah Wood ismét magára ölti Frodó köpenyét. Sőt, a Hobbit-filmekből ismert tünde király, Thranduil is feltűnik majd, akit ismét Lee Pace alakít.

A legnagyobb kérdés azonban sokáig az volt: ki lesz a fiatal Aragorn, vagyis a titokzatos Vándor, aki fontos szerepet játszik Gollam felkutatásában. A rajongói pletykák szerint a karaktert az egyre népszerűbb Leo Woodall játszhatja majd – ezt még Elijah Wood is kommentálta egy interjúban. Sokan már kész tényként kezelték a hírt.

A CinemaConon azonban az imáinkat meghallgatták 

Kiderült, hogy bár Leo Woodall valóban szerepel a filmben, de nem Aragornt alakítja. Ő Halvardot játssza majd, egy dúnadan harcost. 

Aragorn szerepét viszont egy sokkal ismertebb színész kapta: Jamie Dornan.

Jamie Dornan lesz az új Aragorn. 
Igen, az a Jamie Dornan, akit a legtöbben Christian Grey szerepéből ismernek A szürke 50 árnyalata-filmekből. A casting elsőre talán meglepő, de a rajongók már most kíváncsiak, hogyan áll majd neki a Vándor ikonikus köpenye és az a kicsit búskomor szexi vándorarc. 

A szereposztásban más nagy név is feltűnik

Kate Winslet egy teljesen új karaktert alakít majd, akit Marigolnak hívnak. A figuráról egyelőre keveset tudni, de az biztos, hogy fontos szerepet kap a történetben. 

A film forgatókönyvén a klasszikus trilógia alkotói közül Fran Walsh és Philippa Boyens is dolgoznak, így a rajongók remélhetik, hogy a történet hangulata hű marad J. R. R. Tolkien világához.

A The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum bemutatóját jelenleg 2027. december 17-ére tervezik. És ha ez nem lenne elég, egy másik A Gyűrűk Ura-film is készül, amely Frodó és a hobbitok korábbi kalandjaira fókuszál majd.

Középfölde tehát ismét moziba költözik és úgy tűnik, Aragorn új arccal, de ugyanazzal a legendával tér vissza.

