Teljesen eltorzult a 47 éves sztár arca: szétszedik a kommentelők Adam Levine-t - FOTÓ

Az énekes-dalszerző legutóbbi vörös szőnyeges megjelenése elképesztő visszhangot váltott ki az interneten. Adam Levine feleségével, Behati Prinsloo-val együtt vett részt a rangos Breakthrough Prize eseményen a kaliforniai Santa Monica városában. A közönség lefagyott az énekes láttán, később pedig a kommentelők kezdték ízekre szedni a külseje, de legfőképp az arca miatt.

Adam Levine és Behati Prinsloo 2026-ban.

Adam Levine arca tömegeket sokkolt A Maroon 5 pop-rock együttes frontembere sokakat meglepett megjelenésével a legutóbbi vörös szőnyeges felvonulásakor.

A neten elindultak a találgatások: vajon mi történhetett a világsztár arcával?

Mutatjuk a legfrissebb képeket Adam Levine-ről.

Adam Levine kemény kritikák kereszttüzében

Egy Reddit-beszélgetésben kifejezetten bántóan fogalmaztak róla a kommentelők.

„Úgy néz ki, mintha bebalzsamozták volna. Ez botox?!” „Végre utoléri a személyisége a külsejét!” „Olyan, mintha egy Madame Tussauds-figura lenne.”

Egyesek azt feltételezték, hogy esztétikai/plasztikai beavatkozások állhatnak a háttérben. A hozzászólások között a személyeskedő megjegyzések is megsokasodtak, amelyekben Levine csapodár természetét emlegették fel:

„Azért posztolom, mert sokkol, milyen rosszul néz ki… talán ez a karma a megcsalás miatt" – írja egyikük.

Adam Levine eddig nem nyilatkozott érdemben az arca megváltozásával kapcsolatban.

Adam Levine 2025-ben és 2026-ban. A változás szembetűő.

A 2022-es botrány árnyéka

Sumner Stroh modell egy korábbi TikTok-videóban azt állította, hogy viszonya volt az énekessel, miközben ő házas volt. Kapcsolatuk körülbelül egy évig tartott, és megosztott olyan üzenetváltásokat, amelyekben Levine később ismét felvette vele a kapcsolatot, sőt egy ponton azt is felvetette, hogy leendő gyermekét róla nevezné el. A zaklatási ügy azért is volt roppant kínos az egyébként 2013-ban a világ legszexibb pasijának választott Levine-nek, mert a botrány idején Prinsloo éppen harmadik gyermeküket várta.

