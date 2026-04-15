Megvan az új Aragorn – Kiderült a The Hunt for Gollum teljes szereposztása

Úgy tűnik, Középfölde újra mozgolódni kezdett. A rajongók már hónapok óta figyelnek minden apró hírmorzsát a készülő The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum kapcsán, amely időben még A Gyűrűk Ura eseményei előtt játszódik. A történet középpontjában az a küldetés áll, amelyben több karakter is Gollam nyomába ered – még mielőtt Frodóék elhagynák a Megyét. De vajon ki kapta az új Aragorn szerepét?

Több ikonikus karakter visszatér, köztük Ian McKellen és Elijah Wood.

A produkciót ráadásul nem más rendezi, mint Andy Serkis, aki természetesen ismét életre kelti a gyűrű által megnyomorított Szméagolt – ahogy korábban már beszámoltunk róla. A rajongók örömére több ikonikus szereplő is visszatér:

Ian McKellen újra Gandalfként jelenik meg, míg Elijah Wood ismét magára ölti Frodó köpenyét. Sőt, a Hobbit-filmekből ismert tünde király, Thranduil is feltűnik majd, akit ismét Lee Pace alakít.

A legnagyobb kérdés azonban sokáig az volt: ki lesz a fiatal Aragorn, vagyis a titokzatos Vándor, aki fontos szerepet játszik Gollam felkutatásában. A rajongói pletykák szerint a karaktert az egyre népszerűbb Leo Woodall játszhatja majd – ezt még Elijah Wood is kommentálta egy interjúban. Sokan már kész tényként kezelték a hírt.

A CinemaConon azonban az imáinkat meghallgatták

Kiderült, hogy bár Leo Woodall valóban szerepel a filmben, de nem Aragornt alakítja. Ő Halvardot játssza majd, egy dúnadan harcost.

Aragorn szerepét viszont egy sokkal ismertebb színész kapta: Jamie Dornan.

Igen, az a Jamie Dornan, akit a legtöbben Christian Grey szerepéből ismernek A szürke 50 árnyalata-filmekből. A casting elsőre talán meglepő, de a rajongók már most kíváncsiak, hogyan áll majd neki a Vándor ikonikus köpenye és az a kicsit búskomor szexi vándorarc.