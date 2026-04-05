Horváth Angéla
2026.04.05.
Súlyos állítások láttak napvilágot II. Erzsébet királynő utolsó éveiről: egy friss életrajz szerint András herceg zsarolta az édesanyját, amikor annak egészségi állapota már jelnetősen megromlott. A könyv szerzője úgy véli, a herceg viselkedése az uralkodó döntéshozatalaira is hatással lehetett.

Andrew Lownie történész Entitled: The Rise and Fall of the House of York című könyve András herceg pályafutását és botrányait dolgozza fel, különös részletességgel koncentrál Erzsébet királynő utolsó éveire. A szerző az oxfordi irodalmi fesztiválon ismertette kutatásainak főbb megállapításait.

 Andrew Mountbatten-Windsor zsarolhatta édesanyját, Erzsébet királynőt
Erzsébet királynő már nem volt önmaga az utolsó éveiben

Lownie azt állítja, hogy András herceg ebben az időszakban nyomást gyakorolt édesanyjára, és igyekezett rávenni bizonyos döntések meghozatalára. A könyv szerint a királynő mentális állapota ekkorra már jelentősen romlott, és a szerző értelmezése alapján a herceg ezt a helyzetet a saját céljainak elérésére használhatta fel. Lownie úgy fogalmaz, hogy a királynő élete végére „teljesen szenilissé vált”, éppen ezért ebben az időszakban már Károly vitte a fontosabb ügyeket. A történész forrása úgy fogalmazott: már önmagában az is komoly kérdéseket vet fel, ha felmerül, hogy valaki kihasználhatta az uralkodó kiszolgáltatottságát.

A könyv azt is felveti, hogy a királyi család több tagja tisztában lehetett a helyzettel. Lownie szerint „az egész család tudott róla”. A szerző úgy véli, Erzsébet királynő András iránti különleges kötődése – a kedvenc fia volt – hozzájárulhatott ahhoz, hogy a botrányok ellenére is támogatta őt. András herceg helyzetét évek óta beárnyékolja a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata, amely komoly reputációs károkat okozott a brit monarchiának.

Lownie könyve kitér a herceg korábbi, brit kereskedelmi követként végzett tevékenységére is. A szerző szerint titkosszolgálati források már korábban figyelmeztették a királyi udvart arra, hogy András viselkedése kockázatot jelenthet. A könyv további állításai szerint a herceg bizalmas információkat is megoszthatott más országokkal, és bennfentes kereskedelem gyanúja is felmerült vele kapcsolatban. Ugyanakkor a Buckingham-palota nem érdekelt abban, hogy az ehhez hasonló ügyek bíróság elé kerüljenek, mivel fennállna annak a kockázata, hogy András herceg másokat is érintő titkokat teregetne ki.

Harry herceg az esküvője előtt csúnyán összeveszett Erzsébet királynővel: egy ékszer volt az oka

Egy apróságnak tűnő esküvői részletből komoly feszültség lett: új részletek szerint Meghan Markle tiarája miatt Harry herceg és II. Erzsébet királynő között is elszabadultak az indulatok.

Timothée Chalamet ismét kellemetlen helyzetbe került: a színészre rájár a rúd

Timothée Chalamet-ra rájár a rúd: nem elég, hogy a színész lemaradt az Oscar-díjról, a közelmúltban elvontatták a luxusautóját is Beverly Hills-i otthona elől.

Kiborult Gigi Hadid: így reagált arra, hogy felbukkant a neve az Epstein-aktákban

Gigi Hadid neve is felbukkant a Jeffrey Epsteinhez köthető dokumentumokban. A modell most először szólalt meg ezzel kapcsolatban.

 

 

